キャンペーン期間:2022年12月6日(火)~ 12月19日(月)

キャンペーンURL:http://monsteroor.jp







モンスターエナジーは、今年6月に世界を股にかけるロックバンドONE OK ROCKとスポンサーシップを締結しました。この度、ONE OK ROCKが2018年以来5年振りに開催するドームツアー「ONE OK ROCK 2023 LUXURY DISEASE JAPAN TOUR」に伴い、ファン待望のコラボキャンペーン「モンスターエナジー PRESENTS ONE OK ROCK 限定コラボ企画」を初めて開催致します。



当企画は、2022年12月6日(火)~ 12月19日(月)の期間中に全国のセブン-イレブン各店舗を対象に実施します。応募方法は、期間中に各景品の応募に必要な本数の対象商品を購入し、お買い上げレシートに印字されているシリアルナンバーをキャンペーンサイトに入力してポイントを引き換え、貯まったポイントで各景品に応募ができます。目玉となるAコースの「ONE OK ROCK 2023 LUXURY DISEASE JAPAN TOUR」 のライブ鑑賞ペアチケットに加え、本企画でしか手に入らないモンスターエナジーとONE OK ROCK限定デザインのアイテムも手に入ります。限定デザインのTシャツにメンバーのサイン入りカードが付いたBコース、コラボタンブラーがCコースの景品としてラインナップ。さらにセブン-イレブンの店頭では、2本同時購入すると各店先着20枚限定でステッカーシート(全4種)が手に入ります。デザインはロゴをあしらったもの、本企画のグラフィックを使用したもの、先日の北米ツアーのカットを使用したものなど、ファンとしては見逃せないデザインになっています。



ONE OK ROCKは、2022年は9月にニューアルバム「Luxury Disease」をリリース。発売後ヘッドライナーとして実施した北米ツアーは23都市にて開催し、各会場ソールドアウトしています。来年1月の名古屋を皮切りに、福岡、大阪、東京、埼玉で開催されるファン待望の日本ツアー、モンスターエナジーを飲んでプレミア化必至のペアチケットを手に入れろ!





モンスターエナジー PRESENTS ONE OK ROCK 限定コラボ企画 概要



名称:モンスターエナジー PRESENTS ONE OK ROCK 限定コラボ企画

対象店舗:全国のセブン-イレブン各店

キャンペーン期間:2022年12月6日(火)0:00 ~ 12月19日(月)23:59

※応募締切12月21日(水)23:59

応募方法:

(1)キャンペーン期間中に対象店舗で、対象商品1本以上購入

(2)レシートに印字されたシリアルナンバーをキャンペーンサイトへ入力して希望のコースの応募に必要なポイントを貯める

(3)希望応募コース分のポイントが貯まったら、「賞品一覧」からコースを選んで応募

キャンペーンURL :MonsterOOR.jp

対象商品:モンスターエナジー / モンスターエナジー ゼロシュガー / モンスター スーパーコーラ / モンスター パイプラインパンチ / モンスター マンゴーロコ / モンスター リハブ レモネードティー

※モンスターエナジー ボトル缶500mlは本キャンペーン対象外商品です。

※店舗によって一部取り扱いのない商品がございます。

賞品:

<抽選コース>

Aコース(7本購入)

「ONE OK ROCK 2023 LUXURY DISEASE JAPAN TOUR」ペアチケット …5組10名×全10公演

【各公演チケット枚数】

2023年1月28日(土)、29日(日) 愛知:バンテリンドーム ナゴヤ …各5組10名

2023年2月4日(土)、5日(日)福岡:福岡PayPayドーム … 各5組10名

2023年2月11日(土)、12日(日) 大阪:京セラドーム大阪 … 各5組10名

2023年4月4日(火)、5日(水) 東京:東京ドーム … 各5組10名

2023年4月22日(土)、23日(日) 埼玉:ベルーナドーム … 各5組10名

Bコース(5本購入)

限定Tシャツ(サイン入りカード付き) …抽選合計50名(男性用S/M/L/XL)

Cコース(3本購入)

コラボタンブラー …300名様



<店頭ベタコース>

先着コース(2本購入)

ステッカーシート …各店20枚 (全4種、各5枚ずつ)※無くなり次第終了





限定Tシャツ





コラボタンブラー





ステッカーシート





ONE OK ROCK プロフィール







2005年にバンド結成。エモ、ロックを軸にしたサウンドとアグレッシブな ライブパフォーマンスが若い世代に支持されてきた。

2007年にデビューして以来、全国ライブハウスツアーや各地での夏フェスを中心に積極的にライブを行い、これまでに、武道館、野外スタジアム公演、大規模な全国アリーナツアーなどを成功させる。2016年には11万人規模を動員する野外ライブを、2018年は東京ドーム2日間を含む全国ドームツアーを開催。

日本のみならず海外レーベルとの契約をし、アルバム発売を経てアメリカ、ヨーロッパ、アジアでのワールドツアーを成功させるなど、世界基準のバンドになってきており、2019年にはエド・シーランのアジアツアーのオープニングアクトにも抜擢された。

また、2020年10月には自身初の試みとなるオンラインライブを無観客のZOZOマリンスタジアムから世界同時生配信し、成功を収めた。

2021年7月には有観客で初のアコースティックライブを開催し、今までとは違った新たな一面を見せた。





ONE OK ROCK 2023 LUXURY DISEASE JAPAN TOUR







2023年1月28日(土) 愛知:バンテリンドーム ナゴヤ <16:00開場/18:00開演>

2023年1月29日(日) 愛知:バンテリンドーム ナゴヤ <15:00開場/17:00開演>

2023年2月4日(土) 福岡:福岡PayPayドーム <16:00開場/18:00開演>

2023年2月5日(日) 福岡:福岡PayPayドーム <15:00開場/17:00開演>

2023年2月11日(土) 大阪:京セラドーム大阪 <16:00開場/18:00開演>

2023年2月12日(日) 大阪:京セラドーム大阪 <15:00開場/17:00開演>

2023年4月4日(火) 東京:東京ドーム <16:00開場/18:00開演>

2023年4月5日(水) 東京:東京ドーム <16:00開場/18:00開演>

2023年4月22日(土) 埼玉:ベルーナドーム <16:00開場/18:00開演>

2023年4月23日(日) 埼玉:ベルーナドーム <15:00開場/17:00開演>



