[株式会社 グローバルエージェンツ]

G’vineのアンバサダーが作るイベント限定カクテルと楽しむハウスミュージックパーティー



株式会社グローバルエージェンツ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:山崎剛)は、全国に6ブランド11棟1,200室のブティックホテル、ライフスタイルホテルを展開するLIVELY HOTELS(https://livelyhotels.com/)を運営しています。このたび、ライフスタイルホテル「THE LIVELY 大阪本町」の最上階 14 階にある「THE LIVELY BAR」とルーフトップテラスにてG’vineとコラボレーションしたDJイベント”After Seven”を 11月 20日(日)に開催いたします。













After Sevenとは



“After Seven” は、HOUSE MUSICを軸に、その場の空気を察知した選曲やセクシーな音、海外のトレンドを取り入れた音楽パーティーコンテンツとして2021年1月よりスタート。ロケーションにこだわったイベントとして、6月にTHE LIVELY 大阪本町で初開催。以降、月1回のペースで定期開催中。ライフスタイルホテルのバーとルーフトップテラスという、クラブとは異なったエレガントなロケーションで、関西のHOUSEシーンを牽引するDJたちが特別な空間を演出します。







一夜限りのG’vineコラボレーションカクテル



イベント当日は、G‘vineのアンバサダー中山寛康氏がイベントの為に用意したカクテルが登場。大阪にあるBar Nayutaのオーナーバーテンダーであり、G’vineのアンバサダーである中山氏がジンの魅力を存分に表現しました。お茶やコーヒーなどの馴染みのあるフレーバーにハーブとジンを掛け合わせた新たな発見を楽しめます。一夜限りの特別なカクテルを音楽と共にご堪能ください。



イベント限定カクテルの一部をご紹介します。







Ethiopia Green

マティーニをオールドファッションドの様に甘くしたニュアンスのハーバルなカクテル。キュウリ、ラベンダー、ローリエ等のハーブを30種ほど漬け込み、ミルクウォッシュすることで口当たりの優しいカクテルに。珈琲をフロートしており、味の変化も楽しめるのも魅力。











CTS

ジンをお茶と珈琲、トニックで割ったカクテル。甘みには、Bar Nayutaで使用しているスパイスの効いたシロップを少々。 スパイスを感じながらもすっきりとした飲み易い一杯。







中山寛康氏プロフィール











ユニークなビターズやインフュージョンを用いたカクテルが楽しめる大阪のバーBar Nayuta 店主。



自社でリキュール製造の免許を取得後ビターズを製造し全国50名以上の著名なバーテンダー達とビターズを用いたカクテルレシピブックを作成。



ジーヴァインやラカンティニで知られるフランスMaison Villevert社のブランド公式アンバサダーとして活動中。







イベント詳細



イベント名:After Seven

参加DJ: GENKI 、JAG 、 AKKAN、YUKISAMESHIMA、YAN、REN、SHO-TA、GO-KI、DigiDigi

開催日時:2022年11月20日(日)16:00 – 22:30

開催場所:THE LIVELY 大阪本町内14階 THE LIVELY BAR、ルーフトップテラス

参加費:事前予約購入2,500円、当日購入2,900円(いずれも1ドリンク付き)

宿泊の方は無料(入り口でカードキーご提示お願いします)

ホテル宿泊予約URL:https://www.livelyhotels.com/ja/thelivelyosaka/



















THE LIVELY について



LIVELY HOTELSにおけるフラグシップブランドであり、東京、大阪、福岡にて展開中。

ホテルを「泊まる場所」から「世界中から人と情報と機会が集まる場所」へ。近年のホテルの提供価値は急速に変化し、ホテルに来る目的は大きく多様化しました。ホテルはもはや「泊まる場所」にとどまらず、暮らす場所にもなり、仕事をする場所にもなり、食事やお酒を楽しむ場所にもなり、ファッションの発信場所にもなり、新しい文化が生まれる場所にもなり得る多様な存在になりました。 弊社は、ライフスタイルホテル市場のフロントランナーとして、さらに市場を牽引していくべく、ホテルを「世界中から人が集まり、情報が集まり、機会が集まる場」と再定義し、THE LIVELY をより自由で新たな発見に溢れるホテルにしていくことを目指します。







THE LIVELY 大阪本町 施設概要



施設名 THE LIVELY 大阪本町(ザ・ライブリー大阪本町)

所在地 〒541-0054 大阪府大阪市中央区南本町 1-5-11

アクセス 中央線・堺筋線「堺筋本町駅」駅より徒歩 1 分 5 番出口

中央線・御堂筋線・四つ橋線「本町」駅より徒歩 10 分

Web:https://www.livelyhotels.com/ja/thelivelyosaka/

Instagram: https://www.instagram.com/the_lively_osaka_honmachi/











新型コロナウイルスに関する感染対策について



グローバルエージェンツでは、Withコロナ環境下における対策を「感染予防」だけでなく、保健所と連携して通知する「トレーサビリティ」を講じ、「感染防止対策」と「トレーサビリティ」を軸に対策を行っております。

詳細はこちら:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000107.000007264.html







株式会社グローバルエージェンツについて



会社名 株式会社グローバルエージェンツ http://global-agents.co.jp

代表取締役 山崎 剛

本社所在地 〒150-0041 東京都渋谷区神南1-20-13







グローバルエージェンツが手がけるライフスタイル事業



LIVE:ソーシャルアパートメント51棟約3,000室を運営 https://www.social-apartment.com/

STAY:ライフスタイルホテル11棟約1,200室を運営。 LIVELY HOTELS https://livelyhotels.com/

WORK:ホテル一体型ワークプレイス「.andwork」を運営 https://www.xandwork.com/

DINE:ソーシャルアパートメント・ホテル併設の飲食施設として12店舗を運営

WASH:ソーシャルランドリー「Sooo LIQUID」を運営

LEARN:弊社サービスの入居者や利用者に対して様々な成長や発見の機会を提供



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/15-19:16)