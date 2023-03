[CryptoGames株式会社]



全てのNFTで遊べる世界をつくるPlay to Earnゲーム『NFTWars』の開発を行うCryptoGames株式会社(東京都渋谷区、代表取締役:小澤 孝太)は、NFTプロジェクト「Dragon Fish Tokyo」のNFTが『NFTWars』内でのゲームプレイに対応することをお知らせいたします。



■概要



「Dragon Fish Tokyo」のNFTを保有しているユーザーが、NFTWars内で自分のNFTをカードとしてゲームをプレイでき、ユーザーはプレイすることでPlay to Earn報酬の獲得が可能となります。



■「Dragon Fish Tokyo(DFT)」について



DFTは、魚を愛する世界のNFTファンへ送る3,333体のユニークなコレクションです。DFTのアロワナたちは川からジャンプして宇宙に行けると信じています。また、コミニュティーには10000人以上が参加しており、「Dragon Fish」をテーマに展開し、NFTを通じてメンバーに有益なコミュニティを創ることを第一に活動しています。



lit.link:https://lit.link/en/dragonfishtokyo

Twitter:https://twitter.com/beeeee_DFT

discord:https://discord.com/invite/5Wvpm9nZFW



■NFTWarsについて



https://nftwars.xyz/



『NFTWars』は、手軽にNFTプロジェクトにゲームのユーティリティを付与できるサービスです。ユーザーはウォレットで所有するNFTを使用し、様々なNFTプロジェクトのカードゲームで遊ぶ世界の実現を目指します。

また『NFTWars』対応ゲームでは、ユーザーが獲得するPlay to Earn報酬の一部が、ゲームプレイに使用したNFTプロジェクトのオーナー・クリエイターアドレスに還元される予定です。二次流通による手数料収益だけでなく、Play to Earn報酬の一部をクリエイターに還元することで、売買による支援以外の新しい収益モデルの確立を目指します。



■CryptoGames株式会社について



<会社概要>

ブロックチェーンゲーム開発を行うCryptoGames株式会社は、ウォレット・イーサリアムなしで遊べるブロックチェーンゲーム『クリプトスペルズ』を2019年6月25日に正式リリースしています。クラウドセールの売上は900ETHを突破し、当時日本最高記録となりました。2020年6月には初の地上波テレビCMも実施しました。



社名: CryptoGames株式会社

設立:2018年4月20日

資本金:14,300万円(資本準備金含む)

代表取締役:小澤 孝太

事業内容:ブロックチェーンゲーム開発支援、クリプトスペルズを中心としたブロックチェーンゲームの開発運営



URL:http://cryptogames.co.jp/

Email:info@cryptogames.co.jp



<お問い合わせ先>

一般・報道関係:info@cryptogames.co.jp

採用情報:https://www.wantedly.com/companies/cryptogames/projects



