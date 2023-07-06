「AIが進化した未来で私たち人間がすべきことは、多様性を尊重し、個々の興味や個性に基づいた人間らしい活動に情熱を注ぐことである」MiletosはA型事業所TERASとのコラボによる社旗を掲揚します

(07/06 11:16)