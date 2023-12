[株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック]

水戸ホーリーホックは、トップパートナー JX金属株式会社(以下、JX金属)のご協力により、茨城県内在住の65歳以上の方を対象とした試合観戦サービス『OVER65PASS presented by JX金属(以下、OVER65PASS)』を実施いたします。







水戸ホーリーホックは、トップパートナー JX金属株式会社(以下、JX金属)のご協力により、茨城県内在住の65歳以上の方を対象とした試合観戦サービス『OVER65PASS presented by JX金属(以下、OVER65PASS)』を実施いたします。

本サービスは、茨城県内在住の65歳以上の方を対象に、2024明治安田生命J2リーグにて行われる水戸ホーリーホック主管のホームゲームをお楽しみいただけるサービスです。







OVER65PASSは、ご自身での観戦チケットとしても、お連れ様をご招待できるチケットとしてもご活用いただけます。当日のチケットをお持ちでなくても、OVER65PASSを発行することで、ホームゲームを最大5試合までご観戦いただけます。



さらに当日のチケットまたシーズンパスポートをお持ちの場合には、OVER65PASSを使用することで1試合2名様までお連れ様を無料で招待できます。



より多くのシニア世代のみなさまに水戸ホーリーホックのある生活を身近に感じていただきたいという考えにご賛同いただき、このたびトップパートナーであるJX金属様とともに本取り組みを実施させていただきます。





OVER65PASS概要





茨城県内在住の65歳以上の方を対象に、2024明治安田生命J2リーグの水戸ホーリーホック主管のホームゲームをお楽しみいただけるパスポートをご用意いたしました。OVER65PASSを発行いただくと、ご自身で最大5試合までの無料での試合観戦や、1試合2名様までのご家族やお友達をお連れした試合観戦をお楽しみいただけます。お子さまやお孫さまなど、家族で水戸ホーリーホックを応援したい方や、お友達に水戸ホーリーホックの試合をおすすめしたい方など様々なシーンにご活用いただけます。



■サービス名

OVER65PASS presented by JX金属

■対象者

茨城県内在住、お申し込み時点で65歳以上の方

■OVER65PASSサービス内容

<当日のチケットまたはシーズンパスをお持ちでない場合>

OVER65PASSをご自身の試合観戦チケットとして、最大5試合までご利用いただけます。

<当日のチケットまたはシーズンパスをお持ちの場合>

OVER65PASSを使用することで1試合2名様までのお連れ様が試合観戦できるチケットを発行させていただきます。



■OVER65PASSでの招待について

2024シーズンパスポートや当日のチケットをお持ちの方は、OVER65PASSを発行いただくことで、

ホームゲーム当日に専用ブースにて1試合最大2名様まで使用できる招待券を受け取れます。

※招待する方のお住まいや年齢等の制限はございません。※招待券のお渡しは試合会場を予定しております。



■対象座席

・メインサイド自由席・バックホーム自由席・ゴール裏ホーム自由席

※上記の座席以外にも当日券との差額をいただくことでアップグレードが可能です。

※2024シーズンパスポート限定席種へのアップグレードできません。

※対象者(OVER65PASSを発行する方)のチケットダウングレードについては、1枚につき手数料100円(税込)をお支払いただくことで、席種のカテゴリを下げてご観戦いただけます。



申し込み方法、ご利用方法につきましては、後日クラブからご案内いたします。

■注意事項

・2024明治安田生命J2リーグ以外の 水戸ホーリーホック主管の試合(天皇杯、ルヴァンカップ、プレシーズンマッチ、プレーオフ等)ではご利用いただけません。

・おひとり様一回限りとなります。複数回のお申し込みはできません。

・席種アップグレードは当日券の差額分をお支払いいただくことで可能です。

・チケット完売など販売状況によっては、観戦ができない場合がございます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/14-18:46)