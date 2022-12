[CHET Group]

「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行う株式会社CHET Group(本社:東京都品川区 代表取締役CEO:小池祐輔)が展開するアジアIP特化レーベル CHET Asiaから、F.HERO x Tiger JK x Yoonmirae x Billkinの新曲「Self Love」をリリースいたします。





「Self Love」

▼各配信サイトリンクはこちら

https://linkco.re/ucHCV63G?lang=ja



「Self Love」 は、その名の通り愛から生まれた特別な曲で、自分自身を失い、自分も愛に値するということを忘れてしまっているリスナーに自分を愛してほしいというメッセージを伝えるべく、F.HERO、Tiger JK、Yoonmirae、Billkinといった様々な才能豊かなアーティストが集結しました。





【F.HERO(エフヒーロー)】について



タイの人気ラッパーであり、音楽プロデューサー、作詞家として活動する傍ら俳優としても活動。音楽レーベル「What The Duck」に所属の後、2020年に自身のレーベル「High Cloud Entertainment」を設立。Hip-Hopやラップなど、さまざまな音楽ジャンルと融合したオルタナティブな音楽を生み出し、作詞・作曲・プロデュース楽曲はタイの主要音楽チャートで1位を獲得。2022年The Guitar Mag Awards のBest Collaboration Song of the Yearをはじめ、タイ国内外で様々な賞を受賞している。





【Tiger JK(タイガージェイケイ)】について



韓国のラップ界のレジェンド。 自身のレーベル 「Feel Ghood Music」 の設立者であり、韓国のHip-Hopグループ「Drunken Tiger」の創設メンバーとして知られている。また、妻YoonmiraeとBizzyと共にHip-Hopトリオ「MFBTY (My Fans [Are] Better Than Yours)」 を結成しており、トリオグループとしての活動も人気を博している。





【Yoonmirae(ユンミレ)】について



アメリカ生まれの韓国を拠点に活動する歌手、ラッパー、ソングライター、プロデューサー。

韓国Hip-Hopシーンの女王と呼ばれる。





【Billkin(ビルキン)】について



俳優、歌手、モデル、そして司会者としても活躍する、タイ出身の新世代アイドル。

人気テレビドラマ 「My Ambulance」 で 「Tao」 役を演じて人気を博した。





■CHET Asia公式LINE

↓最新のアジア情報が満載!ぜひ登録して各種情報をお待ちください!

https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=793umqoj





<会社概要>

会社名:株式会社CHET Group

代表者:代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地:東京都品川区上大崎3-14-35山手ビル2F

設立:2020年5月

URL:https://chet.com

事業内容:株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/20-16:46)