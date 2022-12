[株式会社フィナンシェ]

コーポレートサイトもフルリニューアル!「Empowering the next billion dreams(10億人の挑戦を応援する)」の実現に向け事業を拡大



株式会社フィナンシェ(本社 東京都渋谷区 代表取締役 國光 宏尚、以下フィナンシェ)は、バリューの体現を重視して選任する新執行役員制度を導入し、新たに5名を執行役員に任命したことをお知らせします。また、経営体制の変更にあわせ、本日コーポレートサイト( https://www.corp.financie.jp/ )をフルリニューアルしました。









フィナンシェは、ブロックチェーンを活用したトークン発行型のクラウドファンディングサービス「FiNANCiE」をはじめ、NFT事業、IEO支援事業などトークンを活用したコミュニティおよびエコシステムの形成を支援する事業を展開しています。現在フィナンシェは、180以上ものスポーツチームやエンタメプロジェクト、個人などのトークン*の発行・販売、企画・運用実績を有しており、トークンエコシステムの形成・拡張を一気通貫で支援する国内唯一のWeb3プラットフォームの地位を確立しつつあります。



昨今、国内外においてWeb3分野への注目が高まり、日本においても環境整備が進む中で、フィナンシェでは、新たな経営体制のもとコーポレートビジョンである「Empowering the next billion dreams(10億人の挑戦を応援する)」を実現すべくさらなる事業拡大を目指します。



*FT(ファンジブル・トークン)およびNFT(ノンファンジブル・トークン)





新執行役員について



1.新執行役員制度の概要

まだ黎明期にあり急速に変化するWeb3業界において、事業をより一層成長させていくための組織を強化すべく、フィナンシェのバリューである「Open Communication」「One Step Beyond」「First to Try, First to Fail, First to Recover」を体現していることを重視して選任する新執行役員制度を導入し、新たに5名を執行役員に任命いたしました。なお、本制度では、1年ごとに執行役員を見直し、事業フェーズに合わせて最適な人員配置を行えるようにしています。



2.新執行役員一覧





氏名:能登 円香

役職:執行役員・CHRO

コメント:

インターネットの世界が大きく変わろうとしています。特定の大手企業に独占されていた権力が個人に分散されるWeb3にはまだまだ課題がありますが、フィナンシェが業界の先駆者として日本のWeb3を牽引していくことを使命に、人々がトークンやNFTを一般的に購入する世の中を目指していきたいと思います。2023年はフィナンシェのさらなる飛躍に向けて、現代社会の目まぐるしいビジネス環境の変化に対応した戦略を人事面に反映していきます。





氏名:木村 仁

役職:執行役員・CPO

コメント:

今までよりも大きな責任を分与されたことを自覚し、成果とパフォーマンスに強くコミットしていきたいです。Web3業界はまだまだ"実績"よりも"期待"が大きい業界と感じておりますが、この"期待"をビジネスに変えていく稀な機会を与えられたことに感謝しています。個人的にもクリエイターを支援していきたいというビジョンを持っているので、フィナンシェのWeb3事業で、これを現実に近づけていきたいです。





氏名:西田 直記

役職:執行役員・経営企画責任者

コメント:

2021年のスポーツチームのサービス利用から始まり、エンタメ、地方創生、NFT、IEOとフィナンシェのサービスは着実に拡大・成長してきております。Web3業界はまだまだ様々な課題がありますが、2023年はフィナンシェにとって、国内のWeb3プラットフォームとしてのポジションを更に盤石にするための飛躍の年になると確信しております。国内Web3の最前線でチャレンジングな環境に身をおけることを楽しみつつ、中長期的にフィナンシェの成長に貢献していきたいと思います!





氏名:山田 智也

役職:執行役員・エンタメ事業責任者

コメント:

フィナンシェのエンタメ事業を通して、この一年だけでもエンタメ業界の課題やWeb3に対する大きな期待を感じております。フィナンシェのオーナー様、サポーター様とともにWeb3を活用した新しい仕組みを日々検証しながら構造的に課題を解決して、国内だけではなく世界に向けて日本のエンタメが展開していける環境作りに貢献していきたいと思います。また、個人としてもこのフェーズでWeb3の最前線で挑戦できることに感謝しつつ実績を積み上げていきたいと思います。





氏名:岩崎 宏太

役職:執行役員・会計税務責任者

コメント:

これまで一貫して様々な会計分野に関わらせていただいた中で、Web3及び暗号資産はこれからのグローバル・ビジネスにおいて非常に貢献度の高い分野であると信じております。色々と課題の多い業界ではありますが、FiNANCiEのサポーター様及びオーナー様に対してしっかりと会計上論理立てたサービスを提供していくことができるよう、またトークン発行における様々なステークホルダーの方々に対してもしっかりと会計上適合したエコシステムを提供することができるよう微力を尽くす所存です。



経営陣一覧や経歴は以下をご覧ください。

https://www.corp.financie.jp/about





新コーポレートサイトについて









新しいコーポレートサイトでは、フィナンシェのコーポレートミッションである「Empowering the next billion dreams(10億人の挑戦を応援する)」をグラフィックに落とし込んでいます。



「夢」や「チームが一丸となること」、「サポーターとの縁」をイメージして描かれた多数の円の色合いや大きさ、模様を変えることで、オーナーの夢やプロジェクトの多様性を表現しています。波模様は、目に見えないムーブメントや機運がオーナーに、そしてフィナンシェにも起きることを願ってデザインしています。また、「波=wave」には「手を振る」の意味があり、オーナーのもとにたくさんのサポーターの声援が集まってくることも表現しています。



フィナンシェの事業や企業情報について

https://www.corp.financie.jp/





採用について



株式会社フィナンシェでは「Empowering the next billion dreams(10億人の挑戦を応援する)」のため、様々なポジションのメンバーを募集しています。

Wantedly:https://www.wantedly.com/companies/company_8586948







