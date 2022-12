[翔泳社]

株式会社翔泳社(本社:東京都新宿区舟町5、社長:佐々木幹夫)は、書籍『ディズニー・アニメーション・スタジオ/キャラクター大全(1937-2004)』を2022年12月5日に発売します。本書は、ミッキーマウスなどのおなじみのキャラクターと、1937年から2004年までの長編アニメーションに登場する主要なキャラクターについて、豊富なビジュアル資料を添えて紹介した一冊です。







ディズニー・キャラクターたちの詳細な情報や貴重なビジュアルがたっぷり!

ファン必携の1冊







ディズニー・アニメーション・スタジオのキャスティング部で長年にわたり参考資料として利用されていたキャラクターファイルには、世界中の人々を楽しませてきたディズニーアニメーションの主要キャラクターについての詳細な情報や貴重なビジュアル資料が収められています。

1937年の『白雪姫』から、2004年の『ホーム・オン・ザ・レンジ/にぎやか農場を救え!』 まで、ミッキーマウス、ミニーマウスをはじめとする、ディズニーアニメーション作品のキャラクターの名前や登場作品はもちろん、親類や交友関係、口ぐせなども紹介。アニメーションのワンシーンやスケッチなどのビジュアル資料も豊富に収録しています。



本書は2006 年に米国で刊行された「Disney Dossiers」を翻訳し復刻したものです。





▼本書の序文より



これは、キャスティング部で長年にわたり参考資料として蓄積され、更新され、スタッフが注釈をつけ、使い続けてきた注目に値する資料です。プロデューサーや、監督、ストーリー担当、脚本家などが、新しいプロジェクトを立ち上げる際、定評ある私たちのパフォーマーの中からキャスティングを考えるために使ったのです。キャラクター一人ひとりを知るための手引書として、これ以上のものはないとお思いになるでしょう。また、役柄にまつわる情報や背景、統計、こぼれ話などを集めた、楽しくてためになる資料だということもおわかりいただけると思います。



ウォルト・ディズニー・アーカイブス

創設責任者 デイヴ・スミス



※上記の序文も2006年刊行時のものを翻訳しています。





■STANDARDS … おなじみの人気者







ミッキーの最初の映画で彼の隣りにいたのが、愛しの恋人ミニーマウス。ブルマー、水玉、 パンプスは、永遠のファッション。





■SIDEKICKS … 頼れる相棒







『リトル・マーメイド』の人気キャラ、カニのセバスチャン。





■GROUP ACTS … 楽しい仲間たち







先生、おこりんぼ、てれすけ、ねぼすけ、くしゃみ、ごきげん、おとぼけで知られる『白雪姫』の7人のこびと。7人の名前は、約50の候補の中から選ばれました。





■EXTRA-EVIL VILLAINS … 最強最悪のヴィランズ







片手をワニのエサにされ復習を誓う『ピーターパン』のフック船長 。





■Twitterプレゼントキャンペーンを開催



『ディズニー・アニメーション・スタジオ/キャラクター大全(1937-2004)』の刊行を記念して、本書をプレゼントするTwitterキャンペーンを2022年12月12日(月)~12月22日(木)まで開催します。

「翔泳社の本」のTwitterアカウント(@shoeisha_books)をフォローし、キャンペーンツイートをリツイートいただいた方の中から、抽選で10名様にプレゼント。応募詳細は、本書の紹介ページ(https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798175508)をご確認ください。



▼「翔泳社の本」Twitter

https://twitter.com/shoeisha_books





■書籍概要

『ディズニー・アニメーション・スタジオ/キャラクター大全(1937-2004)』

原著:ジェフ・カーティ

翻訳:浅野 美抄子

発売日:2022年12月5日

定価:3,850円(本体3,500円+税10%)

判型:A4変形・152ページ

ISBN:9784798175508

https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798175508



■目次

STANDARDS … おなじみの人気者

ALMOST STANDARDS … にぎやかな常連メンバー

UNLIKELY HEROES … バラエティ豊かな主人公たち

ROYALTY … 王族たち

SIDEKICKS … 頼れる相棒

GROUP ACTS … 楽しい仲間たち

CATS … 猫たち

DOGS … 犬たち

OTHER MICE … まだまだいるよ、ネズミたち

FOREST FAUNA … 森の動物たち

THE HUMAN TOUCH … 魅力的な人間たち

THE MAGIC TOUCH … 魔法をもたらす仲間たち

CHILDREN … 活躍する子どもたち

PERPETUAL CHILDREN … 永遠の子ども

VILLAINS … ヴィランズ

EXTRA-EVIL VILLAINS … 最強最悪のヴィランズ

MYTHICAL OR LEGENDARY … 神話や伝説にゆかりの仲間たち



