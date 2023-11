[株式会社WEAVA]





「PLAYLIST TO WEAR」をコンセプトに展開するアパレルブランド【FILL,more /フィルモア】のPOP UP STOREが、阪急うめだ本店3階 「Something Good Studio」に11/29(水)オープンいたします。



レディースブランド【FILL,more】(フィルモア)が11月29日(水)より、阪急うめだ本店 3階「Something Good Studio」にてPOP UP STOREを開催いたします。

POP UP STOREでは最新コレクション【An Infinite Summer】 をフルラインナップ。

フリルやレース、レトロなチューリップ柄などどこか懐かしさを感じる可愛らしいイメージの中に、ダメージやよく見ると不気味なグラフィックがアクセントとなったコレクションとなっております。



加えて20 世紀を代表するUK のロックバンド「THE BEATLES」とのコラボコレクションも販売いたします。

CD ジャケットをイメージしたプリントや、ユニークなシングルカットのアートワークにあわせて様々な手法を組み合わせたプリントなど、4パターンのグラフィックをT シャツ、ロンT、スエット、フーディにデザインした全8 型、チビT からユニセックスで使えるビッグサイズまで全型3 サイズ展開いたします。





期間中ご来店の方には先着で、【FILL,more】オリジナルグラフィックのステッカーを配布いたします。













【FILL,more】 POP UP開催詳細



期間 :11月29日(水)~12月5日(火)

営業時間:10:00~20:00 *最終日は18:00まで

場所 :阪急うめだ本店 3階 Something Good Studio

大阪府大阪市北区角田町8-7

Instagram: @hankyu_sgs





◆FILL,more

“PLAYLIST TO WEAR”をコンセプトに「その日にぴったりなサウンドに触れる」「自分だけのスタイルをまとう」そんな特別な瞬間を共有するブランド。シーズンごとにテーマとなるプレイリストを提案し、その1 曲1 曲をインスピレーション源にデザインを展開。オリジナルのグラフィック、ニットや加工の表現を使い、少しエッジの効いたスタイルを提案します。



・THE BEATLES × FILL,moreコラボコレクション

THE BEATLESのニュー・シングル『Now And Then』と、その楽曲や追加曲を収録した『ザ・ビートルズ 1962年~1966年(赤盤)』『ザ・ビートルズ 1967年~1970年(青盤)』の2023エディションの発売を記念して作成。アルバムにも収録されている楽曲の入ったオリジナルアルバム「ABBY ROAD」、「MAGICAL MYSTERY TOUR」のアートワークをフィーチャー。





IG

@fillmore_Japan

ONLINE

https://fillmr.com



