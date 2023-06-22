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海外子会社の役員就任のお知らせ

海外子会社の役員就任のお知らせ

［ジーニー］

株式会社ジーニー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：工藤 智昭、以下ジーニー）は本日付けで保有する海外子会社の役員体制を変更を行いましたのでお知らせします。
ジーニーグループでは、この度の新体制により、国内外の幅広い企業様のマーケティング課題の解消に向け、一層の経営体制強化を図ります。



■新役員
・Zelto,Inc.（米国）
八木 寛人

・Geniee International Pte., Ltd.（シンガポール）
Ankit Oberoi
八木 寛人
横溝 博一

・Geniee Vietnam Co., Ltd.（ベトナム）
Ankit Oberoi
川崎 俊介
Max Cuong Tran


■新会長
・Geniee International Pte., Ltd.（シンガポール）
工藤 智昭


■新監査役
・Zelto, Inc.
千葉 元樹

・AdPushup Software India Private Limited
千葉 元樹

・Geniee International Pte., Ltd.
千葉 元樹

・PT. Geniee Technology Indonesia（インドネシア）
横溝 博一

・PT. Adstars Media Pariwara（インドネシア）
横溝 博一





■新執行役員プロフィール
八木 寛人（やぎ ひろと）
国際基督教大学教養部理学科卒。
General Electric（GE）に新卒入社。アメリカ本社を含む8カ国でファイナンス、内部監査のリーダーシッププログラムを経験。帰国後、GE子会社社長やAPAC CFOに着任。その後、adidas、OYO 、など数社での事業戦略、取締役を経験後2023年4月にジーニーへ入社。




■新執行役員プロフィール
横溝 博一（よこみぞ ひろかず）
静岡大学人文学部法学科卒。
政府系金融機関を経て、大手損害保険会社で資産運用部門、海外企業買収、海外子会社の社外取締役（海外駐在）を経験。2023年2月にジーニーへ入社。



■ジーニーについて
ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのパーパス（企業の存在意義）のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。

■会社概要
社 名：株式会社ジーニー
代 表 者：代表取締役社長 工藤 智昭
本 社：東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階
設 立：2010年4月
資 本 金：1,549百万円（連結、2023年3月末現在）
従業員数：592名（連結、2023年3月末現在）
海外拠点：米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、タイ
事業内容：広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、海外事業
U R L：https://geniee.co.jp/





企業プレスリリース詳細へ （2023/06/22-16:16）

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