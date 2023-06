[株式会社HYBE JAPAN]

- ユーザーへの感謝を込めて「BTS Islandフィギュア」を抽選でプレゼント

- 「Yet To Come in BUSAN」BTS着用衣装をベースにした「S級コスチューム」をプレゼントする特別ログインイベントを実施

- 7月12日まで開催する「2023 グローバルファンアート公募展」で選ばれたユーザーにゲームアイテムをプレゼント

- 日本独自の1周年記念イベントも開催!







HYBEのエンターテインメント事業の境界を拡張するビジネスソリューションHYBE IM(代表取締役:チョン・ウヨン)は、マッチ3パズルゲーム「BTS Island:インザソム」のサービス開始1周年を記念し、これまでゲームを楽しんでいただいたユーザーに感謝の気持ちを込めて、様々なイベントを行います。



まず、「BTS Island:インザソム」のユーザーに特別な体験を贈るために製作された、初の公式グッズ「BTS Islandフィギュア」を抽選でプレゼントするイベントを開催。 このイベントは7月10日まで行われ、▲ゲームにログインする新規ユーザー、▲プレイ中の一番好きなキャラクター姿を指定ハッシュタグ「#BTSIsland_1st_Anniv」と共にSNSにアップしたユーザー、▲パズルプレイ後、無料プレイパスを40段階まで達成したユーザー、の中から抽選で「BTS Islandフィギュア」をプレゼントします。(詳細:https://www.bts-island.com/jp/community/event/348)



また、サービス開始1周年を記念して「特別ログインイベント」を実施します。 ゲームにログインするだけでブースターや通貨など豊富なゲーム内アイテムがプレゼントされ、さらに「Yet To Come in BUSAN」でBTSメンバーが着用した衣装をベースにした「S級コスチューム」を獲得することができます。



併せて「BTS Island:インザソム」ユーザー向けに、7月12日まで「2023グローバルファンアート公募展」を開催。自分が描いたオリジナルの絵を指定ハッシュタグ「#SEOM_ART_EVENT」と共にSNSにアップしたユーザーの中から、選ばれた方にゲームアイテムをプレゼントします。



そしてセルフ写真館をコンセプトにしたプリント写真ブランド Photoismとコラボレーションした「インザソムキャラクターフレーム」も公開しました。「インザソム × Photoismコラボレーションフレーム」は韓国全店と一部日本のPhotoism店舗で使用できます。また、ゲーム内のキャラクターをモチーフにした「インザソム カカオトーク絵文字」や「1周年記念コスチューム映像」を公開し、ファンの方々に楽しんでいただけるイベントとなっています。



さらに日本オリジナルの1周年を記念した様々なイベントも開催します。



東京・渋谷のMAGNET by SHIBUYA109には、スペシャルな屋外広告が登場します。

屋外広告には、「BTS Island:インザソム」の中でも見られるBTSキャラクターの1シーンが描かれた限定ポストカード(※デザイン21種)が貼りついており、来場者ははがしてお持ち帰りいただけます。また限定ポストカードには、ゲームのアイテムがもらえるクーポンコードが付いており、ゲーム内で使用することができます。



<概要>

・場所:MAGNET by SHIBUYA(マグネットバイシブヤ)109

〒150-0041 東京都渋谷区神南1丁目23−10

・広告掲示期間:2023年6月28日(水) ~ 7月4日(火) 20:00

・ポストカード配布期間:2023年6月28日(水) ~ 7月2日(日)

※広告掲示期間と異なるため、ご注意ください。

※ポストカードの配布は、予定枚数に達した時点で終了いたします。



また、Twitterキャンペーンも開催します。第1弾となる「BTS Islandで10年間をふりかえろう キャンペーン」では、参加していただいた方の中から抽選で30名様に、BTSの歴代アルバムカバーデザインが盛り込まれた、アルバムマグネットコレクション「[BTS Proof] ALBUM MAGNET COLLECTION」をプレゼントします。

上記の屋外広告もしくは限定ポストカードを撮影した写真を指定のハッシュタグとメンションをつけて投稿する方法に加えて、公式Twitterアカウントからツイートされる応募対象投稿に、BTSメンバーの“あるある”の感想を指定ハッシュタグとともに引用リツイートで投稿する方法で応募が可能です。キャンペーンの参加方法に関する詳細は、「BTS Island:インザソム」公式ブランドサイトよりご確認ください。



<概要>

・キャンペーン期間:2023年6月28日(水) 10:00~2023年7月4日(火) 23:59(JST)

・賞品・当選者数:[BTS Proof] ALBUM MAGNET COLLECTION

BTSの歴代アルバムカバーデザインが盛り込まれた、アルバムマグネットコレクションです。

・当選者数:30名

・参加方法:公式ブランドサイトよりご確認ください(http://www.bts-island.com)



「BTS Island:インザソム」および1周年記念イベントに関する詳細情報は、公式ブランドサイトや公式SNSアカウントのTwitter、Instagram、Youtubeなどから確認が可能です。





「BTS Island:インザソム」関連URL

● Website:http://www.bts-island.com

● Twitter: https://twitter.com/BTSINTHESEOM_JP

● Instagram: https://www.instagram.com/intheseom_bts/

● Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCh7AOH7ar_5F90b7A2Yse7w





【HYBE IMについて】

HYBE IM(代表取締役:チョン・ウヨン)は、HYBEのエンターテインメント事業領域を拡張するビジネスソリューションであり、エンターテインメントをライフスタイルに取り入れて楽しめるゲーム開発や世界中のゲームユーザーとの交流を実現する多彩なパブリッシング事業を展開しています。さらに、HYBE IMが保有している先端インタラクティブメディア・テクノロジーにHYBEの音楽とアーティスト、エンターテインメント要素を組み合わせてシナジーを創出し、ユーザーに新しい観点と体験を提供する多様なコンテンツとサービスを提供します。



