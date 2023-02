[株式会社デイトナ・インターナショナル]

定番のトレンチコートやデニム、季節をさらに彩ってくれるプリントアイテムなど、Aresense(アーセンス)らしさがたっぷりと詰まった2023 Spring&Summerコレクションをお届けします。







少しずつ日が伸びて、これからやってくる新しいシーズンにどこか心が弾み出す人も多いはず。

春風が吹いたら、重いアウターを脱いで軽やかなアイテムに袖を通したい。



LOOK

01 / 07





〈Aresence〉の春の代名詞であるトレンチコート。今シーズンは新たに玉虫色を加えてブラッシュアップ。太めのロールアップがこなれた雰囲気を演出してくれる〈LIVINGTONE〉のデニムパンツは、トラッドな装いのアクセントに。インナーにはあえてサテン地のキャミソールをインして、コーディネートにほんのりと艶めきを。





Coat ¥39,600(tax in)Aresense

Camisole ¥11,000(tax in)Aresense

Shoes ¥16,500(tax in)Aresense







LOOK

02 / 07





やっぱりデニムが着たくなる春。永遠に定番のアイテムだからこそ、シルエットで変化をつけて新しい季節を楽しみたい。今年のトレンドでもあるショート丈のシャツには、マーメイドラインがエレガントなスカートを合わせて、大人なデニムonデニムスタイルに。シャツの襟裏に施されたステッチや、スカート裾のフリンジでスタイリングに遊び心を加えて。





Jacket ¥15,400(tax in)Aresense

Skirt ¥16,500(tax in)Aresense

Shoes ¥64,900(tax in)HEREU







LOOK

03 / 07





〈BURLAP OUTFITTER〉の別注ワンピースは、アウトドアシーンでも使い勝手のよいサプレックスナイロンを使用。そこに〈Aresence〉のエッセンスを散りばめて、カジュアルさとフェミニンさの絶妙なバランスが詰まった一着に。艶やかなラミー素材のシャツを羽織って、ホワイト×ブルーが奏でる爽やかなスタイリングを楽しんで。





One-piece ¥20,900(tax in)BURLAP OUTFITTER×Aresense

Shoes ¥18,480(tax in)Aresense







LOOK

04 / 07





50年代のヴィンテージオーバーオールからインスパイアを受けたオーバーオールは、〈WHITE FIELD〉の別注品。ワークウェアの骨太なムードを取り入れながらも、すっきりとした身幅や背面の空き具合など、レディライクな要素をプラス。カジュアルになりすぎない細いピッチがポイントの〈DEMYLEE〉のボーダーニットを合わせてフレンチシックなスタイルに。





Overalls ¥19,800(tax in)WHITE FIELD×Aresense

Tops ¥50,600(tax in)DEMYLEE

Shoes ¥18,480(tax in)Aresense







LOOK

05 / 07





ワンピースをキャンバスに、水彩画を描いたアーティスティックな一枚。フランスのテキスタイルメーカー〈Paris Authentique〉に別注したオリジナルプリントで、春の軽やかな気分をさらに盛り上げてくれるはず。綿レーヨンを使用した落ち感が洗練した空気感を添え、すっきりとした着こなしに。後ろにはスリットも入り、足捌きも抜群。





One-piece ¥16,500(tax in)Paris Authentique × Aresense

Inner ¥9,900(tax in)TanC TOKYO

Shoes ¥18,480(tax in)Aresense







LOOK

06 / 07





〈Paris Authentique〉のオリジナルプリントを使用した柄パンツは、〈Aresense〉のフィルターを通して大人でも楽しめる一本に。ウエストがゴム仕様のイージーパンツながらも、両サイドに施したパイピングや、ファスナーがあるようなデザインで、きれいめに仕上げてくれる。トップスには、〈DEMYLEE〉のケーブルニットを合わせて着こなしにメリハリを。





Pants ¥15,400(tax in)Paris Authentique × Aresense

Vest ¥36,300(tax in)DEMYLEE

Shoes ¥18,480(tax in)Aresense







LOOK

07 / 07





暖かな日差しに似合うのが、異国ムード漂うエスニックなワンピース。インド綿を使用し、クラシカルなデザインが特徴的。クラフト感のあるアイテムながらも、長めのカフスや、袖と肩に施されたピンタックなどのディテールが、どこか上品な印象に仕上げてくれる。フロントは裾までボタン仕様なので、羽織として着られるのも嬉しい。





One-piece ¥22,000(tax in)Aresense







INFORMATION



ショップ

Aresense ルミネ新宿LUMINE1

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿 LUMINE1/4F

営業時間 11:00 – 21:00

電話番号 03-6258-1785



オンラインストア

Daytona Park / ZOZOTOWN

( https://www.daytona-park.com/feature/detail.php?article_id=641698 )







Aresense(アーセンス)





Aresenseは「Make sense(理にかなう)」を意味するラテン古語を由来とする言葉。

「心地のよさ」を大切に、機能性とホームケアに配慮したコンフォートアイテムと洗練されたスタイリングで、自分らしい美しさを提案します。



公式ホームページ

( https://www.aresense.jp/ )

公式インスタグラム

@aresense_official

( https://www.instagram.com/aresense_official/ )



