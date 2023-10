[株式会社SHIBUYA109エンタテイメント]

~メタバースならではの世界観で渋谷の街中を再現~



株式会社SHIBUYA109エンタテイメント(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:石川 あゆみ/以下、当社)は、「Making You SHINE!」の企業理念のもと、新しい世代の“今”を輝かせ、夢や願いを叶えることを目的に、メタバース・NFT事業に参入し、Web3事業を強化しています。その取り組みとして、世界のブロックチェーンをリードするWeb3ゲーミングメタバース『The Sandbox』の期間限定イベントとして、当社専用の土地に開発した「SHIBUYA109 LAND」の“街中エリア”を2023年10月30日(月)23時より限定公開いたします。







The Sandbox「SHIBUYA NIGHT」公式イベントページ

URL:https://www.sandbox.game/jp/experiences/Shibuya%20Night/49b1031e-c49f-48e2-a952-4bf4be851fe4/page/

The Sandbox「SHIBUYA109 FASHIONABLE」公式イベントページ

URL:https://www.sandbox.game/en/experiences/shibuya109-fashionable/d9b9d107-84ca-454a-a958-f7bc49476184/page/



【The Sandbox「SHIBUYA109 LAND」イベント概要】





2023年9月に実施したSHIBUYA109渋谷店の館内エリアの公開に続き、現実の世界では体験できないエンタメ感満載の渋谷の“夜の街”を舞台に、ミニゲームやコミュニケーションスポットなど、様々なコンテンツを提供いたします。また、産学連携で実施したストリートアートコンテストの入賞作品を「SHIBUYA109 LAND」の街中に掲出するなど、クリエイターの支援・育成にも継続的に取り組んでいます。



■体験コンテンツ



地上エリア・地下エリア・建物の屋上など渋谷の街中を舞台に繰り広げられるミニゲームや、ナイトプール・ダンスステージといったフォトジェニックなコミュニケーションスポットなど、メタバースでしか体験できない様々なコンテンツを展開いたします。

公開期間:2023年10月30日(月)23:00~11月28日(火)23:00



また、2023年9月より開催しているSHIBUYA109渋谷店を舞台にしたイベントも同期間に引き続き公開いたします。詳細は以下The Sandbox公式イベントページをご覧ください。



■産学連携について

新しい世代の“今”を輝かせ、夢や願いを叶えることを目的として、当社はクリエイターの活動支援を強化しており、産学連携プロジェクトの一環として「専門学校HAL(東京・大阪・名古屋)」と「SHIBUYA109 LAND Street Art Illustrationコンテスト」を2023年5月~9月に開催。イベント期間中、コンテスト入賞作品を「SHIBUYA109 LAND」建物外壁に掲出いたします。

<HAL・イラスト作品掲出イメージ>





■アバターコレクション販売

2023年9月よりSHIBUYA109監修のアバターコレクション「SHIBUYA109 FASHION COLLECTION 2023」を販売。様々なトレンドファッションを身にまとったアバターが個性的なオリジナルデザインで登場します。日本のトレンドやカルチャーを取り入れた、世界に1体ずつしか存在しない2060体(限定販売2000体)の限定コレクションです。

「SHIBUYA109 FASHION COLLECTION 2023」販売ページ

URL:https://www.sandbox.game/avatar-collections/shibuya109-fashion-collection/jp/



■当社のメタバース・NFT事業について

株式会社SHIBUYA109エンタテイメントは、世界のブロックチェーンをリードするWeb3ゲーミングメタバース『The Sandbox』と提携し、メタバース上に渋谷の街を再現した「SHIBUYA109 LAND」を開設いたします。今後も「SHIBUYA109 LAND」では、当社のネットワークを活かしたアーティストやキャラクター等とのコラボレーションイベントの実施、オリジナルNFTの販売、ミニゲームの実施、メタバース上での大胆な広告展開など、メタバースだからこそできる新たな体験価値を提供してまいります。

SHIBUYA109_Metaverse & NFT 公式X(旧Twitter):https://twitter.com/shibuya109nft



■株式会社SHIBUYA109エンタテイメント概要

SHIBUYA109渋谷店(東京都・渋谷区)を中心とした3つの施設を展開。「Making You SHINE!-新しい世代の“今”を輝かせ、夢や願いを叶える-」の企業理念を掲げ、これからを担う新しい世代の今を輝かせ、夢や願いを叶えるため、商業施設運営に留まらないエンタテイメント事業展開を行う。

設立:2017年4月3日

代表取締役社長:石川 あゆみ

ホームページ:https://www.shibuya109.co.jp/



■『The Sandbox』について

『The Sandbox』は、4000万ユーザーを誇る「The Sandbox」シリーズのWeb3ゲーミングメタバースです。すでに『The Sandbox』には、SHIBUYA109、『キャプテン翼』、北斗の拳、ウォーキング・デッド、ケアベア、Atari、CryptoKitties、Gucci、パリス・ヒルトン、を含む300以上のパートナーシップを持ち、今後も多くのIPパートナーと提携し、オープンなメタバースと独自の仮想通貨を通じて、Play and earnを軸としたソーシャルエクスペリエンスを提供していきます。

Global Webサイト:https://sandbox.game/jp

The Sandbox Japan公式X(旧Twitter):https://twitter.com/TheSandboxJP

The Sandbox Japan公式サイト:https://sandboxgame.online/



■専門学校HALについて

専門学校HALは、東京・大阪・名古屋のターミナル駅前に校舎を構え、ゲーム、CG、ミュージック、カーデザイン、ITまで、IT・デジタルコンテンツ分野の即戦力を育成している専門学校。専門教育の理想とされる「産学連携」を追求し、第一線のプロによる直接指導、企業からの依頼で学生が取り組むプロジェクト、プロも認めたソフト・ハードを導入。希望者就職率100%を実現しています。

ホームページ:https://www.hal.ac.jp



