ニャンとも可愛い！ukafeで人気の猫クッキーがバレンタイン…
［株式会社ウカ］
この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)が運営するカフェ「ukafe（@ukafe.info)」で人気の三毛猫クッキーに、バレンタイン限定のデザインパッケージ、フレーバーが登場いたします。
バレンタイン仕様の三毛猫クッキーの販売は今回が初めて。 三毛猫がハートをプレゼントしている様子が描かれた可愛らしいデザインのパッケージ。いつもは照れくさくて素直に言葉にできない大切な人への想いを、三毛猫クッキーと一緒に。
1月30日(月)～2月6日(月)までの期間限定で公式オンラインストアukakau(https://uka.co.jp/ukakau/b0199024)にて予約販売を開始。
ukafe店頭または対象のukaサロンでは、1月30日(月)～2月14日(火)のバレンタイン当日まで数量限定で販売いたします。
少しずつポーズの違う猫ちゃんのフレーバーは、ココナッツ・ブラウンシュガーコーヒー・ラズベリーココアの3種類。材料には厳選した国産小麦100%の薄力粉、牧草をエサとする牛のミルクから作られたグラスフェッドバター、濃厚な旨味とコクが特徴の奥久慈卵、添加物・保存料不使用の和三盆など厳選した材料を使用しています。
美味しさはもちろんのこと、安心・安全な材料にもこだわりました。
小さなお子さまでも安心してお召し上がりいただけます。
大切な方へのバレンタインギフトはもちろん、お土産やご自宅用に、ニャンとも可愛らしい三毛猫クッキーはいかがでしょうか。
・商品情報
【内容】
フレーバー：白猫（ココナッツ)、薄茶猫(ブラウンシュガーコーヒー)、茶猫(ラズベリーココア)、三毛猫(ココナッツ＆ブラウンシュガーコーヒー＆ラズベリーココア)
【内容量】
10枚
【価格】
1,944円（税込）
・販売について
1月30日(月)よりukakauにて予約受付開始、ukafe店頭または対象のukaサロンでお買い求めいただけます。
※数量限定のため、無くなり次第販売終了となります
【販売場所】
公式オンラインストアukakau ／ ukafe ／ uka 東京ミッドタウン 六本木 ／ ukacojp/store（表参道）／ uka 広尾店
【予約受付期間】
公式オンラインストアukakau：1月30日(月)～2月6日(月)
※2月13日(月)にご指定の住所へお送りいたします
【店頭販売期間】
1月30日(月)～2月14日(火)
・店舗情報
ukafe(ウカフェ)
〒107-0052
東京都港区赤坂9-7-4 東京ミッドタウンガレリア2F ビューティ＆ヘルスケアフロア
TEL：03-6438-9920
営業時間：11:00～20:00
Official Instagram：@ukafe.info
https://uka.co.jp/ukafe
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●uka 公式オンラインストア ukakau
https://ukakau.com/
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企業プレスリリース詳細へ （2023/01/27-20:16）
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