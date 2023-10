[日本ロレアル株式会社]

「クチュール ミニ クラッチ」にインスパイアされた、オリジナルソング「Eyes On Me (feat. R3HAB) 」が誕生。MUSIC VIDEOのヘアメイクはYSLがプロデュース。



発売以来、記録的なセールスレコードで圧倒的な存在感を放ち、早くもYSLメイクアップのアイコンへと君臨した「クチュール ミニ クラッチ」

そのジュエリーのような煌めきと、タイムレスなヌードカラーのハーモニーでメイクアップラバーを魅了し続けています。イヴ・サンローランが愛した 、パリとマラケシュの地へのオマージュを捧げた6色のカラーからなる、ダイヤモンドのような圧倒的な輝きを誇るアイシャドウ



YSL ジャパン アンバサダー JO1とのアイシャドウ「クチュール ミニ クラッチ」のコラボレーションが実現。

第3弾となるコラボレーションでは、「クチュール ミニ クラッチ」からインスパイアされたオリジナルソング

「Eyes On Me (feat.R3HAB)」 が誕生。また、マラケシュをイメージした全編英語曲のMVでは、ヘアメイクをYSLがプロデュースしました。



MUSIC VIDEO撮影中の貴重なバックステージでのメイクアップのビハインド ザ シーン「GETTING READY WITH ME」

アーティスト、タレント、モデルなどのバックステージにクローズアップし、LOOKが完成するまでを追ったコンテンツ。オフィシャルとは異なる、現場のリアルな雰囲気をおさめた貴重なコンテンツです。

撮影直前のメンバーのメイクシーンや、オフショットは必見です。









全6色のダイヤモンドのようなきらめきを纏ったメンバーのメイクアップとそのTIPSを公開。



■大平 祥生









使用色:200 GUELIZ DREAMS ギリーズ ドリーム

1. 右上を狭めに上まぶたに広げ、目尻に向かって、跳ね上げるようにいれる。

2. 左上と左下をブレンドして1.と同じ範囲に陰影をつけ、

下瞼全体にもライン状に入れる。

3. 細いブラシで左下を目頭にくの字にいれ、更に陰影を出す

4. 左上を涙袋にプラスして、広めに輝きを加える。

5. 左上を中央に乗せ、輝きをアクセントにする。









■川尻 蓮









使用色 :100 STORA DOLLS

1. 右下をアイホール全体に広げる。

2. 左上下をブレンドしてアイホール狭め横長と下瞼全体に入れ陰影を出す。

上瞼と同じ範囲に左上を重ね、輝きをプラス。

3. 左下を目頭と目尻に加え、更に陰影を出し強調する。

4. 左上を目頭に入れ、明るさを加える。













■川西 拓実











使用色:500 MEDINA GLOW

1. 右下を下瞼全体に広げる。

2. 右上をアイホールより狭めに、全体横長に広げ、下瞼全体にも広げる。

3. 左下をアイホールの真ん中を覗いて、二重幅に横長にいれ、

下瞼の目尻三分の一にも加えて、陰影を出す。

4. 左上を目頭に入れ輝きをアクセントにする。











■木全 翔也









使用色:200 GUELIZ DREAMS

1. 目の形にそってアイホールの高さを出さず、右上を横長に広げる。

2. 左下を目尻の三角ゾーンにいれ、ぼかし切れ長にする。

3. 左上右上をブレンドして下瞼まつ毛の隙間を埋めるように入れる。

目じりの際の三角ゾーンから目頭にグラデーションでつなげる。

4. 左上を黒目の上にポンといれ、輝きを加える。







■金城 碧海









使用色 :100 STORA DOLLS

1. 右下をアイホール全体に入れる。

2. 左下を重ねて陰影を出し、目尻を横長に広げる。

3. 左上下をブレンドして上瞼目を開けて少し見える範囲まで広げ

輝きと深みを出す。

4. 左下を下瞼全体睫毛きわに入れて、左上でぼかす。

5. 右上眉下にひとはけ入れて、明るさを出す。









■河野 純喜









使用色:600 SPONTINI LILIES

1. 右下をアイホールより狭め全体横長にと下瞼全体に広げる。

2. 左下をアイホール真ん中を抜いて二重幅横長と下瞼細め全体入れ陰影を出す

3. 右上を瞼中央から外側と下瞼中央に入れ輝きを加える。

4. 左上を目頭に入れ輝きをアクセントにする。









■佐藤 景瑚









使用色:300 KASBAH SPICES

1. 右上,右下で全体横長に広げ目尻側濃くなるように入れる

2. 右上を下瞼全体に入れる

3. 左下を上の目尻側3分の1にラインのように上向きにのせて広げる

4. 左上をアイホール目頭から中心にのせ輝きを加える

5. 下瞼にも中心あたりにのせ輝きを加える











■白岩 瑠姫









使用色:500 MEDINA GLOW

1. 右下をアイホールより狭めに全体横長に広げ、下瞼全体にも入れる。

2. 左下を重ねて陰影を出し、二重幅横長と下瞼目尻3分の1に入れる。

3. 右上を瞼中央から外側に広げ下瞼中央にも入れ輝きを出す。

4. 左上を目頭に入れ更に輝きをアクセントにする。















■鶴房 汐恩









使用色:600 SPONTINI LILIES

1. 右下をアイホールより狭め全体横長に入れ、広げる。

2. 右上をアイホール中心にふんわりぼかし明るさを加える。

3. 右上,右下を下瞼に目頭から2/3にのせて広げる。

4. 左下を上瞼目尻にからこめかみに流すようのせる。

5. 下目頭側1/3にチップで細くいれ上瞼目尻とつなげる

6. 左上を目頭のアイホールくぼみ部分にのせ輝きを加える。











■豆原 一成













使用色:300 KASBAH SPICES

1. 右上,右下をアイホールより狭め全体横長ぎみに入れて広げ、

下瞼も全体に広げる

2. 左下を上瞼の目尻側を濃くなるように

二重幅の範囲でグラデーションをつくる

3. 左下、右下をブレンドし、下まつげを埋めるように下全体にいれる

4. 左上を目頭のアイホールのくぼみ部分にふんわりのせ輝きを加える

5. 下瞼にも目頭から黒目中心まで左上を重ね輝きを加える









■與那城 奨











使用色:400 BABYLONE ROSES

1. チップで下瞼に右上左上をブレンドして横長に広げて

下瞼のラメの輝きを際立たせる。

2. 右下をアイホールに横長に薄く広げていく。

3. 左下で上瞼、二重幅よりやや太めに入れ陰影を出す。













COUTURE MINI CLUTCH クチュール ミニ クラッチ







YSLに縁のある地の美しいヘリテージ ストーリーをカラーパレットに。

ハイジュエリーを纏ったような、特別なオーラと存在感を放ち

見た目の印象まで洗練させる、目元のための新ファッションアイテム「クチュール ミニ クラッチ」



ダイヤモンド発想パールが叶える3つの効果





「クラリティ」を極めた、ダイヤモンド発想のパールを特別配合。クチュール ミニ クラッチは、極めて不純物が少なく「クラリティ」の高い特別なパールを採用。そのドラマティックなほどの強い輝きと、繊細で濁りのない透明な光は、纏うそばから目元を美しくドレスアップし、ハイジュエリーのように特別なオーラを放ちます。



1. PURITY 純度の高い透明感

「クチュール ミニ クラッチ」に配合されているパールは、クラリティの高いダイヤモンドのように

限りなく不純物が少ないため、透明度が高く、カラーレス。そのため、一点の曇りもない、透明感のある光を放ちます。



2. BRILLIANCE まばゆいほどの強い輝き

ダイヤモンドの輝きがひときわ強く、美しいのは、その光の屈折率が他の宝石と比べても圧倒的に高いため。

「クチュール ミニ クラッチ」に配合されたパールもまた、従来のパールよりも高い光の屈折率を持っています。

そのため、より強く、まばゆいほどに明るい輝きを放ちます。



3. COUTURE FINIS 美しく滑らかな仕上がり

このパールの光の屈折率は、人間の肌が持つ光の屈折率と非常に近く設計されているため、

纏った瞬間からまぶたに馴染み、凹凸や小じわなどを視覚的に滑らかに整えます。

強い輝きを放ちながらも、ざらつきやムラとは無縁の滑らかな、クチュールドレスのような質感に仕上げます。











