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描き下ろしイラストグッズ第2弾！『ラブライブ！スーパースター…

描き下ろしイラストグッズ第2弾！『ラブライブ！スーパースター!!』近未来イメージ衣装の『Liella!』が「 アクリルアートスタンド」など新グッズで二次元コスパから発売決定！【株式会社コスパ】

［コスパグループ株式会社］

公式キャラクターコスチュームやアパレル、グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパは、『ラブライブ！スーパースター!!』より新グッズ54種を発表した。



描き下ろしイラストを使用。『近未来』をイメージした衣装を身にまとった『Liella!』メンバーたちのグッズ第2弾が二次元コスパよりラインナップいたしました。


「アクリルアートスタンド」「フルカラーパスケース」「ステッカー」
「アクリルマルチキーホルダー」「クッションカバー」は
◇12月18日(日)～2023年1月9日(月・祝日)<ラブライブ！シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>
◇12月下旬<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>
で先行販売も決定です。



商品情報



■描き下ろし アクリルアートスタンド
（全9種／澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美）
・先行販売：12月18日(日)～2023年1月9日(月・祝日)
　<ラブライブ！シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>
・先行販売：12月下旬
　<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>先行販売
・一般販売：2023年3月下旬
　サイズ：[プレート] 11.5cm×17.5cm [スタンドパーツ] 1.5cm×6cm
　素材：アクリル製
　価格：各2,420円（税込）
描き下ろしイラスト使用！！
あなたのお部屋やデスクを彩る
『Liella!』各メンバーたちのアクリルアートスタンド
・イラストを透明感の美しいアクリルアートでお楽しみ頂けます。
・程よいサイズ感で、本棚の空きスペースやデスク等様々なシーンにマッチします。
※台座パーツ付き


■描き下ろし フルカラーパスケース
（全9種／澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美）
・先行販売：12月18日(日)～2023年1月9日(月・祝日)
　<ラブライブ！シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>
・先行販売：12月下旬
　<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>先行販売
・一般販売：2023年3月下旬
　価格：各1,430円（税込）

■描き下ろし ステッカー
（全9種／澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美）
・先行販売：12月18日(日)～2023年1月9日(月・祝日)
　<ラブライブ！シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>
・先行販売：12月下旬
　<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>先行販売
・一般販売：2023年3月下旬
　サイズ：（約）縦4.3×横13cm
　価格：各550円（税込）


■描き下ろし アクリルマルチキーホルダー
（全9種／澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美）
・先行販売：12月18日(日)～2023年1月9日(月・祝日)
　<ラブライブ！シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>
・先行販売：12月下旬
　<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>先行販売
・一般販売：2023年3月下旬
価格：各880円（税込）

■描き下ろし クッションカバー
（全9種／澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美）
・先行販売：12月18日(日)～2023年1月9日(月・祝日)
　<ラブライブ！シリーズ POP UP SHOP HAPPY WINTER 2022 in原宿アルタ>
・先行販売：12月下旬
　<コスパ・トラベリング・デポ in アトレ秋葉原2F><原宿ゲーマーズ>先行販売
・一般販売：2023年3月下旬
　サイズ：45×45cm
価格：各2,200円


■描き下ろし 手帳型スマホケース
（全9種／澁谷 かのん、唐 可可、嵐 千砂都、平安名 すみれ、葉月 恋、桜小路 きな子、米女 メイ、若菜 四季、鬼塚 夏美）
・発売日：2023年3月下旬予定
・138サイズ
　サイズ：[カバーサイズ]（約）142×80mm／138x71mm程度までの大きさのスマートフォンに対応
　価格：各4,180円（税込）
・148サイズ
　サイズ：[カバーサイズ]（約）151×86mm／148x78mm程度までの大きさのスマートフォンに対応
　価格：各4,400円（税込）
・158サイズ
　サイズ：[カバーサイズ]（約）162×89mm／158x82mm程度までの大きさのスマートフォンに対応
　価格：各4,620円（税込）

(C)2022 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!

関連リンク

・【二次元コスパ】／『ラブライブ！スーパースター!!』先行販売情報
https://nijigencospa.com/event/id/23736
・【二次元コスパ】／『ラブライブ！スーパースター!!』グッズ一覧
https://nijigencospa.com/itemlist/id/03007/mode/title

発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

商品に関する詳細、お問合せ先

コスパポータルサイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/15-20:46）

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