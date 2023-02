[株式会社HIKE]

株式会社HIKE(本社:東京都新宿、代表:三上政高/梁 俊模、以下「HIKE」)は、井上商事株式会社(本社:大阪府大阪市、代表:井上敬策)と共同プロデュースしているコラボレストラン「DISH UP(ディッシュアップ)」(所在地:新宿マルイアネックス8階)で2月17日から営業する「D4DJ All Mix × DISH UP」のメニューおよびグッズの情報を公開いたしました。あわせて、本日より予約受付を開始したこともお知らせいたします。





今回のコラボでは、DISH UP限定のオリジナルグッズ、コースメニュー限定ノベルティ、VIPルーム限定の特別映像、さらに、1月13日(金)よりTOKYO MX・BS日テレほかにて毎週金曜23:00~放送中のTVアニメ『D4DJ ALL Mix』内の世界を再現した店内装飾など、皆様にお楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意してお待ちしております。



D4DJ All Mix × DISH UP 営業概要



【期間】2023年2月17日(金)~2023年3月16日(木)予定

【営業時間】11:00~21:00(最終入店:19:30)

【所在地】東京都新宿区新宿3丁目1-26 新宿マルイ アネックス8階



詳細・ご予約はこちら▼ ※2月6日~

https://dishup.jp/



店内の撮影に関して

VIPルーム内の特別映像のみ、撮影はご遠慮くださいませ。





メニュー※ノベルティ付き



D4DJ All Mixをイメージしたフードとデザートプレートのスペシャルコースをお楽しみいただけます。

※こちらのコースにはドリンクは付きません。



コース概要

・90分制

・お一人様3,300円(税込み)



コースメニュー

・ウェルカムプレート

いちごと生ハムのサラダ



※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。



・メイン料理(フードメニューより1品お選びいただけます)

昔なつかしのオムライス

五目ちらし寿司

ワンプレートディッシュ

菱餅グラタン

いろどり野菜のカツサンド

ハヤシライス



※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。



・デザートプレート(デザートメニューよりお選びいただいたスイーツ【ケーキから3種、ゼリーまたはアイスから1種】でプレートをご用意いたします)

ショートケーキ

抹茶シフォン

さくらのモンブラン

桜餅



杏仁豆腐

ストロベリーアイスクリーム



※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。





コースメニューノベルティ



コースメニューをご注文のお客様にウォータープルーフランチョンマット(全1種)をプレゼント致します。(お好きな絵柄をお選びいただけます)





※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。





ドリンクメニュー※ノベルティ付き



D4DJをイメージしたドリンクをお楽しみいただけます。

・1品 800円



Lyrical Lily 天使の甘酒ノンアルコールカクテル

燐舞曲 タピオカフルフルゼリードリンク

Happy Around しあわせレモンソーダ

Peaky P-key 情熱のサングリア

Merm4id きらめきのクリームソーダ

Photon Maiden 南の島のブルーハワイ※お酒



※ドリンク単品のみでのご注文はできません。

※20歳未満の方へのお酒の提供はいたしません。

※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。





ドリンクノベルティ



ドリンクメニューを1品ご注文ごとにストロータグ1つと、オリジナルコースター(全8種)を1枚プレゼント致します。





※ランダムでの配布となります。絵柄はお選びいただけません。

※定番ドリンクにはノベルティはつきません。あらかじめご了承ください。

※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。





アフタヌーンセット ※ドリンクノベルティ付き



平日限定(14時~17時まで)のドリンク付きのケーキセットです。

セット概要

・平日限定 ※14時~17時まで

・90分制

・2,080円(税込)

・ドリンクメニューと同様のノベルティ付き



※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。





VIPルーム



VIPルームのお席でゆったりとお食事と展示品を楽しめます。

VIPルームをご利用のお客様にキャラクターサイン入りオリジナルポストカード1枚(全1種)をプレゼント致します。

VIPルーム限定メニューをご注文のお客様にはドリンクメニューと同様のノベルティーを贈呈します。



※チャージ料としてお一人様1,000円(税込)を頂戴いたします。

※座席数に限りがございます。

※限定メニューはVIPルームご利用のお客様のみご注文可能です。

※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。





グッズ情報



・トレーディング缶バッジ(全9種) 550円※ブラインド販売

・トレーディングアクリルスタンドキーホルダー(全9種) 880円※ブラインド販売

・トレーディングアクリルコースター(全9種) 1,100円※ブラインド販売

・ダイカットステッカーセット(全9種) 各600円

・A4クリアファイル2枚セット(全1種) 880円

・バースデーチャーム 竹下みいこ(全1種)880円



※写真はイメージです。実際とは異なる場合がございます。

※グッズはこのほかに追加ラインナップもございます。オープンまでに公開予定となりますので、それまでお待ちください。





<TVアニメ『D4DJ All Mix』放送情報>



TOKYO MX・BS日テレほかにて毎週金曜23:00~放送

※その他の放送局・配信サイトの放送情報は公式サイトをご確認ください。

※放送日時・内容は予告なく変更される場合があります。 予めご了承ください。



TVアニメ『D4DJ All Mix』公式サイト:https://anime.d4dj-pj.com/all-mix/



<作品あらすじ>

奉仕の心を理念とする伝統ある有栖川学院に通う、桜田美優、春日春奈、白鳥胡桃、竹下みいこは、みんなを笑顔にする奉仕の一つとしてDJユニット「LyricalLily」としての活動を認められていた。

ある日、春奈が商工会に呼ばれ、新年から一年を通して地域活性化イベントの依頼を受けることになる。自分たちだけで実現出来るか不安になるが、思い浮かんだのは初めてのライブを一緒に成功させた面々、そして来場者の笑顔だった。

奉仕の心、LyricalLilyの想いは、DJの祭典《D4 FES.》で共に称えあった各ユニットに次々と繋がり、

ついに新年に相応しい新しいステージが幕を開ける―――



<STAFF>

総監督:水島精二

監督:鈴木大介

シリーズ構成:雑破業

アニメーション制作:サンジゲン





D4DJプロジェクト概要



「DJ」をテーマにしたメディアミックスコンテンツ『D4DJ(ディーフォーディージェー)』!

「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。

6ユニット24人のキャラクターによるオリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。

歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……

さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう!



D4DJ公式サイト:https://d4dj-pj.com/

D4DJ公式Twitter:https://twitter.com/D4DJ_pj

D4DJ公式Instagram:https://www.instagram.com/d4dj_official/

D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/channel/UCNWWdKniJyzQA3RiJ5LMoVw



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。

(C)bushiroad / D4DJ2製作委員会





「DISH UP」について







ワンランク上の、推し活体験ができるコラボレーションレストラン「DISH UP」。

目指したのは、従来のコラボカフェとは一線を画した

本格的なサービスを提供するレストラン空間。

本格的なプリフィックスコースで味わう食事、高品質な音響、映像を完備した

スタイリッシュな内装を、あなたの大好きな推しの世界観で染め上げます。

あなたは食事を楽しみながら、

いつしか推しと一緒の空間にいるかのような感覚になることでしょう。

全く新しいコラボレーションレストラン“DISH UP”で、ワンランク上の推し活をあなたに。





株式会社HIKEについて







会社名:株式会社HIKE

所在地:〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス 4階

公式サイト:https://hike.inc/

代表者:代表取締役 三上 政高

:代表取締役 梁 俊模



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/06-18:16)