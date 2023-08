[エクスペディア・ジャパン]

世界の大手総合旅行ブランドの一つであるエクスペディア(https://www.expedia.co.jp/)は、今年の秋の旅行検索データに基づき、今年の秋の3連休におすすめの海外旅行先を発表します。また、エクスペディアはこの秋、人気海外旅行先の国々の定番都市を“はずし”、第2・第3の都市でいつもの旅行とは違うアクティビティを楽しむ「はずし旅」をおすすめします。





今年の秋は3ヶ月連続で3連休!定番都市を“はずし”、いつもとは違う目的地で、違うアクティビティを楽しむ「はずし旅」をおすすめ







秋には9月に「敬老の日」、10月に「スポーツの日」がありますが、今年はさらに11月の「文化の日」が金曜日にあたるため、9~11月の3ヶ月の間、毎月3連休があります。





3連休で楽しめる海外旅行先といえば、韓国や台湾などの近場のアジアが人気ですが、エクスペディアのホテル検索数のデータによると、昨年の秋と比べて、今年の秋は「釜山」が133%、「済州島」は320%、「台中」は275%、「台南」は280%と、第2・第3の都市のホテル検索数が伸びている*ことがわかりました。



また、「釜山」、「済州島」、「台中」、「台南」すべてにおいて、10月~11月の秋は過ごしやすい気候で観光にピッタリな時期といわれています。

そこで、エクスペディアはメジャーな観光地であるソウルや台北を「はずし」、違った魅力のある4都市でグルメや観光、ショッピングを楽しみつつも、いつもの旅行とはちょっと違ったアクティビティを楽しむ「はずし旅」をおすすめします。

*2022年9月~11月と2023年9月~11月の宿泊期間で検索されたホテル数を比較



エクスペディアで「はずし旅」!4都市でおすすめのウェルネスアクティビティをご紹介





エクスペディア・グループが昨年11月に発表した「2023年の旅行トレンド」(https://www.expedia.co.jp/stories/globaltraveltrends2022/)によると、日本における25~34歳のミレニアル世代の約半数が、新たなウェルネストラベルの楽しみ方を模索していると回答。



「釜山」、「済州島」、「台中」、「台南」でグルメや観光、ショッピングなどを楽しんだ後、せっかくの3連休なので、少し足を延ばして変わったウェルネスアクティビティを体験するのもひとつです。ここではその新たなウェルネストラベルの楽しみ方をご提案します。



・韓国最大の港町「釜山」でトレッキングを楽しむ



韓国第2の都市である釜山は、美しい海や歴史を感じることができる寺院、映画のロケ地巡りなどを目的に訪れる人が多いですが、この街でおすすめしたいアクティビティはトレッキング。釜山は多くのトレッキングトレイルがあることで有名ですが、なかでも人気の高い場所は釜山近郊にある標高801mの金井山の最高峰、「姑堂峰」です。釜山中心部から気軽にアクセスできるため、ピクニックとして訪れる家族連れも多くみられます。景色を楽しみながら身体を動かして、心身ともにリフレッシュしてみませんか?



・韓国のリゾート「済州島」で乗馬を楽しむ



「韓国のハワイ」と言われ、人気のリゾート地である済州島は、豊かな自然や美しいビーチを求めて訪れる人が多い旅行先です。そんな済州島でおすすめしたいアクティビティが乗馬。小さな島に2万頭もの馬がいて「馬の島」とも言われている済州島で、美しい風景を堪能しながら、馬とふれあい、心を癒しましょう。







・「台中」で森林浴を楽しむ



商工業によって発展を遂げた台中は、若手のクリエイターが集まっており、美術館やオペラハウスなどで芸術を楽しめるエリアとして知られているエリアです。そこであえておすすめするアクティビティは森林浴です。台中市和平区の「大雪山国家森林遊樂区」では、山鳥たちのさえずりを聞きながら森の中を散歩することができます。







・レトロな街並みが美しい「台南」で「パワースポット巡り」



歴史的な観光地として人気の高い台南は、城塞や 500 以上の道教寺院と仏教寺院があることで有名です。台南では、この歴史ある都市ならではの「パワースポット巡り」がおすすめ。台湾の学問発祥の地である「台南孔子廟」や恋に迷える女子が信頼を寄せる「月下老人」という縁結びの神様がいる「大天后宮」を訪れて、パワーをもらいましょう。





秋の3連休の海外旅行、お得に予約しよう!エクスペディアが伝授する節約術6選







