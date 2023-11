[東京建物株式会社]

東京建物株式会社は、恵比寿・渋谷・代官山の中間点に立地する自社保有物件(以下「本物件」)を活用したアーティスト活躍支援(以下「本支援活動」)を開始することをお知らせします。





本支援活動は、東京都渋谷区富ヶ谷で日本初※1のNFTデジタルアートギャラリーである「NOX GALLERY」を運営する株式会社エフ広芸に本物件の一部を提供し、エフ広芸が期間限定※2の展示スペース「NOX Gallery EBISU Supported by Brillia」を12月1日より開設するものです。

NOX Gallery EBISU Supported by Brilliaでは、デジタルアートギャラリーの特性を生かし、静止画だけでなく、ショートムービーやアニメーションなどの展示を行ってまいります。



※1 NFTアート(Non-Fungible Token/非代替性トークンと紐づけられたデジタルアート)に特化したフィジカルギャラリーとして日本初。(エフ広芸調べ)

※2 2024年9月末までの開設を予定。





本支援活動の背景





東京建物は、建物の提供だけでなく、さまざまなサービスを通じて豊かな暮らしを提案する“住まいのトータルブランド”としてマンションブランド「Brillia」を展開してきました。同時に、建物やデザイン、インテリア選びなどはクリエイティブな活動であることから、さまざまなアート作品には暮らしを豊かにするきっかけや可能性が秘められていると考えています。Brilliaのアート活動を総称した「Brillia Art」ではコンセプトとして「人と街とアートをつなぐ」を掲げています。

今回協力するNOX Galleryは高精細のデジタルサイネージを設置した日本初のNFTギャラリーとして2022年のオープン以降、多くのクリエイターやコレクターから注目を集めてきました。NOX Galleryが目的とする「日本のアーティストの海外進出や、海外のアーティストの日本進出をサポート」する活動はBrilliaの「人と街とアートをつなぐ」趣旨に沿ったものでもあります。そのような繋がりが、今回東京建物がNOX Galleryの運営に協力をする背景となっています。

Brilla Artホームページ: https://www.brillia-art.com/



「NOX GALLERY EBISU Supported by Brillia」概要





住所:〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西二丁目5-1 セゾン代官山1階

営業時間:水・木・金 14:00~19:00、土 14:00~18:00

定休日:日・月・火

※営業時間や休日は企画内容により変更する場合があります。

企画詳細はNOX Galleryホームページ(https://noxgallery.art/)をご確認下さい。



Brilliaのアート活動について





【Brillia Art Award】

東京建物が次代を切り開く先進性をもったアーティストとの出会い・応援 を目指し、2018 年より開催している公募展です。入選者には制作補助金が支給されるとともに、作品の展示スペースとして、東京都中央区八重洲所在の東京建物八重洲ビル1階、Brillia Loungeの一角にある「THE GALLERY」が提供され、そこに約4ヶ月間作品が展示されます。Brillia Art Awardでは6年間で20人のアーティストを支援してきました。

Brillia Art Awardホームページ: https://www.brillia-art.com/award/



【BAG-Brillia Art Gallery-】

2021年10月に、東京都中央区京橋所在の東京建物京橋ビル1階にオープンしたアートギャラリーです。「+1(プラスワン)」「+2 (プラスツー)」という2 つの展示スペースで構成されています。BAG-Brillia Art Gallery-では、アートがもつ「空間を洗練させる力」に注目し、さまざまな視点から、日々の暮らしを彩る一つの体験となる企画を考案していきます。

BAG-Brillia Art Gallery-ホームページ: https://www.brillia-art.com/bag/





【直近のアートイベント協賛実績】

・金沢21世紀美術館「lab.5 ROUTINE RECORDS」2022年10月1日~2023年3月21日

・「ART FAIR TOKYO 2023 」2023年3月10日~12日

・「art stage OSAKA 2023」2023年9月1日~3日



NOX Galleryについて





日本初のNFTギャラリーとして2022年8月、東京都渋谷区富ヶ谷にオープン。NFTアートを映像演出に取り入れた音楽イベントや、展示イベントなどを通してこれまで約750のアーティストやプロジェクトを支援してきました。2023年より、海外のNFTギャラリーやキュレーター、コレクターとの関係を強化。同年6月にはポルトガルのリスボンで展示イベントを開催し、国際的NFTマーケットプレイスである「Foundation」で週間売上世界1位を獲得しました。また7月にはカナダのGoat Studioとの合同展示イベントを成功させ、同様に世界1位。8月には米国ニューヨークを拠点とする世界初のNFTギャラリーであるSuperchief Galleryと姉妹ギャラリー提携を発表しました。

ギャラリー名は「歴史は夜つくられる」という言葉から「歴史をつくりにいく」という思いを込めて、ラテン語で「夜」を意味する名称となっています。

NOX Galleryホームページ: https://noxgallery.art/



以上



