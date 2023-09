[株式会社 京王百貨店]

株式会社京王百貨店(本社:東京都新宿区、社長:仲岡一紀)では、9月28日(木)~10月11日(水)の期間、新宿店B1階 on the Cornerにおいて「ラグビーワールドカップ 2023 オフィシャルストア 新宿店」を展開しています。「ラグビーワールドカップ 2023」の魅力を体感しに、ぜひお立ち寄りください。















〔会場:B1階 on the Cornerのご案内〕





