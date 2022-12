[三井住友カード株式会社]

三井住友カード株式会社(代表取締役社長:大西 幸彦、以下「SMCC」)、SMBC GMO PAYMENT株式会社(代表取締役社長:田中 靖剛、以下「SGP」)、および三井住友ファイナンス&リース株式会社(代表取締役社長:橘 正喜、以下「SMFL」)は、小売業・調剤薬局を中心とした中小事業者のデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」)支援やインボイス制度※1への対応強化を目的として、SMCCとSGPが提供している、オールインワン決済端末stera terminalを手軽にご利用いただくためのパッケージプラン「stera pack」に、SMFLが提供しているPOSレジアプリ「assetforce for stera(アセットフォース・フォー・ステラ)」を標準搭載したお得な新パッケージプラン「stera pack POS」を、サービス利用料 9,900円(税込)にて2022年12月1日より提供開始いたします。







「stera pack POS」提供の背景・狙い





「stera pack」は、サービス利用料月額3,300円(税込)で、「オールインワン端末(stera terminal)」「導入しやすい決済手数料」「店舗業務の効率をアップさせるアプリ」をワンパッケージでご提供するサブスクリプションサービスで、2021年4月より提供し、数多くの中小事業者におけるキャッシュレス化への対応を支援してまいりました。

一方、中小事業者の店舗経営においては、仕入コストの上昇に伴う収益低下や値上げに伴う売り上げへの影響懸念の増加、2023年10月より導入されるインボイス制度など、新たな課題への対策が求められています。そこで、SMCC、SGP、SMFLは、手軽に扱えるPOSレジアプリの機能を「stera pack」に組み合わせ、新たなパッケージプラン「stera pack POS」として、中小事業者におけるキャッシュレス対応と合わせてお得に提供いたします。これにより、販売動向・在庫の分析による収益改善や、インボイス制度に即した適格簡易請求書の発行対応などが可能になります。



※1 インボイス制度

2023年10月より開始するインボイス制度においては、適格請求書発行事業者登録を行い、従前のレシートに替えて、適格簡易請求書の発行が義務付けられる場合があります







「stera pack POS」のサービス概要





初期導入費:無料、サービス利用料:9,900円(税込)キャッシュレス決済手数料:2.70%~※2

「stera pack POS」をご成約いただくとサービス利用料2か月分が無料になる「スタートキャンペーン※3」を実施します。複数店舗お申し込みの場合でも、すべての端末が対象となり、「stera pack POS」の導入に必要な周辺機器のご購入にお役立ていただくことができます。

※2 クレジットカード以外のキャッシュレス決済手数料は3.25%~

※3 本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。あらかじめご了承ください。

キャンペーン適用条件や留意事項など詳細はこちら

https://www.smbc-gp.co.jp/stera/POS







パッケージ詳細





(1)キャッシュレス決済サービス「stera pack POS」

1台で30種類以上のキャッシュレス決済に対応したstera terminalを通じてお得な決済手数料でご利用可能。VisaおよびMastercard?決済手数料は、従来の「stera pack」の2.80%変動よりさらにお得な2.70%固定でご提供。その他のキャッシュレス決済手数料は3.25%~にてご提供。



(2)POSレジアプリ「assetforce for stera」

「誰でもカンタンに、使いやすい」stera terminal専用のPOSレジアプリ。POSレジ会計から、スマートフォンアプリによる入出庫・棚卸、ダッシュボードによる売上や在庫状況の分析などの機能に加えて、インボイス制度に即したレシート発行にも対応。お店の一連の業務のDX化を実現するクラウド型POSレジサービス。



(3) 会員証アプリ「おみせポケット」

「会員証発行」「クーポン配布」「顧客管理」など、集客・販促機能が満載の「おみせポケット」(GMOデジタルラボ株式会社より提供)を搭載。





「stera pack POS」の詳細・お申込みはこちら

https://www.smbc-gp.co.jp/stera/POS







「stera pack POS」の概要





1 対象のお客さま

POSレジ導入をご検討のお客さま(※4)



2 決済手段









3 端末

オールインワン決済端末 stera terminal(JT-C60)



4 付帯サービス(アプリ)

1.assetforce for stera

2.おみせポケット

3.stera market

サービス利用料内で標準搭載

その他のアプリは、3.にて購入可能

https://www.smbc-card.com/kamei/steramarket/index.jsp



5 入金サイクル

1.2回(月2回締-締後15日後にご入金)

2.2回(月2回締-締後2営業日後にご入金)

3.6回(月6回締-締後2営業日後にご入金)のいずれかを選択



6 手数料率

Visa・Mastercard?:2.70%

その他の決済手段における料率は、お申込み情報ページをご確認ください。

https://www.smbc-gp.co.jp/stera/POS



7 サービス利用料(端末1台あたり)(※5)

税込9,900円/月

お支払いはVisa、Mastercard?のクレジットカード決済



8 端末費用

無料 ※ロール紙・修理・交換も無料(加盟店過失がない場合)



9 振込手数料

三井住友銀行口座の場合 :無料

三井住友銀行口座以外の場合:税込220円



10 周辺機器別売品(※6)

・USB接続式バーコードリーダー(※7)

・手動式キャッシュドロア(※8)



(※4) 既に「stera pack」をご利用頂いているお客さまは、stera marketより「assetforce for stera」をダウンロードください。

(※5)最低利用期間は3年です。(利用期間3年未満の解約時には、利用期間に応じて違約金が発生します。2022年3月末までにお申込み頂いたお客様に関しては、ご解約後45日以内に利用可能な状態で端末をご返却いただければ、解違約金は免除となります。)

(※6)SMBCグループでは周辺機器の販売は行っておりません。

(※7)バーコード読取による商品会計をご利用されない場合は、バーコードリーダーの購入は必須ではありません。

(※8)キャッシュドロアの購入は必須ではございません。お手持ちのキャッシュドロアをご利用頂く事も可能です。





POSレジアプリ「assetforce for stera」の特長











SMCC、SGP、SMFLの3社は、これからもより安全で利便性の高い決済手段等をお客さまに提供することに加えて、stera terminalを決済端末としてだけでなく、様々な業務のデジタル化を可能にするIoTデバイスとして活用していただけるよう、各業種業態のお客さまと向き合い、さらなる店舗のデジタル化促進に取り組んでまいります。







「stera pack POS」 サービス詳細・お申込みはこちら





(1)stera pack POS詳細についてこちら

https://www.smbc-gp.co.jp/stera/POS



(2)stera pack POSのウェブセミナー開催





上記ウェブセミナーのお申込みは、こちらから

https://www.contents.digitallab.jp/sgp_banner/



