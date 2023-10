[株式会社プライム1スタジオ]

株式会社プライム1スタジオが贈る、ぬいぐるみ風デザインに楽しいアイデアをプラスしたデフォルメフィギュアブランド「Cutie1 Plus(キューティ1プラス)」。その新シリーズ『映画「五等分の花嫁」』から、第2弾商品として三女「中野 三玖」、四女「中野 四葉」、五女「中野 五月」、そして中野五姉妹がセットになったコンプリートセットの登場です。予約受付は本日9月29日スタート、商品の発売は2024年6~8月を予定しています。



ぬいぐるみ風デザインに楽しいアイデアをプラスして、キャラクターとキューティ1の新しい魅力をお届けする「Cutie1 Plus(キューティ1プラス)」。このコレクタブルフィギュアで展開中の『映画「五等分の花嫁」』シリーズに、第2弾商品が登場しました!





今回予約を開始するのは三女「中野 三玖」、四女「中野 四葉」、五女「中野 五月」、そして中野五姉妹がセットになったコンプリートセット。ボタンやステッチも可愛い制服姿にプラスしたのは、仕草を変えられる頭部と両腕、そして全高約9cmの飾る場所を選ばない新素体です。ついに全員揃った五つ子たち、いつでもどこでもキュートなポーズで楽しんでくださいね!





キューティ1プラス 五等分の花嫁 中野 三玖









商品価格 :¥4,180(税込)

発売時期 :2024年6月~8月予定

シリーズ名 :五等分の花嫁

ブランド名 :Cutie1 Plus

サイズ/重量:全高約9cm

素材 :本体:ソフビ/PVC/ABS ベース:ABS

権利表記 :(C)春場ねぎ・講談社/映画「五等分の花嫁」製作委員会



キューティ1プラス 五等分の花嫁 中野 四葉









商品価格 :¥4,180(税込)

発売時期 :2024年6月~8月予定

シリーズ名 :五等分の花嫁

ブランド名 :Cutie1 Plus

サイズ/重量:全高約9cm

素材 :本体:ソフビ/PVC/ABS ベース:ABS

権利表記 :(C)春場ねぎ・講談社/映画「五等分の花嫁」製作委員会



キューティ1プラス 五等分の花嫁 中野 五月









商品価格 :¥4,180(税込)

発売時期 :2024年6月~8月予定

シリーズ名 :五等分の花嫁

ブランド名 :Cutie1 Plus

サイズ/重量:全高約9cm

素材 :本体:ソフビ/PVC/ABS ベース:ABS

権利表記 :(C)春場ねぎ・講談社/映画「五等分の花嫁」製作委員会



キューティ1プラス 五等分の花嫁 中野五姉妹 コンプリートセット







商品価格 :¥20,900 (税込)

発売時期 :2024年6月~8月予定

シリーズ名 :五等分の花嫁

ブランド名 :Cutie1 Plus

サイズ/重量:全高約9cm

素材 :本体:ソフビ/PVC/ABS ベース:ABS

権利表記 :(C)春場ねぎ・講談社/映画「五等分の花嫁」製作委員会



◆ご注意◆

・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。





Cutie1 Plus(キューティ1プラス)







人気キャラクターたちをボタンやジッパーで愛嬌たっぷりにデフォルメした、プライム1スタジオのフィギュアブランド「Cutie1(キューティ1)」。そのぬいぐるみ風デザインに楽しいアイデアをプラスして、キャラクターとキューティ1の新しい魅力をお届けしているのが、「Cutie1 Plus(キューティ1プラス)」です。





『映画「五等分の花嫁」』に採用した新素体をはじめ、さまざまなフォーマットラインでお贈りしています。



株式会社プライム1スタジオ







株式会社プライム1スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME1STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地:東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者:松本 理恵

・オフィシャルサイト:https://www.prime1studio.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/01-11:40)