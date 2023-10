[株式会社 FM802]





大阪・関西万博の開幕500日前が近づく中、1970年大阪万博で多彩な催し物が連日開催されたお祭り広場において、 府内市町村をはじめ大阪の魅力を体感するPRブースやキッチンカー、大阪ゆかりのアーティストによる万博トーク&ライブ ステージなど、万博を盛り上げるイベントが開催されます!





また、21日には“MUSIC&RELAX”をコンセプトに、ゆったり楽しめるピクニックスタイルのミュージックフェス『Chillin’ Vibes』が、22日にはゆったりとした音楽ライブやトークをたっぷりお楽しみいただける『EXPO MUSIC CAMP』が、芝生が美しいもみじ川芝生広場では、同時開催!



音楽に、アートに、フードにと盛りだくさん!10月21日、22日はぜひ、万博記念公園へお越しください!





【イベント詳細】

もうすぐ万博開幕500日前!EXPO FES!

●開催日時:10月21日(土)、22日(日) 11:00~16:00(予定)

※雨天決行、荒天中止。

●会場:万博記念公園 お祭り広場

●料金:このイベントへの入場は無料ですが、

別途、万博記念公園入園料(大人260円/小中学生80円)が必要です。

●詳細:https://funky802.com/site/pickup_detail/7186

●タイムテーブル:

【10月21日(土)】

11:30頃~(予定) オープニングイベント

出演者:吉村大阪府知事/福岡大阪府市長会副会長(茨木市長)/上森大阪府町村長会副会長(能勢町長)

ゲスト:中島颯太(FANTASTICS)

12:30~ 『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-公開収録』

MC:落合健太郎

ゲスト:中島颯太(FANTASTICS)

※前方優先エリアへの事前抽選は終了しました。

当日まだご覧いただけるスペースはございますのでぜひご来場下さい。

13:10~ 大阪府市ゆるキャラ大集合

13:35~ 大阪・関西万博ステージ

ミャクミャク登場!万博・盆踊り披露!クイズ大会

14:25~ かわにしなつきLIVE

15:00~ 『ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-公開収録』

MC:落合健太郎

ゲスト:ヤバイTシャツ屋さん

※前方優先エリアへの事前抽選は終了しました。

当日まだご覧いただけるスペースはございますのでぜひご来場下さい。





【10月22日(日)】

11:15~ 大阪府市ゆるキャラ大集合

12:00~ 吹奏楽部コンサート『関西大学応援団吹奏楽部』

12:45~ Re:name LIVE

13:30~ 大阪・関西万博ステージ

ミャクミャク登場!万博・盆踊り披露!クイズ大会

14:25~ よさこいパフォーマンス 嘉們-KAMON- https://www.kamon0503.com/pages/3129198/about

15:00~ 『on air with TACTY IN THE MORNING-公開収録』

MC:大抜卓人

ゲスト:asmi

※前方優先エリアへの事前抽選受付あり

ご応募詳細はこちら>>https://funky802.com/site/pickup_detail/7187





<Chillin’ Vibes>

●開催:10月21日(土) 11:00~18:00

●会場:万博記念公園 「もみじ川芝生広場」

●出演:HY、高橋優、BEGIN、MONKEY MAJIK、みゆな

<Chillin’ Vibes Band「Ma-bouz」Guest Vocal>

claquepot、JQ from Nulbarich、ビッケブランカ、吉澤嘉代子

<Chillin’ Vibes Band「Ma-bouz」>

真壁陽平(Guitar)、隅倉弘至(Bass)、神谷洵平(Drums)、伊澤一葉(Keyboard)

●MC:大抜卓人(FM802 DJ)、内田絢子(FM802 DJ)

●料金:Chillin Vibesオリジナルシート付エリアチケット ¥6,800(税込)

フリーエリアチケット ¥6,000(税込)

※小学生以下入場無料

※万博公園への入園料は別途必要

●詳細:https://chillin-vibes.com/





<EXPO MUSIC CAMP>

●開催:10月22日(日) 12:00~16:00

●会場:万博記念公園 もみじ川芝生広場

●出演:ハラミちゃん、BIGMAMA (金井政人・柿沼広也・Bucket Banquet Bis)、帝国喫茶、有華

●MC:中島ヒロト(FM802 DJ)

●料金:無料 ※万博公園への入園料は別途必要

●詳細:https://osaka-ca-fes.jp/project/event/expo-art-music-camp/



