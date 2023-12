[株式会社Schoo]

新機能「DXスキル診断」の無料トライアルキャンペーンを実施



インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を行う株式会社Schoo(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長CEO:森 健志郎、以下「スクー」)は、法人向けオンライン研修サービス「Schoo for Business」の累計導入企業社数が3,500社を突破したことをお知らせします。

3,500社を記念して、新機能「DXスキル診断」及び「Schoo for Business」が期間限定で利用可能なトライアルキャンペーンを実施します。







2015年からサービスの提供を開始した「Schoo for Business」。近年の人的資本経営への関心が高まりなども受け、この度2023年12月に累計導入企業数3,500社に到達いたしました。人的資本を最大化させる上では、個人のキャリア自律を後押しし企業がそれに必要な多様な学びを支援することが重要です。



当サービスでは、生成AIをはじめとするデジタル分野や、ビジネスパーソンとして必要なポータブルスキルやPCスキルのほか、リベラルアーツなど未来に向けて必要な知識まで、業界の最先端の知見を有する講師による学習コンテンツを約8,000本提供しています。一人ひとりのキャリアや学びたいスキルが多様化する社会において、それぞれに必要な学びを見つけられる幅広い学習コンテンツの提供に努めると共に、学び続ける組織の実現に向けてお客様への伴走支援を行っています。



今後も当社では、社員の自律的な学びやリスキリングを支援し、企業の人的資本経営を後押ししてまいります。



DXスキル診断無料トライアルキャンペーンについて







累計導入企業社数の3,500社突破を記念して、未だ「Schoo for Business」をご利用いただいたことのない企業様を対象にDXスキルを可視化できる新機能「DXスキル診断」及び「Schoo for Business」が期間限定で利用可能なキャンペーンを実施します。



「DXスキル診断」では、個人、組織全体のDXに関する知識の現在地を把握し、診断結果に合わせてリコメンドされるスクーの授業で学習することで、個々に合わせた最適なDXスキルの習得が可能です。組織全体でのDX意識の向上や、デジタル人材の育成を検討している企業様は是非この機会にご利用ください。



■キャンペーンタイトル

Schoo for Business【3,500社導入記念】

DXスキル診断無料トライアルキャンペーン



■お申し込み期間

2024年1月31日(水)まで



■対象者

Schoo for Business未導入の企業様

※先着順のため詳細は営業担当にご確認ください



■お申し込み特典

特典1. DXスキル診断の利用

全100問のDXスキルテストによる診断を行い、個人や組織の現在地を把握

特典2.「Schoo for Business」が1ヶ月使い放題

約8,000本の授業を自由にご覧いただけます



■その他

・適用条件:期間中にDXスキル診断を20名以上で実施(無料)

・トライアル期間:2024年3月末までの最大1ヶ月間



【お申し込み先】

下記フォームにご回答の上、担当者にキャンペーン希望の旨をお伝えください。

https://malp.schoo.jp/03_DX_LP.html?pr





株式会社Schooについて





「世の中から卒業をなくす」をミッションに、インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革を進めている。大人たちがずっと学び続けるオンライン生放送学習コミュニティ「Schoo(スクー)」は2012年のサービス開始後、「未来に向けて、社会人が今学んでおくべきこと」をコンセプトとした生放送授業を毎日無料提供。過去の放送は録画授業として約8,000本公開中。法人向けには社員研修と自己啓発学習の両立を実現する「Schoo for Business」を提供し、学び続ける組織作りに貢献。登録会員数は約100万人、導入企業実績は3,500社を突破。

2014年から約35の大学・教育機関のDX化を支援。2021年9月には高等教育機関DXプラットフォーム「Schoo Swing」を提供開始。

全国約40の自治体との提携をはじめ、奄美大島と包括協定を行うなど地方エリアへの遠隔教育普及によって実現する「未来の暮らし」の確立も進めている。



会社名 :株式会社Schoo(スクー)

代表者 :代表取締役社長CEO 森 健志郎

設立 :2011年10月3日

資本金 :1億円

所在地 :〒150-0032 東京都渋谷区鶯谷町2-7 エクセルビル4階

事業内容:インターネットでの学びや教育を起点とした社会変革

URL:https://corp.schoo.jp/(コーポレートサイト)・https://schoo.jp/ (個人向けサイト)・https://schoo.jp/biz(法人向けサイト)・https://dx.schoo.jp/(高等教育機関向けサイト)・https://pencil.schoo.jp/(オウンドメディア)・https://note.com/schoo(公式note)



