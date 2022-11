[アバントG]

アバントグループで、デジタルトランスフォーメーション(以下、「DX」)推進事業を展開する株式会社ジール(本社:東京都品川区、代表取締役社長:岡部 貴弘、以下「ジール」)は、世界60カ国で働きがいのある会社の調査を行う専門機関、Great Place to Work (R)から、働きがいのある会社であることを認める「働きがい認定」企業として選出されたことをお知らせします。本認定は、社員に対し会社の施策や制度の充実度、働きがい(満足度)を調査、評価するもので、社員より「働きがいのある会社」と評価されたことにより認定されます。





●ジールの紹介ページは、以下URLよりご覧ください

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/1101_693.html









ジールでは、「働きやすさ」と「やりがい」を兼ね備えた組織づくりを目指し、個を尊重し、社員一人ひとりの挑戦を支援する取り組みや制度づくりに力を入れています。





【「自らアクション・選択する」文化の醸成】

「自分のキャリアに当事者意識を持つ」をコンセプトに、受験料を最大3回まで会社が負担する資格取得支援制度や自分のペースで受講可能な研修制度などを導入し、社員が自身の強みを生かし、目指すキャリア像に近づけるような育成・キャリア支援の制度を設計しています。また、ダイバーシティの推進にも力を入れ、社員が安心して能力を発揮できる文化の醸成、環境づくりを行っています。





【新規事業アイデアコンテスト】

一年に一度、全社から新規事業アイデアを公募するコンテストを実施しており、すでに複数のアイデアが事業化されています。





【チャレンジ促進施策(チャレンジ工数申請制度)】

上記の新規事業アイデアコンテストや社外コンテスト、取得ハードルの高い資格取得のための活動について、申請に基づき業務時間を利用して活動ができます。



その他、在宅勤務やフレックスタイム制度の導入など、就業場所や就業時間にとらわれない柔軟な働き方を推進し、健康で充実した生活のもと、一人ひとりがやりがいを持って働き、能力を発揮できる職場づくりを目指すとともに、誠意と熱意を持ったすべての社員が安心して能力を発揮できる文化の醸成、環境づくりを行っております。





■「働きがいのある会社」認定について

働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGreat Place to Work(R) Institute Japanが正式に認定するものです。





■Great Place to Work (R) Institute Japanについて

Great Place to Work(R) Institute は、世界約60ヵ国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。





▽Great Place to Work (R) Institute Japan トップページ

https://hatarakigai.info/



▽日本における「働きがいのある会社」認定企業ページ

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/





【株式会社ジールに関して】

株式会社ジールは、社内外のデータを整理・統合するデータプラットフォームやデータを分析・予測・可視化するAI・BIソリューション等を、コンサルティング・システム開発を通じて提供し、企業のデジタルトランスフォーメーションやデータドリブン経営の推進を支援しています。自社開発のクラウド型データ分析基盤「ZEUSCloud」、DX人材育成を支援するeラーニングサービス「ZEAL DX-Learning Room」なども展開しています。東証プライム市場上場の株式会社アバントグループの 100%子会社です。





社 名: 株式会社ジール

設 立: 2012 年 7 月

代表者: 代表取締役社長 岡部 貴弘

URL: https://www.zdh.co.jp/

主要業務: ビジネスソリューションパッケージの開発・ライセンス販売・コンサルティングサービス・サポートサービス など

本社所在地:東京都品川区上大崎 2 丁目 13 番 17 号 目黒東急ビル 6 階

大阪支社: 大阪府大阪市中央区伏見町二丁目 1 番 1 号 三井住友銀行高麗橋ビル 7F





【アバントグループに関して】

株式会社アバントグループ(本社:東京都港区、代表取締役社長:森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード:3836)を持株会社として展開するアバントグループは、「企業価値向上に役立つソフトウエア会社になる」とのマテリアリティの実現に向けて、2022年10月1日に新たなガバナンス体制とグループ体制でスタートしました。アバントグループでは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献してまいります。主要なグループ事業子会社(いずれも100%所有)は以下の通りです。





<アバントグループ>

○株式会社アバント

○株式会社インターネットディスクロージャー

○株式会社ジール

○株式会社ディーバ





※本リリースに掲載する社名または製品名は、各社の商標または登録商標です。



