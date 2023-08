[株式会社ノンピ]

カフェ運営をする株式会社ノンピ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 :上形秀一郎 以下、ノンピ)は、エンタテインメントとまちづくりの一体化に取り組むMECぴあクリエイティブ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小林京太)より運営受託し、横浜・みなとみらい21地区で開業30周年を迎えた「ランドマークプラザ」内のコラボカフェ「Cafe Fan Base(カフェ ファンベース)」を2023年9月1日(金)にオープンいたします。







【MECぴあクリエイティブ株式会社とCafe Fan Baseについて】



MECぴあクリエイティブ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小林京太)は、2021年から横浜みなとみらい21地区を中心にエンタテインメントとまちづくりを融合させた取組みを進めている三菱地所株式会社とぴあ株式会社の両社が出資する合弁会社です。

三菱地所株式会社はみなとみらい21地区のまちづくりに長期的な視点で取組み、横浜ランドマークタワーは今年開業30周年を迎えました。ぴあ株式会社は、2021年に同地区内にぴあアリーナMMを開業し、エンタテインメントによる新しい賑わいの核となっています。両社それぞれの強みをさらに活かすために、新たな拠点を設けることとし、両社が出資するMECぴあクリエイティブ株式会社がカフェの事業主体となり、この度、横浜・みなとみらい地区の「ランドマークプラザ」内に、コラボカフェ『Cafe Fan Base(カフェ ファンベース)』を9月1日(金)にオープンいたします。

同コラボカフェの運営については藤子・F・不二雄ミュージアムでのミュージアムカフェ運営などの実績がある株式会社ノンピが行います。



エンタテインメント施設の集積が進み、多様なイベントが開催されるみなとみらい21地区の発信力を生かしながら、アニメ・漫画・キャラクター・音楽・映画等、様々なコンテンツを可変的に発信し、ファンが集う新たな拠点として、まちとコンテンツの融合に取り組みます。カフェ内での催事企画だけではなく、横浜ランドマークタワー 69階展望フロア「スカイガーデン」など、ランドマークタワー内の施設や、同地区内の施設とのコラボレーションも展開予定です。



第一弾企画として9月1日(金)より「魔法使いの嫁 cafe in Minatomirai」をオープン。TVアニメ『魔法使いの嫁』SEASON2第二クール放送を記念し、キャラクターをモチーフにしたコラボメニューやカフェ限定のグッズを販売します。店内では原画や設定画の展示も楽しむことができ、アニメファン必見のコラボ企画に。10月からの新シーズン放映前に『魔法使いの嫁』の世界観をぜひお楽しみください。





「魔法使いの嫁 cafe in Minatomirai」





『魔法使いの嫁』は、『月刊コミックブレイド』(マッグガーデン)にて2014年1月号(2013年11月30日発売[3])より連載開始し、2017年よりTVアニメ放映が開始。この度、2023年10月5日よりスタートするSEASON2 第二クール放映を記念したコラボカフェの開催が決定いたしました。



店舗HP内イベント概要ページ:https://cafefanbase.com/event/mahotsukainoyomecafeinmm



【開催期間】2023年9月1日(金)~10/1(日)11:00 ~ 21:30

【利用/予約方法】

・カフェページオープン :2023年8月14日(月)

・事前予約受付 :2023年8月15日(火)13:00~

・事前予約料 :600円(税込)予約特典付き

・予約なし当日利用 :当日の空席状況により、予約なしでの当日利用を受け付ける場合があります。当日利用の場合、お食事代金のほかに席代として600円(税込)がかかります。



店舗情報





【店舗名】 Cafe Fan Base(カフェ ファンベース)

【住所】 横浜市西区みなとみらい2-2-1ランドマークプラザ5階

【電話番号】 045-263-6691

【営業時間】 11:00 ~ 21:30

公式HP:https://cafefanbase.com/

公式Twitter:https://twitter.com/CafeFanBase

運営会社(株式会社ノンピ)





「共食」の機会と可能性を世界へ広げるために、「新しい共食の在り方」の社会実装に挑戦していく会社です。

ケータリングでオフィスをコミュニティープレイスに変える「nonpi Chef's LUNCH」、オンライン懇親会向けに料理と飲み物を全国配送し距離の制約を超えたコミュニケーションを実現するフードデリバリー「nonpi foodbox(R)」をはじめ複数の事業を展開しています。

創業当初に掲げられた「世界から飢餓をなくし、笑顔をふやす」というミッションのもと、テクノロジー・ビジネス・デザインの力で「新しい共食の社会実装」に取り組んでいます。



<3つの心がまえ>

1.Be the Diner(食べるひとの立場にたつ)

2.with Joy(楽しみ、そして世界を変えていく!)

3.Believe No Limits(無限の可能性を信じる)



株式会社ノンピ 公式コーポレートサイト:https://www.nonpi.com/

公式Twitter:https://twitter.com/nonpi_Inc

公式Facebook:https://www.facebook.com/nonpiofficial









