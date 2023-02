[株式会社デイトナ・インターナショナル]

2月25日(土)から2G POP UP STUDIO ONLINE STORE(Daytona Park内)にて発売。







NEEDLESで毎シーズン人気を誇る定番のトラックパンツを2Gが別注。2/25(土)から2G POP UP STUDIO ONLINE STORE(Daytona Park内)にて発売いたします。



アメリカのプロスポーツチームのチームカラーから着想を得た全5色がラインナップ。

ボディには程よい光沢感と発色の良いジャージー素材を使用し、バイカラーで入るサイドラインとの絶妙なカラーリングによってコーディネートの幅を広げます。ほどよいストレートシルエットの美しさに加えて伸縮性や通気性など機能的にも優れており、ストレスのない快適な履き心地も魅力です。



















RELEASE INFORMATION





■販売日

2023年2月25日(土)12:00~

■販売チャネル

2G POP UP STUDIO ONLINE STORE(Daytona Park内)

(https://www.daytona-park.com/shop/2gpopupstudio.html)





LINE UP





〈NEEDLES for 2G〉TRACK PANT











Price:¥23,100 (tax in)

Color:NAVY、BLACK、GREEN、BROWN、 GRAY

SIZE:XS、S、M、L









2Gについて





2G(ツージー)は、アートトイ、コンセプトショップ、ギャラリーという3つの要素から構成される新形態のスタジオです。2Gという店名には、パルコを創った増田通二氏への敬意が込められています。4G、5Gというデジタルの時代の中で、アナログなものづくりの良さを再度表現する場として名付けられました。ロゴデザインは空山基氏によるものです。







2G POP UP STUDIOについて





2G TOKYO内で展開するPOP UP形式のコンセプトショップ。2Gのフィルターを通した才能ある世界中のブランドやアーティストのPOP UPイベントを不定期開催します。



Store info.

2G POP UP STUDIO

150-0042

東京都渋谷区宇田川町15-1 渋谷PARCO 2F 2G TOKYO

03-6455-3003

営業時間:11:00-21:00









株式会社デイトナ・インターナショナル





1986年創業。基幹事業となるセレクトショップの「FREAK'S STORE(フリークス ストア)」をはじめ、サステナブルをテーマにしたコンセプトストア「Firsthand(ファーストハンド)」やコミュニケーションメディア「FREAK(フリーク)」、セレクトショップ業界初となる協業規格住宅「FREAK'S HOUSE」などを手がける。FREAK'S STOREで培った「好き」や 「熱意」から生まれるコラボレーション企画や、イベント制作のノウハウを生かし、企業アライアンスやローカルプロモーションなど独自性のある企画内容で、SDGs関連の取り組みも推進している。



