[サンエックス株式会社]

2023年4月28日(金)~5月16日(火) 会場:大丸東京店 11階催事場





サンエックス株式会社(本社:東京都千代田区)は、人気キャラクター「リラックマ」が今年20周年を迎えるのを記念し2023年4月28日(金)~5月16日(火)の期間に大丸東京店にて開催される『祝・成くま式』について、イベント内容やイベントオリジナル商品、入場特典などの詳細についてお知らせします。



本イベントならではの様々な企画で皆様に楽しんでいただくと同時に、20周年ならではのオリジナルグッズも多数用意しています。



これまで20年間リラックマを支えていただいた皆様の『祝・成くま式』へのご参加を心よりお待ちしています。







リラックマ20周年記念『祝・成くま式』特設サイト(東京会場)

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/shuku_seikumashiki/daimaru_tokyo/



リラックマ20周年記念『祝・成くま式』Twitter

https://twitter.com/rk_20th_event









開催概要



・会期:2023年4月28日(金)~5月16日(火)

・会場:大丸東京店 11階催事場

・住所:〒100-6701 東京都千代田区丸の内1丁目9−1

・開場時間:10:00~19:00(閉場20:00)

※最終日は17:00まで(閉場18:00)

・入場料(税込):一般:800円/中高生:600円/小学生:500円 ※未就学児無料

※4月28日(金)、29日(土・祝)、30日(日)の3日間は数量限定の日時指定券となります。

セブンチケット、全国のセブンイレブン店頭よりご購入頂けます。

※5月1日(月)以降は、会場でも当日券の販売を行います。



▼チケットの購入はコチラ

【4/28~30日時指定券】(セブンコード099-924 URL: http://7ticket.jp/s/099924)

【5/1~16期間券】(セブンコード099-923 URL: http://7ticket.jp/s/099923)

販売期間 : 2023年4月1日(土)10:00~5月15日(月)18:00まで



※販売予定数に達した場合は、早期に販売を終了とさせていただく場合がございます。

※本展覧会は、混雑緩和、安全対策のため、4月28日(金)、29日(土・祝)、30日(日)の3日間の入場券販売は、数量限定の日時指定券とさせていただいております。

※上記の3日間は、日時指定券をお持ちの方のご入場に限らせていただきます。

各種ご招待のお客様はご入場いただけませんので予めご了承ください。

※上記3日間のチケットはセブンチケットのみの取り扱いとなります。

日時指定券の販売予定数に余剰がある場合、会場窓口にて当日券を販売します。

残券状況はリラックマ展公式ツイッター(@rk_20th_event) にてお知らせいたします。

※5月1日(月)以降は、日時指定制ではございませんが、混雑状況に応じて会場にて整理券を配布させていただく場合がございます。

※前売券をお持ちの場合も、当日の混雑状況により整理券によるご案内になる、またはご入場いただけない場合がございますので予めご了承ください。



チケットの詳細については必ず『祝・成くま式』会場特設サイト(東京会場)をご覧の上ご購入ください。

https://dmdepart.jp/museum/tokyo/rilakkuma20th_seikumashiki



【会場、イベントに関するお問い合わせ】

(株)大丸松坂屋百貨店 大丸東京店 03‐3212‐8011(代表)



【その他お問い合わせ】

イベント事務局 03-3556-6561

イベント内容(一部)



『祝・成くま式』ならではの内容が盛りだくさん!

リラックマとこれまでを振り返ったり、記念撮影をしたり、チャイロイコグマの7周年を記念したコーナーがあったり…どの企画もお楽しみいただけること間違いなしです☆





~リラックマとこれまで~

リラックマが誕生した2003年、あなたは何をしていましたか?

あなたとリラックマの20年間の思い出をいっしょに振り返っていきましょう♪











~チャイロイコグマ神社~

祝チャイロイコグマ7周年!

7周年を記念して、こぐがみさま?があなたの運勢を占います♪







~リラックマたちと記念撮影会~

リラックマ20周年をお祝いして

写真館で思い出に残る記念写真を撮影しましょう!







入場特典



リラックマと一緒にあなたも立派な晴れ姿に☆

パッチワーク柄がオシャレな成くま式だけの特別な蝶ネクタイを販売します!(※会場入口のみで販売)







【平日限定】

『Rilakkuma★プロフィールシート』を日替わりでプレゼント☆

リラックマたちのプロフィールシート!リラックマたちのひみつが隠されているかも!

※各日予定数に達し次第配布終了いたします。

※有料入場の方のみのお渡しとなります。

※お一人様1点までとなります。

※配布条件や内容は開催会場により異なります。



【セブンチケット限定:プリント付き入場券】

本展覧会オリジナルイラスト2種から選べるL版サイズプリントがついたチケットもセブンチケット限定で販売いたします♪

※各チケット料金からプラス200円(税込)でお求めいただけます。

※プリント付き入場券の販売は会場ではございません。









イベントオリジナル商品(一部)



『祝・成くま式』オリジナル商品も登場!成くま式に合わせた衣装のリラックマたちのぬいぐるみや、お気に入りのキャラクターを選べるチョイスぬいぐるみなど、かわいいグッズを用意しています♪



・あつめてぬいぐるみ(全4種)各3,190円(税込) ※お1人様1種につき3個まで





(左から)リラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマ





・おでかけぬいぐるみキーホルダー(全4種)各2,090円(税込) ※お1人様1種につき3個まで





(左から)リラックマ、コリラックマ、キイロイトリ、チャイロイコグマ





・チョイスぬいぐるみ「かご」+「ぬいぐるみ5種」8,250円(税込)

※お1人様3セットまで ※1セット内ぬいぐるみの種類重複は不可







・パッチワークぬいぐるみ 2,860円(税込) ※お1人様3個まで











・パッチワークぬいぐるみ 2,640円(税込) ※お1人様3個まで









・クリアファイル(全3種) 各440円(税込)







※商品の画像はイメージです。実際の商品とはデザインおよび仕様が一部異なる場合があります。

※数に限りのある商品もございますので、売り切れの際はご容赦ください。

※商品のラインナップは会場により変更がございます。

※商品は数に限りがございます、開場時点からグッズが品切れになっている場合がございます。在庫に関してのお問い合わせ(現在の在庫数や入荷予定など)にはご対応できない場合がございます。予めご了承ください。

※当展覧会の『入場券』は当日販売するすべてのグッズの購入をお約束するものではございません。

※物販コーナーへのご入場は、展覧会へのご入場者に限らせていただきます。

※商品は後日通販等を行う可能性がございます。

※商品は会場で受注販売をする可能性がございます。

※商品には販売上限数を設けさせていただいております。

購入制限数等は、状況により予告なく変更させていただく場合がございます。

※購入上限数を超えてお買いあげいただくことはできませんので、予めご了承ください。





お買いあげプレゼント



会期中、会場にてグッズを税込5,000円以上お買いあげの方に『オリジナルミニコットンバッグ (全4種)』を1点プレゼントします。





※各日予定数に達し次第配布終了いたします。

※当日のレシートのみ有効となります。

※レシートの合算・分割不可となります。

※お一人様1点までとなります。

※配付条件や内容は開催会場により異なります。



こちらでご紹介している情報はほんの一部です…!『祝・成くま式』をお楽しみに!







『祝・成くま式』の開催に先駆け、現在お楽しみ企画も実施中!



リラックマの“成くま”をさらにスペシャルにするための企画『“成くま祝い”クラウドファンディング企画』が3月24日(金)~4月23日(日)の期間で開催されています。

本クラウドファンディングにご参加いただいた方にはお返しとして、ここでしか手に入らない特別グッズや、リラックマたちとあなただけの特別なひとときを楽しめるオンライングリーティング、さらにリラックマ・コリラックマによる“成くま式ツアー“の案内を用意しています。



今回限定のスペシャルなクラウドファンディングにもぜひご参加ください!



“成くま祝い”クラウドファンディング企画についてはこちら :https://ubgoe.com/projects/359







■リラックマとは ~リラックマは今年で20周年!~

着ぐるみのクマ。

コリラックマやキイロイトリと一緒にOLのカオルさんの家でお世話になり続けている。

中に入っているのが誰かは不明。

リラックマの一番の関心事は、毎日のごはんとおやつ。好きな食べ物はホットケーキ、オムライス、プリン、だんご。

チャイロイコグマははちみつの森に住むお友達。

▷もっと詳しく見るhttps://www.san-x.co.jp/rilakkuma/profile/



●リラックマの最新情報は各種SNSにて発信中

グッズやイベント情報を随時更新中!

▼リラックマごゆるりサイト(San-X ネット)

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/



▼リラックマ公式Twitter

https://twitter.com/rilakkuma_gyr







リラックマ20周年アニバーサリーサイトもお見逃しなく!~20周年の情報をぎゅっと詰め込んだ特別なサイト~



リラックマ20周年アニバーサリーサイトでは、感謝の気持ちを伝える「スペシャルムービー」や、ごゆるり更新される「リラックマヒストリー」などを紹介しています。リラックマ20周年イヤーに行われる、様々なイベント情報も掲載していきます!ぜひご覧ください!



リラックマ20周年アニバーサリーサイトはこちら

https://www.san-x.co.jp/rilakkuma/20th_anniversary/







■サンエックスについて

(https://www.san-x.co.jp/company/)

リラックマ、すみっコぐらし、たれぱんだなど、1,000を超える100%オリジナルキャラクターを生み出し続け、その不思議な魅力をオリジナルプロダクトやライセンス事業、様々なイベントやプロモーション、映像などを通じて世界中に届けています。

見た目はかわいいのに、くすっと笑えるシュールさがあり、心に寄り添い包み込んでくれるような優しさを持つキャラクターたち。かわいいだけじゃないサンエックスキャラクターは多くの人々を引きつけています。





(C)2023 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/29-12:46)