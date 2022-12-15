［コスパグループ株式会社］

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『ラブライブ！スーパースター!!』より新グッズ54種を発表した。







描き下ろしイラストを使用。『近未来』をイメージした衣装を身にまとった『Liella!』メンバーたちのグッズ第2弾が二次元コスパよりラインナップいたしました。





「アクリルアートスタンド」「フルカラーパスケース」「ステッカー」

「アクリルマルチキーホルダー」「クッションカバー」は

◇12月18日(日)～2023年1月9日(月・祝日)<ラブライブ！シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>

◇12月下旬<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>

で先行販売も決定です。







商品情報







■描き下ろし アクリルアートスタンド

（全9種／澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美）

・先行販売：12月18日(日)～2023年1月9日(月・祝日)

<ラブライブ！シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>

・先行販売：12月下旬

<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>先行販売

・一般販売：2023年3月下旬

サイズ：[プレート] 11.5cm×17.5cm [スタンドパーツ] 1.5cm×6cm

素材：アクリル製

価格：各2,420円（税込）

描き下ろしイラスト使用！！

あなたのお部屋やデスクを彩る

『Liella!』各メンバーたちのアクリルアートスタンド

・イラストを透明感の美しいアクリルアートでお楽しみ頂けます。

・程よいサイズ感で、本棚の空きスペースやデスク等様々なシーンにマッチします。

※台座パーツ付き





■描き下ろし フルカラーパスケース

（全9種／澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美）

・先行販売：12月18日(日)～2023年1月9日(月・祝日)

<ラブライブ！シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>

・先行販売：12月下旬

<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>先行販売

・一般販売：2023年3月下旬

価格：各1,430円（税込）



■描き下ろし ステッカー

（全9種／澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美）

・先行販売：12月18日(日)～2023年1月9日(月・祝日)

<ラブライブ！シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>

・先行販売：12月下旬

<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>先行販売

・一般販売：2023年3月下旬

サイズ：（約）縦4.3×横13cm

価格：各550円（税込）





■描き下ろし アクリルマルチキーホルダー

（全9種／澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美）

・先行販売：12月18日(日)～2023年1月9日(月・祝日)

<ラブライブ！シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>

・先行販売：12月下旬

<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>先行販売

・一般販売：2023年3月下旬

価格：各880円（税込）



■描き下ろし クッションカバー

（全9種／澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美）

・先行販売：12月18日(日)～2023年1月9日(月・祝日)

<ラブライブ！シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>

・先行販売：12月下旬

<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>先行販売

・一般販売：2023年3月下旬

サイズ：45×45cm

価格：各2,200円





■描き下ろし 手帳型スマホケース

（全9種／澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美）

・発売日：2023年3月下旬予定

・138サイズ

サイズ：[カバーサイズ]（約）142×80mm／138x71mm程度までの大きさのスマートフォンに対応

価格：各4,180円（税込）

・148サイズ

サイズ：[カバーサイズ]（約）151×86mm／148x78mm程度までの大きさのスマートフォンに対応

価格：各4,400円（税込）

・158サイズ

サイズ：[カバーサイズ]（約）162×89mm／158x82mm程度までの大きさのスマートフォンに対応

価格：各4,620円（税込）



(C)2022 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!



関連リンク



・【二次元コスパ】／『ラブライブ！スーパースター!!』先行販売情報

┗ https://nijigencospa.com/event/id/23736

・【二次元コスパ】／『ラブライブ！スーパースター!!』グッズ一覧

┗ https://nijigencospa.com/itemlist/id/03007/mode/title



発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ



※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。



商品に関する詳細、お問合せ先



コスパポータルサイト https://www.cospa.com/

お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）



企業プレスリリース詳細へ （2022/12/15-20:46）