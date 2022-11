[株式会社DYM]

WEB事業や人材事業、海外医療事業等を行う株式会社 DYM(読み:ディーワイエム、本社:東京都品川区、代表取締役社長:水谷佑毅)及び株式会社DYM NEXT(ディーワイエム ネクスト)(本社:熊本県)が熊本市と立地協定を締結し、熊本に新設したコールセンターを2022年10月17日(月)より営業開始しました。









■背景と今後の展望

株式会社DYMの100%子会社である株式会社DYM NEXTが、熊本市にコールセンターを新設し、コールセンター事業を開始いたします。DYMでは創業以来、営業活動に注力をして売り上げ利益を伸ばしてきました。当社の蓄積されたテレマーケテイングのノウハウをお客様のリソースとしてご活用いただき、お客様の事業拡大等に貢献ができればと考えコールセンターを開始いたしました。

今回、都内での運営と比較して、人件費等のコストパフォーマンスも高くなることから熊本市への地方展開を決断いたしました。

当コールセンターでは、アルバイト・パートだけでなく、正社員も多く受け入れていき、雇用の創出をし、全国展開の皮切りにしていきます。



■サービスについて

クライアントが行っている架電業務や電話対応業務をDYM NEXTのコールセンターが代行いたします。具体的な対応内容は『アポイント獲得業務』『お問い合わせ』『クレーム対応』『解約阻止対応』『応募者対応』など様々です。株式会社DYMで蓄積したノウハウを生かし、課題を抱えているお客様の要望に幅広くお応えいたします。

<特徴>

1、業界を問わない幅広い受け入れ体制

コールセンターの中には、保険専門、不動産専門など対応する業種を絞っているセンターがあるが、当社では、案件の種類を限定していない。また、案件が増えることを想定し、経験豊富なSV側、オペレーター側を揃えており、対応力が高い。

2、営業活躍メンバーが教育

SVはDYMにて最前線の営業として活躍していたメンバーが担当し、実体験をもとにtoC、toBの教育を実施。アウトバウンド、インバウトのセンターとして教育を強化している。

3、統括的なサポートが可能

コールセンターのみならず、WEB広告などのEC事業の統括的なサポートが可能である。

4、24時間の応募者対応が可能

応募者対応では、rakusaiというDYMで開発を手掛けた応募者対応システムを活用し、24時間リアルタイムでの応募者対応を実現している。日中はコールセンター、夜はrakusaiを活用している。応募に対し即対応することで面接設定率を高めている。



■熊本オフィス

名 所:株式会社DYM NEXT

住 所:熊本県熊本市 中央区 新市街 11-18熊本第一生命ビルディング9階

アクセス:熊本市電A系統「辛島町駅」より徒歩1分

電話番号:096-274-8251



■株式会社DYM NEXT 会社概要

(1)商号 :株式会社DYM NEXT

(株式会社DYMの100%子会社。現地で下記業務及び雇用を実施。)

(2)代表取締役社長 :水谷 佑毅

(3)設立年月日 :2019年10月

(4)資本金 :500万円

(5)本店所在地 :熊本県熊本市中央区新市街11-18 熊本第一生命ビルディング9階

(6)事業内容 :コールセンター事業



■株式会社 DYM 会社概要

(1)商号 :株式会社 DYM

(2)代表取締役社長 :水谷 佑毅

(3)設立年月日 :2003 年 8 月

(4)資本金 :5000 万円

(5)売上高 :161.1 億円(19 期)、213.5 億円 目標(20 期)

(6)本店所在地 : 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2ゲートシティ大崎イーストタワー10階

(7)従業員数 :連結 986 名(2022 年 4 月 1 日現在)

(8)事業内容 :WEB事業、人材事業、研修事業、エグゼパート事業、海外医療事業、M&A事業 等

(9)URL :https://dym.asia/



