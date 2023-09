[株式会社ドワンゴ 広報部]

~同時通訳機能で言語の壁を解消した視聴が可能に~



株式会社ドワンゴ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野剛)は、ニュースをきっかけにユーザーとのコミュニケーションを楽しむことができるサービス「ニコニコニュース」において、ポケトーク株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:松田憲幸)が提供するリアルタイム通訳サービス「ポケトーク for BUSINESS 同時通訳」と連携し、外国語で配信される番組をリアルタイムで通訳して日本語字幕をつけた番組の生配信をスタートします。







これまで「ニコニコニュース」では、外国語で行われる記者会見や、海外首脳のスピーチ、海外で開催される展示会などの生中継は、一部のみ日本語解説付きでお送りしていましたが、多くのユーザーにとって視聴の敷居が高く、全編日本語字幕付きでの配信を望む声が多数寄せられていました。

そこで先日、英語が使用されている3番組に「ポケトーク for BUSINESS 同時通訳」をテスト導入(※)し、リアルタイムに通訳して日本語字幕を表示する配信を試みました。その結果、ユーザーから高い評価を得ることができたため、今回の連携に至りました。



ドワンゴは、ポケトーク社の協力のもと、ユーザーに幅広いグローバルなコンテンツを楽しんでいただけるよう、ニコニコでの視聴体験の向上を目指します。



※ご参考:「ポケトーク for BUSINESS 同時通訳」をした導入した日本語字幕付き先行テスト番組

https://live.nicovideo.jp/watch/lv342244720

https://live.nicovideo.jp/watch/lv342494349

https://live.nicovideo.jp/watch/lv342595207



「ポケトーク for BUSINESS 同時通訳」







「同時通訳」は、相手の話す10言語(英語、日本語、韓国語、中国語、スペイン語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語、ロシア語)を73言語の音声と字幕でリアルタイムに理解でき、まるで専属の同時通訳者がいるように相手の話が分かるソフトです。またオンラインだけでなく、対面でも使えることも大きな特長です。本製品は、前作のポケトーク字幕で実現していた、リモート会議で話したことを翻訳して画面に字幕を表示する機能を大幅に進化させたものです。詳細 URL:https://pocketalk.jp/forbusiness/livetranslation/



「ポケトーク for BUSINESS」 とは





「ポケトーク for BUSINESS」は、ビジネスシーンに特化したシリーズです。相手の話す言語を音声と字幕でリアルタイムに通訳する「同時通訳」、聞き手側のソフトウェアインストールが必要なく多言語での会議を AI 技術によって簡単に通訳することができる「カンファレンス」、そして動画ファイルの音声および字幕による翻訳ができる「ムービー翻訳」をラインナップとしてご用意しています。

ビジネスシーンにおける最も重要な点は、正しく音声認識を行い、速く・正確な翻訳および通訳を実行することです。「ポケトーク」シリーズは、常に最新・最適なエンジンを採用することで高い精度の翻訳・通訳を実現し、ビジネスシーンにおける「言葉の壁」をなくします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/14-14:46)