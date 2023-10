[三菱地所プロパティマネジメント株式会社]

●100周年を迎えたワーナー・ブラザースとのコラボレーション●人気の映画キャラクターたちが3つの施設でクリスマスを盛り上げる!●100周年を記念した限定コラボグッズやフードメニューの販売が決定!



【開催期間】 2023年11月7日(火)~12月25日(月)

【開催場所】横浜ランドマークタワー(ランドマークプラザ・69階展望フロア「スカイガーデン」)、MARK IS みなとみらい、スカイビル



横浜ランドマークタワー(ランドマークプラザ・69階展望フロア「スカイガーデン」)(神奈川県横浜市/運営:三菱地所プロパティマネジメント株式会社)、MARK IS みなとみらい(同/運営:同)、スカイビル(同/運営:株式会社横浜スカイビル)は、Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainmentとのパートナーシップのもと、クリスマス限定イベント「YOKOHAMA MINATOMIRAI CHRISTMAS 2023 ワーナー・ブラザース 100th ANNIVERSARY ~Power of Story~」を、11月7日(火)~12月25日(月)の期間で開催いたします。



今年100周年を迎えたワーナー・ブラザースと3施設は、みなとみらい地区のクリスマスを彩る様々なコラボレーションを実現いたします。横浜ランドマークタワーでは、ランドマークプラザ 1階にワーナー・ブラザースの歴代の物語のフィルムに包まれたメインツリー『IMAGINATION FILM TREE』が設置され、各フロアにはアーティストとのコラボ作品やフォトスポットなどが展示されます。69階展望フロア「スカイガーデン」では、「BATMAN」がテーマの特別展示や同フロア内「スカイカフェ」にてコラボドリンク&デザートを販売します。MARK IS みなとみらいでは、映画「ハリー・ポッター」シリーズにインスパイアされた『SNOW FILM TREE』の展示や、「ハリー・ポッター」に関する最新コンテンツを堪能することができる「魔法ワールドギャラリー」を展開します。スカイビルには、「トムとジェリー」と「ルーニー・テューンズ」をモチーフにした『ANIMATION FILM TREE』や、アニメーションのスケッチ画(複製)が展示されます。



また、ワーナー・ブラザースの代表作品とコラボレーションした限定アイテムや限定フードの販売を実施するほか、ワーナー・ブラザース100周年の歴史を振り返ることができるデジタルスタンプラリーを開催します。



横浜ランドマークタワー、MARK IS みなとみらい、スカイビルの3施設では、ワーナー・ブラザースの「物語の力」によって生み出された数々の名ストーリーとキャラクターとともに、感動・冒険・夢に彩られたクリスマスの世界をお届けいたします。







【実施期間】 2023年11月7日(火)~12月25日(月)

【実施場所】 横浜ランドマークタワー(ランドマークプラザ・69階展望フロア「スカイガーデン」)

MARK IS みなとみらい、スカイビル

【主 催】 三菱地所株式会社

(運営:三菱地所プロパティマネジメント株式会社・株式会社横浜スカイビル)

【協 力】 Warner Bros. Discovery Global Themed Entertainment

ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

横浜ランドマークタワー(ランドマークプラザ)







●ランドマークプラザのクリスマス装飾(一例)

2階には、ワーナー・ブラザース100周年を記念したアーティストコラボ作品を展示。3階の吹き抜けガラス面には、作品の名言が描かれた映画フィルムが掲出され、4~5階にはクリスマスのお祝いに訪れたキャラクターたちによる、クリスマスフォトスポットが設置されます。館内各所のリースやスワッグにも100周年を記念した特別衣装のキャラクターが登場し、メインツリーから広がったワーナー・ブラザースの世界観を、ランドマークプラザ館内各所にてご堪能いただけます。





横浜ランドマークタワー(69階展望フロア「スカイガーデン」)







「BATMAN」をメインテーマに、様々なDCスーパーヒーロー達と出会い、ワーナー・ブラザースの歴史に触れることができる特別展示を展開します。また、「BATMAN」をモチーフにしたオリジナル缶バッジ付き特別入場チケットもご用意いたしました。なお、スカイガーデン内「タワーショップ」ではワーナー・ブラザース100周年を記念したキャラクターグッズを販売します。



●DCヒーロー達1/1スタチュー展示&フォトスポット

100周年を記念して、様々なDCスーパーヒーロー達がスカイガーデンの地上273mに大集合。景色が映し出されたフィルムに見立てた窓面グラフィックと合わせて、ファンにはたまらないフォトスポットです。



●ワーナー・ブラザース100周年ヒストリーウォールの展示

ワーナー・ブラザース100周年の長い歴史を、記念ムービーや、スカイガーデンでしか見られないヒストリーウォールで紹介いたします。





●「スカイカフェ」にて限定コラボドリンク&デザートを販売

歴代バットモービルのグラフィックを壁面に装飾したスペースで、69階の地上273mの絶景を眺めながら限定コラボドリンク&デザートをお楽しみいただけます。



商品名:バットマン アイスクリーム 販売価格:800円(税込)

販売期間:2023年11月7日(火)~12月25日(月)

バットマンのイメージカラーからインスピレーションを受けたソフトクリーム。ブラックワッフルコーンのバニラソフトに竹炭パウダーとエンブレムの入ったホワイトマカロンをトッピング。



商品名:ジョーカー ティー 販売価格:700円(税込)

販売期間:2023年11月7日(火)~11月30日(木)

ジョーカーのイメージカラーからインスピレーションを受けたソフトドリンク。レモン風味のバタフライピーティーのトッピングはパイン風味のムースとホワイトマシュマロ、ジョーカーの口の色を模したラズベリーソースでデコレーション。見た目とは裏腹にさっぱりした爽快な味わい。



商品名:ハーレイ・クイン ジンジャーエール ピーチゼリー入り 販売価格:700円(税込)

販売期間:2023年12月1日(金)~12月25日(月)

ハーレイ・クインのイメージカラーからインスピレーションを受けたソフトドリンク。ピーチ風味のゼリーとブルージンジャーエールとカルピスのムースで鮮やかなヘアカラーをイメージ。コスチュームカラーを模したミックスベリーをトッピング。



●クリスマスカードスタンプラリー

スカイガーデン内全3か所にエンボス(型押し)加工台を設置。スカイガーデン内を楽しく巡りながら全3か所でDCスーパーヒーローのロゴを型押しすると、素敵なクリスマスカードが完成します。また、クリスマスカードが完成した方には「BATMAN」ステッカーをプレゼントいたします。(クリスマスカードは数量限定、ステッカーは先着10,000枚限定)



●「BATMAN」モチーフのワーナー・ブラザース100周年オリジナルデザイン缶バッジ付き 特別入場チケット

本イベント限定ワーナー・ブラザース100周年オリジナルデザイン缶バッジ付きの特別入場チケットを数量限定で販売いたします。デザインは全部で7種類ご用意いたしました。



<「BATMAN」モチーフのワーナー・ブラザース100周年オリジナルデザイン缶バッジ付き 特別入場チケット>

・大人(18~64歳):1,500円(税込)

・65歳以上・高校生:1,300円(税込)

・小・中学生:1,000円(税込)

・幼児(4歳以上):700円(税込)



※特別入場チケットは、スカイガーデンチケット窓口のみで販売いたします。

※ご来場者1名につき1セットのみの販売となり、また、割引は適用されません。

※缶バッジのみをご購入いただくことはできません。

※スカイガーデンに入場せず、再度、入場券購入列に並ぶことはできません。

※缶バッジはランダムでのお渡しとなります。デザインはお選びできません。





MARK IS みなとみらい







●魔法ワールドギャラリー

エンターテイメント施設「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」の情報や、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』のフォトスポット、「ハリー・ポッター」の世界を再現したオープンワールドRPG『ホグワーツ・レガシー』の体験、魔法ワールドPRG『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』のXmasフォトキャンペーンなど、「ハリー・ポッター」に関する最新コンテンツを紹介いたします。シリーズ1作品目に登場し、作品の中で圧倒的な知名度を誇る「組分け帽子」に関連したコーナーでは、映画に登場する組分けシーンの写真撮影をお楽しみいただけます。



【実施場所】 MARK IS みなとみらい 5階

【実施時間】 施設の営業時間に準ずる(一部コンテンツは実施時間が異なります)





スカイビル









●スカイビルのクリスマス装飾(一例)



ツリーが展示されている10階には、「トムとジェリー」と「ルーニー・テューンズ」のスケッチ画(複製)を展示。アニメーションの空想世界を作り上げている緻密で繊細なスケッチを間近で体感することができます。11階には、「トムとジェリー」のフォトスポットを設置。メインツリーのイルミネーションと一体感のある写真を撮影することができます。









●GOODS & FOOD COLLABORATION

ワーナー・ブラザース100周年を記念し、「ランドマークプラザ」と「MARK IS みなとみらい」の店舗(一部)では、「ハリー・ポッター 魔法ワールド」に加えて、「DC」・「トムとジェリー」・「ルーニー・テューンズ」などの代表的な作品とコラボレーションしたグッズやフードメニューを販売します。

商品の詳細はこちらのサイトをご覧ください。

https://yokohama-minatomirai-christmas2023.jpn.org/#collab



ランドマークプラザ 注目商品







店舗名 BUSINESS LEATHER FACTORY(ランドマークプラザ2階)

商品名 ワーナー・ブラザース刻印 革財布・革小物

販売価格 2,639円(税込)~18,149円(税込)

販売期間 2023年11月7日(火)~12月25日(月)

名刺入れやポーチなど長く使える革製品に、お気に入りのキャラクターやロゴを刻印することができます。自分だけのオリジナル革製品が完成します。



店舗名 キタムラ(ランドマークプラザ3階)

商品名 小銭入れ

販売価格 13,000円(税込)

販売期間 2023年11月7日(火)~12月25日(月)

トゥイーティーの顔が可愛らしい小銭入れの登場です。素材は牛革で高級感があります。裏面にはブランドロゴの素押しがされ特別感があります。



店舗名 ミセスエリザベスマフィン(ランドマークプラザ1階)

商品名 トム バナナスプリット風マフィン/ジェリー キャラメルチーズマフィン

販売価格 370円(税込)/390円(税込)

販売期間 2023年11月7日(火)~12月25日(月)

<トム バナナスプリット風マフィン:左>アメリカの伝統的なデザート「バナナスプリット」をイメージしたマフィン。カラーシュガーを当店人気のバナナマフィンに焼き込み、ガナッシュとチェリーをトッピングしました。

<ジェリー キャラメルチーズマフィン:右>キャラメル生地に砕いたクルミを焼き込み、クリームチーズフロスティングとレモンチョコレートでとろけるチーズに見立てた仕上げにしました。



MARK IS みなとみらい 注目商品







店舗名 UNI COFFEE ROASTERY(MARK IS みなとみらい地下4階)

商品名 ジェリー よくばりバスチー

販売価格 990円(税込)

販売期間 2023年11月7日(火)~12月25日(月)

人気メニュー「なめらかバスチー」を、チーズが大好きなジェリーのために1.5倍のサイズで提供するのが「ジェリー よくばりバスチー」です。チーズの程よい酸味と甘みを際立たせ、チーズ好きのジェリーも大満足の一皿に仕上げています。



店舗名 浅草 キッチン大宮(MARK IS みなとみらい4階)

商品名 マンドレイク ビーフシチュー

販売価格 2,900円(税込)

販売期間 2023年11月7日(火)~12月25日(月)

じっくりと長時間煮込んだビーフシチューに隠れているのは「マンドレイク」!?牛肉が口の中でとろけます。



店舗名 212 KITCHEN STORE (MARK IS みなとみらい3階)

商品名 「HONEYDUKES」シリーズ各種

販売価格 660円(税込)~3,740円(税込)

販売期間 2023年10月17日(火)~ 無くなり次第終了

ホグワーツ魔法魔術学校の生徒たちが大好きなお菓子屋さん「HONEYDUKES」をモチーフにしたシリーズです。







●QRモバイルスタンプラリー

ランドマークプラザ3か所、MARK IS みなとみらい3か所、スカイビル2か所の計8か所にスタンプラリーポイントを設置。各スタンプラリーポイントでは、ワーナー・ブラザース100周年の歴代映画を年代ごとに紹介し、QRコードを読み取りスタンプを集めることでグッズが当たるキャンペーンに参加できます。また、5カ所のスタンプラリーポイントではオリジナル壁紙をダウンロードいただけます。ワーナー・ブラザース100周年の歴代映画を振り返りながら、スタンプラリーをお楽しみください。



【実施期間】 2023年11月7日(火)~12月25日(月)

【設置場所】 ランドマークプラザ(5階★/4階/B2階★)

MARK IS みなとみらい(5階★/2階/B4階★)

スカイビル(29階/9階★)

★印のフロアではオリジナル壁紙をダウンロードいただけます。

【実施時間】 施設の営業時間に準ずる



【内容】

スタンプを6個集めると「グッズ賞」に、8個すべて集めると「コンプリート賞」に応募することができます。さらに「グッズ賞」に応募で先着10,000名様にみなとみらいポイントアプリの500円クーポンをプレゼントします。

<グッズ賞>10名様

ワーナー・ブラザース100周年デザインのポーチとマルチケースのセット

<コンプリート賞>1名様

ワーナー・ブラザース100周年記念

【300セット限定生産】ワーナー・ブラザース100周年記念100-Filmコレクションブルーレイ

(104枚組/100-Filmプロダクションノート&スペシャル・フォトブック付)

※キャンペーン期間中、応募はお一人様1回限りです。

※景品の交換・返却・修理などはお受けできません。

※当選権利の換金・他人への譲渡はできません。

※やむを得ない理由により、景品内容を変更する場合がありますのでご了承ください。







2023年、ワーナー・ブラザースは創立 100 周年を迎えました。







1923年4月4日、スタジオ創立。感動と興奮のアカデミー賞(R)受賞作品から幅広い世代に愛される大ヒットTVシリーズまで、ワーナー・ブラザースの「物語の力」で生み出された数々の名ストーリーとキャラクターが、世界を魅了してきた100年間。次の100年に向けて、ファンの皆さまへ感謝を込めて、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京-メイキング・オブ・ハリー・ポッター」のオープンをはじめ、様々な100周年セレブレーション・プロジェクトをお届けします。より楽しく、もっとドラマティックに。ここから始まる、いまだかつてない新たなストーリーにご期待ください。100周年、お楽しみはこれからだ!



■ワーナーブラザース・ディスカバリー:

ワーナーブラザース・ディスカバリー(Nasdaq:WBD)は、テレビ、映画、ストリーミングなどあらゆるポートフォリオを埋めるたくさんの作品とユニークなブランドを持つ、世界をリードするメディアでありエンターテイメントを提供する企業です。我々が制作し配給する番組やサービスは220以上の国や地域、50以上の言語に対応しており、代表的なブランド、ネットワークを通じて世界中の皆さまに情報やインスピレーションを与え、笑いと感動を提供しています。



ワーナーブラザース・ディスカバリー傘下の主なブランド、ネットワークは以下の通りです。ディスカバリーチャンネル、discovery+、CNN、DC、Eurosport、HBO、HBO Max、HGTV、Food Network、OWN Investigation Discovery、TLC、Magnolia Network、TNT、TBS、truTV、MotorTrend、アニマルプラネット、Science Channel、ワーナー・ブラザース映画、ワーナー・ブラザーステレビジョン、ワーナー・ブラザースゲームス、ニュー・ライン・シネマ、カートゥーン ネットワーク、MONDO TV、旅チャンネル、Adult Swim、ターナークラシック映画、Discovery en Español、Hogar de HGTV 他 詳細については、www.wbd.com をご覧ください。



All characters and elements (C) & (TM) WBEI and its affiliates. WB SHIELD: (C) & (TM) WBEI. (s23)









●DOCKYARD GARDEN WINTER ILLUMINATION

ドックヤードガーデンでは、シースルーエレベーターやドックヤードの壁面、ブリッジ部分等に冬季限定イルミネーションを実施します。

【開催日程】2023年11月7日(火)~2024年2月29日(木)※予定

【開催場所】ドックヤードガーデン周辺

【点灯時間】日没~24:00

※一部期間では点灯時間が変更になる場合がございます。









