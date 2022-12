[コスパグループ株式会社]

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『ラブライブ!スーパースター!!』より新グッズ54種を発表した。







描き下ろしイラストを使用。『近未来』をイメージした衣装を身にまとった『Liella!』メンバーたちのグッズ第2弾が二次元コスパよりラインナップいたしました。





「アクリルアートスタンド」「フルカラーパスケース」「ステッカー」

「アクリルマルチキーホルダー」「クッションカバー」は

◇12月18日(日)~2023年1月9日(月・祝日)<ラブライブ!シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>

◇12月下旬<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>

で先行販売も決定です。







商品情報







■描き下ろし アクリルアートスタンド

(全9種/澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美)

・先行販売:12月18日(日)~2023年1月9日(月・祝日)

<ラブライブ!シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>

・先行販売:12月下旬

<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>先行販売

・一般販売:2023年3月下旬

サイズ:[プレート] 11.5cm×17.5cm [スタンドパーツ] 1.5cm×6cm

素材:アクリル製

価格:各2,420円(税込)

描き下ろしイラスト使用!!

あなたのお部屋やデスクを彩る

『Liella!』各メンバーたちのアクリルアートスタンド

・イラストを透明感の美しいアクリルアートでお楽しみ頂けます。

・程よいサイズ感で、本棚の空きスペースやデスク等様々なシーンにマッチします。

※台座パーツ付き





■描き下ろし フルカラーパスケース

(全9種/澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美)

・先行販売:12月18日(日)~2023年1月9日(月・祝日)

<ラブライブ!シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>

・先行販売:12月下旬

<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>先行販売

・一般販売:2023年3月下旬

価格:各1,430円(税込)



■描き下ろし ステッカー

(全9種/澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美)

・先行販売:12月18日(日)~2023年1月9日(月・祝日)

<ラブライブ!シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>

・先行販売:12月下旬

<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>先行販売

・一般販売:2023年3月下旬

サイズ:(約)縦4.3×横13cm

価格:各550円(税込)





■描き下ろし アクリルマルチキーホルダー

(全9種/澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美)

・先行販売:12月18日(日)~2023年1月9日(月・祝日)

<ラブライブ!シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>

・先行販売:12月下旬

<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>先行販売

・一般販売:2023年3月下旬

価格:各880円(税込)



■描き下ろし クッションカバー

(全9種/澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美)

・先行販売:12月18日(日)~2023年1月9日(月・祝日)

<ラブライブ!シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>

・先行販売:12月下旬

<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>先行販売

・一般販売:2023年3月下旬

サイズ:45×45cm

価格:各2,200円





■描き下ろし 手帳型スマホケース

(全9種/澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美)

・発売日:2023年3月下旬予定

・138サイズ

サイズ:[カバーサイズ](約)142×80mm/138x71mm程度までの大きさのスマートフォンに対応

価格:各4,180円(税込)

・148サイズ

サイズ:[カバーサイズ](約)151×86mm/148x78mm程度までの大きさのスマートフォンに対応

価格:各4,400円(税込)

・158サイズ

サイズ:[カバーサイズ](約)162×89mm/158x82mm程度までの大きさのスマートフォンに対応

価格:各4,620円(税込)



(C)2022 プロジェクトラブライブ!スーパースター!!



・【二次元コスパ】/『ラブライブ!スーパースター!!』先行販売情報

┗ https://nijigencospa.com/event/id/23736

・【二次元コスパ】/『ラブライブ!スーパースター!!』グッズ一覧

┗ https://nijigencospa.com/itemlist/id/03007/mode/title



発売元:株式会社コスパ

ブランド:二次元コスパ



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材(生地等)・仕様が予告なく変更いたします。



商品に関する詳細、お問合せ先



コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry (お問合せフォーム)



