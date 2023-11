[株式会社ジョンマスターオーガニックグループ]

人気スタイリスト辻直子が提案。john masters organicsホリデー限定のヘアフレグランス[play][joy]とファッションのペアリング。モデル長谷川ミラが魅せる、2つの表情とは。







“地球に敬意を -ONE EARTH-”をスローガンに掲げるジョンマスターオーガニックは、2023年11月1日(水)に“Wondrous Magic”をテーマにHoliday collectionを発売します。今年のコフレはホリデーシーズンを彩る、限定のヘアフレグランス2種が登場。

さらに、公式オンラインストア及び公式YouTubeにて、異なる2つの香りをベースに人気スタイリスト辻直子さんがスタイリングを提案するコンテンツを2023年11月16日(木)に公開します。モデルには新世代のオピニオンリーダー長谷川ミラさんが登場。フレグランスの奥深い香りから、人気スタイリストの織りなす独自のスタイルが最上の魅力を輝かせます。



今回ペアリングするヘアフレグランスは・・・













ヘアフレグランス play



販売価格:税込¥4,730





心のままに自分を楽しむ。

華やかなフローラルジャスミンの香り。





ヘアフレグランス joy



販売価格:税込¥4,730



喜びと希望に満たされる。

晴れやかなシトラスレモンの香り。







ヘアフレグランス playとのペアリング・・・

自分を楽しむ“格好よさ“と”可愛らしさ“









辻直子さんコメント

長谷川さんのクールなイメージにフレグランスのフェミニンな印象を掛け合わせたスタイルに仕上げました。



長谷川ミラさんコメント

“格好良さ”と“可愛らしさ”は自分自身のテーマにもしているスタイル。華やかなファッションとしっとり感のある爽やかな香りが、自分の気分を上げてくれる気がします!



ヘアフレグランス joyとのペアリング・・・

自分を満たす“フレッシュさ”と“シックなボーイッシュ”スタイル









辻直子さんコメント

joyのフレッシュな香りと、爽やかなボーイッシュさを組み合わせたスタイルに仕上げました。



長谷川ミラさんコメント

日中から夜までシーンを選ばず楽しめそうなスタイルですね。タイトなヘアスタイルとビックシルエットのバランスも好きです。



plofile









辻 直子(つじ なおこ)



数多くの女性誌や広告などで活躍する他、ブランドディレクションやコラボなど多方面で活躍する人気スタイリスト。品のある女性らしいスタイリングは、大人の女性を中心に多くの支持を受けている。

Instagram:@naoko.ts

https://www.instagram.com/naoko.ts/









長谷川 ミラ(はせがわ みら)



1997年7月7日生まれ。南アフリカと日本のミックス。

TVや雑誌での活動をはじめ、J-WAVE「START LINE」ではナビゲーターを務めている。

イギリスの名門美大への留学経験があり、社会問題などをSNSで発信する、新世代を担うオピニオンリーダー。

ビジネス誌「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」受賞。

HAPPY WOMAN「HAPPY WOMAN AWARD 2023 for SDGs」受賞。



