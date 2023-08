[JFNC]

CAMILO、UMI、The Snuts、NOVA TWINS、Night Tempo、yonawo、aoが登場!



インターFM(東京:89.7MHz)は、SUMMER SONIC 2023の会場用特別企画として、2020年9月までインターFMで放送していた「SONIC RADIO」を限定復活させると共に、出演するアーティストゲストが決まりましたことをお知らせ致します。







Summer Sonic 2023出演アーティストの楽曲は勿論、これまでのサマソニを振り返る選曲や、サマソニ来場者のテンションをさらに上げていくセレクトなどなど、マリンスタジアムエリアを、interfmがプロデュースする珠玉のMusic Streamで彩ります。楽曲だけでなく、interfmでお馴染みのDJ達も登場して、Summer Sonic 2023のオフィシャルインフォメーションや、出演アーティストのインタビュー、関係者の裏話などを交えながら会場でしか聴くことのできない「SONIC RADIO」をお届けします!お楽しみに!



■Summer Sonic 2023会場用特別版「SONIC RADIO」概要

SONIC RADIO Music Stream for Summer Sonic 2023 produced by interfm

場所:千葉・ZOZOマリンスタジアム 外周特設ラジオブース

日時:8月19日(土)09:00‐21:00

8月20日(日)09:00‐21:00

DJs:[土曜日] 渡辺麻耶、フォーンクルック幹治

[日曜日] George Williams、鬼頭由芽

X / Twitter: #サマソニ897



■ゲスト情報&タイムテーブル

※出演者や編成の都合で予告なく変更する可能性があります。



〇8/19 (Sat.) (DJs:渡辺麻耶 & フォーンクルック幹治)

▼12:50/yonawo



▼13:50/CAMILO



▼16:00 Guy Perryman(Summer Sonic Report)



▼17:35/UMI



〇8/20 (Sun.) 12:00-14:44 (DJs:George Williams & 鬼頭由芽)

▼13:50/NOVA TWINS



▼15:05/Night Tempo



▼16:20/The Snuts



photo by Gaz Williamson

▼17:35/ao



interfmは、2020年9月1日、全国FM放送協議会(JFN=ジャパンエフエムネットワーク)の特別加盟社になりました

