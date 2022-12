[株式会社オンリーストーリー]

2020年の初選出以来、4度目の選出



株式会社オンリーストーリー(代表取締役:平野哲也、本社:東京都渋谷区)は、Great Place to Work(R) Institute Japan(以下、GPTWジャパン)が実施する2023年版「働きがいのある会社」認定において「働きがい認定企業」に選出されたことをお知らせします。2020年に初選出されて以来、4度目の選出となります。









今回の選出にあたっては、「働きがいポイント」として休暇がとりやすいことや意味を感じられる仕事に関われることなどが挙げられました。



今後も「一人一人のオンリーストーリーを実現する」を掲げ、働きがいのある会社づくりに取り組んでまいります。



■「働きがいのある会社」認定について

働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」 であることをGreat Place to Work(R) Institute Japanが正式に認定するものです。



■Great Place to Work (R) Institute Japanについて

Great Place to Work(R) Institute は、世界約60ヵ国に展開し、「働きがいのある会社」を世 界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、 1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表してお り、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められていま す。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTWジャパ ン)を運営しています。



▽Great Place to Work (R) Institute Japan トップページ

https://hatarakigai.info/



▽日本における「 働きがいのある会社」認定企業ページ

https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/



■サービス概要





「チラCEO」は、決裁者マッチングを通じて経営課題を解決するサービスです。6000を超える決裁者が登録する独自プラットフォームを基盤とし、「メッセージ機能」「オンラインイベント」「専任CS(カスタマーサクセス)メンバーによる紹介」「掲示板機能」によって決裁者同士のマッチングを創出します。



「チラCEO」が提供する複数の機能と価値によって、ターゲットとなるアカウント(企業)のキーパーソンだけに絞ったマーケティング活動『KBM(Keyperson Based Marketing)モデル』を実現し、BtoB企業の多くが抱える「決裁者に会えない」という経営課題/営業課題の解決に貢献します。



■会社概要

社名 :株式会社オンリーストーリー

設立 :2014年2月14日

代表者:代表取締役社長 平野哲也

所在地:〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 3-9-3 Aカントリーハウス 2・3階

会社HP:https://onlystory.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/05-16:16)