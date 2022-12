[コンテンポラリープランニングセンター(CPCenter)]

クリスマスディナーコース:12/23(金) 24(土) 25(日)の3日間限定・ホリデーランチコース:12/5(月)~22(木)の平日限定



恵比寿の川のほとりに佇む一軒家。自然派ワインとのマリアージュが堪能できるカジュアルフレンチレストラン『coci〈コチ〉』では、クリスマス特別限定となるディナーコースやランチコースが新登場いたします。













「東風」「四季」「発酵」「サスティナブル」

クリスマス特別限定ディナーコース&ランチコースが登場



cociでは、シェフのこれまで培った経験から創る、季節の彩り溢れた、新しいフレンチをお愉しみ頂ける贅沢でスペシャル、クリスマスだけの特別なコースをご用意いたしました。大切な方と特別なクリスマスディナーでお寛ぎください。また、一足早くクリスマスシーズン気分を味わえるスペシャルなホリデーランチコースも平日期間限定で新登場いたします。





【XMAS SPECIAL / 3日間限定のディナー 】





DINNER「クリスマススペシャルコース」 お一人様 6,500円(税込)









ー提供期間:12/23(金)・24(土)・25(日)の3日間限定ー

◆ 「XMAS SPECIAL COURSE クリスマススペシャルコース」(全7品)



○amuse -季節のおたのしみ-



「苺とフォアグラのパンドエピス」

濃厚なフォアグラのテリーヌとフレッシュな酸味の苺は季節を感じられる一品。



○appetizer -冷菜と温菜の2皿-





「サーモンコンフィのタルタル」

ねっとりと、とろけるサーモンは白ワインにもよく合います。





「オマール海老のパイ包み、ジロール茸とビスクソース」

身のしまったオマールと濃厚なソース、焼き立てのパイをご提供します。



○pasta -パスタ料理-





「仔羊のトマトラグ―、タリアテッレ」

ゆっくり煮込みコク深い太麺のパスタ料理。



○main dish -お肉料理-





「経産牛フィレ肉の低温調理、雲丹と牛蒡のピュレ」

とても柔らかく調整した赤身の牛フィレ肉、重ための赤ワインと合わせて。



○bread

「全粒粉の自家製パン」



○avant dessert





「金柑のコンポート」

お口直しは季節の柑橘で。



○Xmas dessert





「濃厚ショコラテリーヌ」

ベリーと合わせてすっきりと。



○お土産

「ありがとうの小さなパウンドケーキ」





■「XMAS SPECIAL COURSE クリスマススペシャルコース」概要■

・開催期間:2022年12月23日(金)・24日(土)・25日(日)

・提供時間:ディナータイム[4部制]17:30~/18:30~/19:30~/20:30~

・料金:お一人様 6,500円(税込) ※ワインペアリングもお付けできます。お一人様 4杯 3,300円(税込)

・予約URL:https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130302/13023842/party/

・ご予約・お問い合わせ:coci 03-3442-5151





【HOLIDAY SPECIAL / 平日お昼限定のランチコース】





LUNCH「Holiday Lunch Course ホリデーランチコース」お一人様 2,800円(税込)









12月ホリデーシーズンの平日お昼にゆっくりランチをお過ごしいただけるよう、

乾杯ドリンク付きの季節を彩るコースをご用意いたしました。



ー 提供期間:12/5(月)~22(木)の平日お昼限定!ー

◆「Holiday Lunch Course ホリデーランチコース」(全7品)



○乾杯ドリンク <下記よりお一人様一つお選びください>

・フランボワーズとハーブのスパークリングワイン

・スパークリングワイン

・ノンアルコールスパークリングワイン



○amuse

「発酵マッシュルームのポタージュ・リエ 燻製マスカルポーネ」



○salad

「2種のアンディーブと季節のフルーツサラダ」



○appetizer

「サーモンコンフィのタルタル、牛蒡のフリット」



○main dish <下記よりお一人様一つお選びください>

「大山鶏むね肉とバイマックルのポシェ シュプレームソース」

「鴨胸肉の低温調理 フランボワーズビネガーソース」

「牛タンの赤ワイン煮込み 西洋ネギのコンソメ」+550円(税込)



○bread

「全粒粉の自家製パン」



○dessert <下記よりお一人様一つお選びください>

「濃厚ショコラテリーヌ」



○drink <下記よりお一人様一つお選びください>

・珈琲、紅茶、ハーブティ





■「Holiday Lunch Course ホリデーランチコース」概要■

・開催期間:2022年12月5日(月)~12月22日(木)平日のみ

・提供時間:ランチタイム 11:30~16:00(L.O 15:00)

・料金:お一人様 2,800円(税込)

・ご予約・お問い合わせ:coci 03-3442-5151





【店舗概要】

coci <コチ>

今を生きる日本の暮らしの中で、誰もが心地よくどこか懐かしい空間。川のほとりの一軒家。選りすぐりのヴァンナチュールワイン、産地・素材にこだわったカジュアルフレンチレストラン。暖炉を据えたソファーの寛ぎの空間で、おもてなしの心を込めてお待ちしております。



■住所:東京都渋谷区東3-16-10

■TEL:03-3442-5151

■営業時間:ランチ11:30~16:00、ディナー17:30~22:00(状況により変更あり)



<公式サイト・オンラインショップ・SNS>

HP:http://cporganizing.com/coci/

ONLINE SHOP:https://online.coci-ebisu.jp/Facebook:https://www.facebook.com/coci.ebisu/

Instagram:https://www.instagram.com/coci_ebis/





※下記のとおり新型コロナウイルス感染予防対策を実施しております。

□お席の間隔をあけてご案内 □従業員のマスク着用 □入口、窓を開放して換気

□入店時のアルコール消毒のお願い □ドアノブやお化粧室等の抗菌コート

(店内各所にアルコールスプレーとアルコールジェルをご用意しております)



※お客様と従業員の安全を確保するため、ご来店人数を限らせていただきながらの営業となります。お食事に来ていただくお客様にはこれからも安全に楽しいお時間を過ごしていただけるような環境づくりをして参ります。





【会社概要】

会社名: 有限会社コンテンポラリープランニングセンター(CPCenter)

所在地: 東京都渋谷区神宮前2-33-12 ビラビアンカ605

URL : http://www.cpcenter.net/



