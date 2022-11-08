［株式会社Finatextホールディングス］

金融庁保険課長 三浦氏、Nippon Life X室長 練尾氏、Finatext保険事業責任者 河端が登壇。モデレーターに森・濱田松本法律事務所 堀氏を迎え、官民のInsurTech推進者が熱く議論



次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するFinatextグループの株式会社Finatext（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：木下あかね、以下「当社」）は、森・濱田松本法律事務所が主催し、当社が運営協力する無料オンラインイベント「InsurTech最前線」が、2022年11月24日（木）に開催されることをお知らせします。



本イベントのパネルディスカッションでは、パネリストに金融庁 保険課長 三浦知宏氏、Nippon Life X 室長 練尾諭氏をお迎えし、日本国内においてInsurTechは保険業界にどのような貢献をしていくべきか、その機会やボトルネックはどこにあり、各プレーヤーにはどのような動きが求められるのかを、監督官庁、保険会社、InsurTechプレーヤーの各視点でディスカッションします。また、前半のセミナーでは、9月に開催された世界最大のInsurTechカンファレンスである「ITC Vegas」での視察内容をもとに、世界のInsurTechの潮流についてもお話しします。





●申し込みフォーム https://forms.gle/Bxi5ZzsmNjAxfR3c9

※申込締切：2022年11月22日（火）18時00分







■「InsurTech最前線」開催概要

日時 ： 2022年11月24日(木) 15時30分～16時30分 ※15時25分開場

参加費 ： 無料

参加方法 ： オンライン（Zoomウェビナー）

※参加URLは11月17日(木)以降順次メールにてお送りします。

参加対象 ： 保険会社や金融会社の経営層、新規事業担当者、DX担当者、自社顧客に保険サービスを提供したい事業者、組込型金融に取り組みたい事業者の方

主催 ： 森・濱田松本法律事務所

運営協力 ： 株式会社Finatext



■プログラム



（１）セミナー（20分）

「世界のInsurTech 最前線 ～世界最大のInsurTechカンファレンス ITC Vegasに見る、世界の潮流～」

株式会社Finatext BizDev 鈴木優斗



（２）パネルディスカッション（40分）

「日本のInsurTechの現在地とこれから ～金融庁・Nippon Life X・Finatext座談会～」

金融庁 監督局 保険課長 三浦知宏

Nippon Life X 室長 練尾諭

株式会社Finatext 保険事業責任者 河端一寛

森・濱田松本法律事務所 堀天子（モデレーター）



■申し込みフォーム

https://forms.gle/Bxi5ZzsmNjAxfR3c9

※申込締切：2022年11月22日（火）18時00分



■登壇者略歴





金融庁 監督局 保険課長 三浦知宏

1999年金融（監督）庁入庁。これまでNISA制度の企画立案、バーゼルIIIの国内実施、フィンテック・イノベーションの推進等の業務に従事し、現在、監督局保険課長として保険行政全般を担当。また、内閣官房において、国際金融センターの実現に向けた各省庁横断的な施策や、マイナンバーの金融分野における活用策を立案・推進。その他、米国通貨監督庁、日本銀行、在NY総領事館等に出向経験あり。





Nippon Life X 室長 練尾諭

1999年、日本生命保険相互会社に入社。保険システムの開発、大型プロジェクトマネジメントを経験し、直近はIT企画・DX部門にて、Fintechに関する調査・研究・開発や、投資計画、人材戦略等を担当。2020年にはデジタル推進室にて現場のDX推進支援や、データ分析基盤の構築等に従事し、2021年より現職。





株式会社Finatext 保険事業責任者 河端一寛

東京大学経済学部卒業。博報堂、ボストンコンサルティンググループ（BCG）を経て、Finatextに入社。博報堂では消費財・機械、小売等のマーケティング戦略立案・実行支援業務に従事し、BCGでは複数の新規事業・新サービス立ち上げ支援業務に従事。現在Finatextでは、保険事業の立ち上げ・推進をリードし、スマートプラス少額短期保険株式会社の取締役も務める。





株式会社Finatext BizDev 鈴木優斗

2016年東北大学文学部卒業後、東京海上日動あんしん生命保険株式会社に新卒入社。約5年間アンダーライティングおよび事務企画業務に従事。その後本社にてマーケティング・営業、人事、バックオフィス部門の予算管理業務を経験し、2021年11月にFinatextに入社。現在は保険事業のビジネスディベロップメントを担当。





森・濱田松本法律事務所 パートナー 堀 天子

2002年弁護士登録。2008年金融庁総務企画局企画課調査室に出向、2009年金融庁総務企画局企画課信用制度参事官室（～2010年3月）、2014年金融審議会専門委員（決済業務等の高度化に関するスタディ・グループ、ワーキンググループ）（～2015年12月）、2015年一般社団法人Fintech協会理事、 2020年10月より同協会常務理事（現任）。金融庁出向時に資金決済法の立案や行政実務に携わった経験を生かし、決済事業者、電子マネー発行者、資金移動業者、暗号資産交換業者へのアドバイス及び金融検査対応に専門的に取り組み、金融機関や事業者のFintechサービスのローンチに向けたアドバイスを行うほか、スタートアップの支援、法改正・環境整備に向けた活動を行っている。





【 Finatextグループと株式会社Finatextについて 】

Finatextグループは、「金融を“サービス”として再発明する」をミッションに掲げ、次世代金融インフラの提供を通して組込型金融を実現するフィンテック企業グループです。金融サービスのあるべき姿をユーザー視点から見直し、パートナー事業者と共に新しい金融サービスを開発する「株式会社Finatext」、オルタナティブデータ解析サービスの「株式会社ナウキャスト」、証券ビジネスプラットフォームを提供する「株式会社スマートプラス」、次世代型デジタル保険の「スマートプラス少額短期保険株式会社」といった事業会社を擁し、「金融がもっと暮らしに寄り添う世の中」の実現を目指しています。





会社名 ： 株式会社Finatextホールディングス

代表者 ： 代表取締役社長CEO 林 良太

証券コード ： 東証グロース市場 4419

設立 ： 2013年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル9階

公式サイト ： https://hd.finatext.com/



■株式会社Finatext

会社名 ： 株式会社Finatext

代表者 ： 代表取締役CEO 木下 あかね

設立 ： 2018年12月

所在地 ： 東京都千代田区九段北一丁目8番10号 住友不動産九段ビル 9階

公式サイト ： https://finatext.com/



企業プレスリリース詳細へ （2022/11/08-19:46）