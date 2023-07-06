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グロースターター式器具の直管形蛍光灯にそのまま置き換えができ…

グロースターター式器具の直管形蛍光灯にそのまま置き換えができるLED蛍光ランプを発売！

［株式会社ヤザワコーポレーション］

インテリア家電製品および、PCサプライ品の製造販売を手掛ける株式会社ヤザワコーポレーションは、LED蛍光ランプを発売しました。



省エネ、長寿命のLED蛍光ランプです。40W形は100V-240Vのボルトフリー対応タイプです。


「LED直管10W型 グロー式」 製品仕様


品名　　：LED直管10W型 昼白色 グロー式
型番　　：LDF10N/5/6/2
光源色　：昼白色
形相当　：10形
全光束　：710lm
口金　　：G13
設計寿命：40,000時間
定格消費電力：4.5W
本体サイズ：外径29×全長330mm
本体質量：69g
標準売価(税込)：1,298円
URL ：https://www.yazawa.co.jp/products/item/76215/

品名　　：LED直管10W型 昼光色 グロー式
型番　　：LDF10D/5/6/2
光源色　：昼光色
形相当　：10形
全光束　：710lm
口金　　：G13
設計寿命：40,000時間
定格消費電力：4.5W
本体サイズ：外径29×全長330mm
本体質量：69g
標準売価(税込)：1,298円
URL ：https://www.yazawa.co.jp/products/item/76214/


「LED直管15W型 グロー式」 製品仕様


品名　　：LED直管15W型 昼白色 グロー式
型番　　：LDF15N/7/8/2
光源色　：昼白色
形相当　：15形
全光束　：1,070lm
口金　　：G13
設計寿命：40,000時間
定格消費電力：6.7W
本体サイズ：外径29×全長436mm
本体質量：86g
標準売価(税込)：1,408円
URL ：https://www.yazawa.co.jp/products/item/76216/

品名　　：LED直管15W型 昼光色 グロー式
型番　　：LDF15D/7/8/2
光源色　：昼光色
形相当　：15形
全光束　：1,070lm
口金　　：G13
設計寿命：40,000時間
定格消費電力：6.7W
本体サイズ：外径29×全長436mm
本体質量：86g
標準売価(税込)：1,408円
URL ：https://www.yazawa.co.jp/products/item/76217/


「LED直管20W型 グロー式」 製品仕様


品名　　：LED直管20W型 昼白色 グロー式
型番　　：LDF20N/8/10/2
光源色　：昼白色
形相当　：20形
全光束　：1,260lm
口金　　：G13
設計寿命：40,000時間
定格消費電力：7.6W
本体サイズ：外径29×全長580mm
本体質量：106g
標準売価(税込)：1,518円
URL ：https://www.yazawa.co.jp/products/item/76218/


品名　　：LED直管20W型 昼光色 グロー式
型番　　：LDF20D/8/10/2
光源色　：昼光色
形相当　：20形
全光束　：1,260lm
口金　　：G13
設計寿命：40,000時間
定格消費電力：7.6W
本体サイズ：外径29×全長580mm
本体質量：106g
標準売価(税込)：1,518円
URL ：https://www.yazawa.co.jp/products/item/76219/


「LED直管40W型 グロー式」 製品仕様


品名　　：LED直管40W型 昼白色 グロー式
型番　　：LDF40N/15/20VF/2
光源色　：昼白色
形相当　：40形
全光束　：2,300lm
口金　　：G13
設計寿命：40,000時間
定格消費電力：15W
本体サイズ：外径29×全長1,198mm
本体質量：190g
標準売価(税込)：2,508円
URL ：https://www.yazawa.co.jp/products/item/76220/


品名　　：LED直管40W型 昼光色 グロー式
型番　　：LDF40D/15/20VF/2
光源色　：昼光色
形相当　：40形
全光束　：2,300lm
口金　　：G13
設計寿命：40,000時間
定格消費電力：15W
本体サイズ：外径29×全長1,198mm
本体質量：190g
標準売価(税込)：2,508円
URL ：https://www.yazawa.co.jp/products/item/76221/



【 お問い合わせ先 】
株式会社ヤザワコーポレーション
https://www.yazawa.co.jp/

〒116-0014 東京都荒川区東日暮里1-32-6 CROSSビル
広報一般：商品本部　 TEL 03-5615-0241
商品について：商品お問い合わせセンター TEL 03-5615-1680

【 受付時間:月～金／9:30～17:30(土日祝祭日を除く) 】
※製品及びパッケージの仕様は予告なく変更することがあります。

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/06-10:46）

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