[豊島株式会社]

~2023年11月16日(木)から11月19日(日)の期間、豊田市駅前と豊田スタジアムで200枚を限定販売~



快適なライフスタイルの提案を進める豊島株式会社(代表取締役社長:豊島半七、名古屋市中区)は、豊田市が開始した産学官民連携の下で実施する脱炭素社会推進プロモーション事業「New VibeZ(ニュー バイブズ)」において、株式会社W TOKYOを含む三者で「ゼロカーボンシティ」の推進に関する連携協定を2023年6月24日(土)より締結しています。本協定の一環として、この度、豊島が展開する「ORGABITS(オーガビッツ)」のオーガニックコットン100%のTシャツを使用し、2023年11月16日(木)~11月19日(月)の期間で開催されるフォーラムエイト・ラリージャパン2023に向けて、学生の方々がオリジナルTシャツをデザインしました。期間中、本Tシャツは、豊田市駅前東口まちなか広場と、豊田スタジアム「RALLY JAPAN OFFICIAL SHOP」にて200枚限定で販売されます。







豊田市が実施している「New VibeZ」は、今年度は「資源循環」をテーマに、若い世代の関心が高い「衣服」に着目した様々な取り組みを行うとともに、大学生等が中心となり企業等の協力を得ながら、同世代の「共感」を生み出すための実践・情報を発信しています。この事業の一環として、豊島株式会社、豊田市、株式会社W TOKYOが「ゼロカーボンシティ」の推進に関する連携協定を締結し、豊島は「衣服」の資源循環に関する実証事業等について連携しています。





この度、本協定の一環として、フォーラムエイト・ラリージャパン2023に向けて学生の方々がオリジナルでデザインした図柄を、豊島が展開する国内最大級のオーガニックコットン普及プロジェクト「ORGABITS(オーガビッツ)」のオーガニックコットン100%のTシャツに施した限定Tシャツを制作しました。採用されたデザインは学生らの4~5種類の提案から選ばれ、サスティナブル(Sustainable)の頭文字「S」をミライに続く「道」に見立てたデザインになっています。本Tシャツは2023年11月16日(木)~11月19日(月)の期間、豊田市駅前東口まちなか広場と、豊田スタジアム「RALLY JAPAN OFFICIAL SHOP」にて、200枚限定で販売されます。



今後も豊島は豊田市と連携し、脱炭素・カーボンニュートラルに関連する様々な事業を実施することを通して、誰もが安心して自分らしく暮らせる持続可能な「ゼロカーボンシティ」の実現を目指してまいります。



■フォーラムエイト・ラリージャパン2023

実施期間:2023年11月16日(木)~2023年11月19日(日)

10時~22時(予定)

観戦エリア:豊田スタジアム

愛知県豊田市千石町7丁目2

※詳細は公式HPをご覧ください

https://rally-japan.jp/



■オリジナルデザインTシャツ 詳細



商品名:学生コラボTシャツ

価格:3,500円(税込)

カラー:ナチュラル

サイズ:S,,M,L,2L

※豊田市駅前東口まちなか広場、豊田スタジアム「RALLY JAPAN OFFICIAL SHOP」にて限定200枚販売



■ORGABITS(オーガビッツ )とは?



「ORGABITS」は、みんなで“ちょっと(bits)”ずつ地球環境や生産者に貢献しようという想いから、2005年に始まったオーガニックコットン普及プロジェクトです。オーガニックコットンが使用・普及されやすくなるように、一着の洋服に対するオーガニックコットンの使用量100%にこだわらず、オーガニックコットン10%の商品を100倍の人に届けるという「逆転の発想」で、現在までに約150を超えるファッションブランドが参加、累計約1,100万点以上のアイテムを生産してきました(2023年6月末時点)。ORGABITSに賛同いただいたアイテムにはオーガニックコットン農家やNPO法人を支援するための寄付金がついており、一枚の服を通して日常的に参加出来る社会貢献活動としての輪も拡がっています。

【オーガビッツ公式サイト】http://orgabits.com/

【BITS MAGAZINEサイト】http://orgabits.com/bits-magazine/

【オーガビッツ公式インスタグラム】https://www.instagram.com/orgabits/

【オーガビッツ公式ツイッター】https://twitter.com/ORGABITS_0829





ライフスタイル提案商社

■豊島株式会社 https://www.toyoshima.co.jp/

1841年創業。180年を超える実績を礎として、時代の変化に応じて事業領域を拡大。グローバルな原料手配から最終製品の企画・生産管理・納品まで、ファッション産業のサプライチェーンを総合的に担います。また持続可能なライフスタイルを提案する企業として、Society5.0の社会に向かってサステナブル素材や機能的な商品の開発を進めるとともに、テックベンチャーへの投資や提携を通じてインフォメーション・テクノロジーを活用したサービスの提供を進めて参ります。2019年より「MY WILL(マイ・ウィル)」をステートメントとし、当社の姿勢を打ち出しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/14-17:16)