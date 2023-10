[株式会社 FM802]







大阪・関西万博の開幕500日前が近づく中、1970年大阪万博で多彩な催し物が連日開催されたお祭り広場において、府内市町村をはじめ大阪の魅力を体感するPRブースやキッチンカー、大阪ゆかりのアーティストによる万博トーク&ライブステージなど、万博を盛り上げるイベントを開催!





22日にはasmiを迎えて『on air with TACTY IN THE MORNING』の公開収録が決定しました!

この公開収録の前方観覧優先エリアへFM802リスナー250組500名をご招待します。只今事前抽選を受付中!

ぜひ、万博公園にお越しください。





【イベント詳細】

『on air with TACTY IN THE MORNING-公開収録』

●開催日時:10月22日(日) 15:00~ ※雨天決行、荒天中止。

●会場:万博記念公園 お祭り広場特設ステージ

●ゲスト:asmi

●MC:大抜卓人(FM802 DJ)

●応募方法=RADIPASSアプリ内のエントリーバナーよりご応募ください。

●詳細・応募ページ= https://funky802.com/site/pickup_detail/7187

※万博記念公園自然文化園への入園料(大人260円/小中学生80円)が別途必要

●応募締切:10月19日(木) 23:59まで





