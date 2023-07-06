グロースターター式器具の直管形蛍光灯にそのまま置き換えができ…
［株式会社ヤザワコーポレーション］
インテリア家電製品および、PCサプライ品の製造販売を手掛ける株式会社ヤザワコーポレーションは、LED蛍光ランプを発売しました。
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプです。40W形は100V-240Vのボルトフリー対応タイプです。
「LED直管10W型 グロー式」 製品仕様
品名 ：LED直管10W型 昼白色 グロー式
型番 ：LDF10N/5/6/2
光源色 ：昼白色
形相当 ：10形
全光束 ：710lm
口金 ：G13
設計寿命：40,000時間
定格消費電力：4.5W
本体サイズ：外径29×全長330mm
本体質量：69g
標準売価(税込)：1,298円
URL ：https://www.yazawa.co.jp/products/item/76215/
品名 ：LED直管10W型 昼光色 グロー式
型番 ：LDF10D/5/6/2
光源色 ：昼光色
形相当 ：10形
全光束 ：710lm
口金 ：G13
設計寿命：40,000時間
定格消費電力：4.5W
本体サイズ：外径29×全長330mm
本体質量：69g
標準売価(税込)：1,298円
URL ：https://www.yazawa.co.jp/products/item/76214/
「LED直管15W型 グロー式」 製品仕様
品名 ：LED直管15W型 昼白色 グロー式
型番 ：LDF15N/7/8/2
光源色 ：昼白色
形相当 ：15形
全光束 ：1,070lm
口金 ：G13
設計寿命：40,000時間
定格消費電力：6.7W
本体サイズ：外径29×全長436mm
本体質量：86g
標準売価(税込)：1,408円
URL ：https://www.yazawa.co.jp/products/item/76216/
品名 ：LED直管15W型 昼光色 グロー式
型番 ：LDF15D/7/8/2
光源色 ：昼光色
形相当 ：15形
全光束 ：1,070lm
口金 ：G13
設計寿命：40,000時間
定格消費電力：6.7W
本体サイズ：外径29×全長436mm
本体質量：86g
標準売価(税込)：1,408円
URL ：https://www.yazawa.co.jp/products/item/76217/
「LED直管20W型 グロー式」 製品仕様
品名 ：LED直管20W型 昼白色 グロー式
型番 ：LDF20N/8/10/2
光源色 ：昼白色
形相当 ：20形
全光束 ：1,260lm
口金 ：G13
設計寿命：40,000時間
定格消費電力：7.6W
本体サイズ：外径29×全長580mm
本体質量：106g
標準売価(税込)：1,518円
URL ：https://www.yazawa.co.jp/products/item/76218/
品名 ：LED直管20W型 昼光色 グロー式
型番 ：LDF20D/8/10/2
光源色 ：昼光色
形相当 ：20形
全光束 ：1,260lm
口金 ：G13
設計寿命：40,000時間
定格消費電力：7.6W
本体サイズ：外径29×全長580mm
本体質量：106g
標準売価(税込)：1,518円
URL ：https://www.yazawa.co.jp/products/item/76219/
「LED直管40W型 グロー式」 製品仕様
品名 ：LED直管40W型 昼白色 グロー式
型番 ：LDF40N/15/20VF/2
光源色 ：昼白色
形相当 ：40形
全光束 ：2,300lm
口金 ：G13
設計寿命：40,000時間
定格消費電力：15W
本体サイズ：外径29×全長1,198mm
本体質量：190g
標準売価(税込)：2,508円
URL ：https://www.yazawa.co.jp/products/item/76220/
品名 ：LED直管40W型 昼光色 グロー式
型番 ：LDF40D/15/20VF/2
光源色 ：昼光色
形相当 ：40形
全光束 ：2,300lm
口金 ：G13
設計寿命：40,000時間
定格消費電力：15W
本体サイズ：外径29×全長1,198mm
本体質量：190g
標準売価(税込)：2,508円
URL ：https://www.yazawa.co.jp/products/item/76221/
【 お問い合わせ先 】
株式会社ヤザワコーポレーション
https://www.yazawa.co.jp/
〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-32-6 CROSSビル
広報一般：商品本部 TEL 03-5615-0241
商品について：商品お問い合わせセンター TEL 03-5615-1680
【 受付時間:月～金／9:30～17:30(土日祝祭日を除く) 】
※製品及びパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/06-10:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
真島ヒロ最新作！月マガにて『DEAD ROCK』連載開始で３作同時連載！(07/06 11:16)
薬師寺が考案したお写経用紙が付録に!? 「般若心経のこころ」が小学館『サライ』で手に入る！(07/06 11:16)
なぜわれわれの内臓は左右非対称なのか？(07/06 11:16)
空き家投資の醍醐味「空き家・古家物件見学ツアーin埼玉北部エリア」7月16日 （日）13:00 ～開催(07/06 11:16)
【東京・神田開催｜6月28日】早期離職を防ぐ理念採用について解説するブランディングセミナーを実施(07/06 11:16)
チームスタッフ加入のお知らせ(落合明子 マネージャー/通訳)(07/06 11:16)
俳優・吉沢亮がスペシャルゲストで登場 旧知・岸洋佑と明かす高校時代のエピソード、仕事観、自己分析など飛び出す本音トーク(07/06 11:16)
コロナ5類移行後 大人数での飲み会参加者は51％ 幹事経験者に聞く「飲み会で気を付けたいこと」「成功のコツ」についてのアンケート調査―カクヤス社調べ(07/06 11:16)
助太刀、大塚商会と業務提携を開始。共同で取引先工事会社における人手不足解消を目指す(07/06 11:16)
ミラボ、愛知県 津島市で子育て支援アプリ「つしまで子育て情報アプリ つしまっち」提供開始(07/06 11:16)
"mitekaku"有料プランユーザー向け新機能リリース！リアルタイム保存で修正指示が更に便利に(07/06 11:16)
アウトドアブランドがつくる新しい「宿泊型ガレージハウス」POPFIRE TOWN！千葉県白子町に7月14日「プレオープン」。Makuakeにて本日から先行予約開始！(07/06 11:16)
ベトナムハノイ市人民委員会管轄「ハノイ市中小・中堅企業協会」の貿易投資促進部長に当社代表のホアが就任(07/06 11:16)
「AIが進化した未来で私たち人間がすべきことは、多様性を尊重し、個々の興味や個性に基づいた人間らしい活動に情熱を注ぐことである」MiletosはA型事業所TERASとのコラボによる社旗を掲揚します(07/06 11:16)
『クッキーラン：キングダム』、「サマーソーダロックフェス」アップデート実施!(07/06 11:16)
ニコラス・ケイジ氏が登場する『Dead by Daylight』話題の新チャプター、PTBをスタート！(07/06 11:16)
「OJICOのトレインまつり・2023夏」開催中のお知らせ(07/06 11:16)
AIマニュアル作成ツール「トースターチーム」、ナレッジマネジメント アワード2023を発表(07/06 11:16)
ランニングでメイクはする？する人・しない人の割合は？(07/06 11:16)
導入企業数1,000社突破！！ 企業専用 AI良縁アプリAill goen（ｴｰﾙ ｺ゛ｴﾝ）(07/06 11:16)
オーダーメイドの生成AIチャットシステムを提供するカサナレ株式会社、約4000万円の資金調達を実施(07/06 11:16)
【企業人事部向け告知】「越境学習」プロジェクトALIVE 2023年6月の活動と、次回プロジェクト（冬期）をご紹介！(07/06 11:16)
アリババ元最高戦略責任者がAI駆動の日本発越境ECを応援(07/06 11:16)
【楽天リアルタイムランキングで300冠以上達成！】楽天で最も売れているシートベルトカバーで、身体に優しく”楽しく快適なドライブ”を実現しませんか？「Lino Ulu（リノウル）楽天市場店」(07/06 11:16)
【西川コミュニケーションズ】株式会社さまあのグループ会社化に関するお知らせ(07/06 11:16)
RISU Japan代表今木の2冊目の著書 『算数日本一の子ども30人を生み出した究極の勉強法』が文響社より発売！(07/06 11:16)
埼玉・大宮門街にローカルとサスティナブルブランドが集結する『OMIYA DAIMON MARKET』開催(07/06 11:16)
「デジタルで復刻『すたんぷポン！』東急線全線デジタルラリー」がSNS型 チェックインラリーのプラットフォーム「みんラリ」に登場！(07/06 11:16)
夏の味覚狩り 『マザー牧場のブルーベリー摘み』2023年7月8日(土)より開催(07/06 11:16)
アートネット、情報セキュリティに対応した法人向けプライベートGPT「ChatyFine」の新バージョンの提供を開始(07/06 11:16)