[デロンギ・ジャパン株式会社]

デロンギ業務用モデル(デロンギ・エバシス)全4モデルを展示・体験可能

会期:2023年9月27日(水)~29日(金)

さらに、業務用サブスクリプションサービス「ミーオ!デロンギ プロフェッショナル」2023年9月26日(火)開始





デロンギ・ジャパン株式会社(本社:東京都港区 代表取締役社長:杉本敦男)は、2023年9月27日(水)~29日(金)に東京ビッグサイト(西展示棟3ホール)にて開催されるアジア最大級のスペシャルティコーヒーイベント「SCAJ ワールド スペシャルティコーヒー カンファレンス アンド エキシビション 2023(略称:SCAJ2023)」に出展いたします。

デロンギ・ジャパンのブースでは、デロンギ業務用小型全自動コーヒーマシン(ECAM35015BH、ECAM44660BH)と、エバシス業務用大型フルオートコーヒーマシン(エバシス カメオC’2m、エバシス エニグマE’4ms)の4モデルを展示します。会場では、デロンギ・ジャパン担当者による実機デモンストレーションをはじめ、実際にデロンギの全自動コーヒーマシンを操作、試飲、ラテアート体験などができるタッチ&トライコーナーをご用意。業務用モデルの導入相談や、導入ご検討者にはニーズ・ご使用シーンに合わせたご提案もいたします。

さらにSCAJ2023に先立つ9月26日(火)には、デロンギの人気サブスクリプションサービス「ミーオ!デロンギ」の事業者向けプラン「ミーオ!デロンギ プロフェッショナル」が開始予定です。本サービスのご案内および導入検討相談もSCAJ2023の展示ブースにて承りますので、この機会にぜひご来場ください。出展製品について、詳しくはデロンギ業務用サイトをご覧ください。

デロンギ 業務用サイト:https://professional.delonghi.co.jp/



SCAJ2023について

スペシャルティコーヒー業界関係者が世界中から集まる、年に一度のcoffeeの祭典として開催する、アジア最大のスペシャルティコーヒーイベントです。2023年のテーマは“Celebrating 20 years of SCAJ with you!” 。協会設立から20年の節目に、コーヒー業界の未来に向けて新たな一歩を踏み出します。





【 開催概要 】

名称:SCAJ ワールド スペシャルティコーヒー カンファレンス アンド エキシビション 2023

SCAJ World Specialty Coffee Conference and Exhibition 2023

会期:2023年9月27日(水)~ 29日(金)10:00~17:00 (最終日は16:00まで)

会場:東京ビッグサイト 西展示棟 3ホール(東京都江東区有明3丁目11−1)

※デロンギ・ジャパン株式会社 ブース番号:2010





主催:一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会

入場料:事前登録 1,500円/*招待券をお持ちの方は無料

予定規模:出展300社/480小間 来場5万人 参加40カ国・地域

公式サイト:https://scajconference.jp/

















デロンギ・ジャパンブース概要

出展製品のご紹介:デロンギ 業務用小型全自動コーヒーマシン(2モデル)







「スペシャルティ」「カフェ・ジャポーネ」など多彩なコーヒーメニューが楽しめるスタンダードモデル。静電タッチパネルの簡単操作で、誰でも挽き立て・淹れたてのおいしいコーヒーを提供できます。

【 製品情報 】

製品名:デロンギ ディナミカ 全自動コーヒーマシン

型式番号:ECAM35015BH

本体色:ブラック

希望小売価格:オープン

特設HP:https://professional.delonghi.co.jp/spec_detail_06











ミルクの泡立ても全自動。オートカプチーノ機能搭載モデル。 質の高いミルクメニュープログラムのほか、レギュラーコーヒーやエスプレッソなど、豊富なコーヒーメニューもボタン一つでお楽しみいただけます。

【 製品情報 】

製品名:デロンギ エレッタ カプチーノ 全自動コーヒーマシン

型式番号:ECAM44660BH

本体色:ブラック

希望小売価格:オープン

特設HP:https://professional.delonghi.co.jp/spec_detail_01









出展製品のご紹介: エバシス 業務用大型フルオートコーヒーマシン(2モデル)





生産性+デザイン性を実現した業務用大型フルオートコーヒーマシン。設置面積当たり業界トップクラスの生産性で、コーヒービジネスにおける費用効率アップに貢献します。お店のコンセプトや使用環境に合わせて選べる、2色のカラーバリエーションをご用意しています。

【 製品情報 】

製品名:エバシス カメオC’2m

本体色:TEMPEST(嵐)、EARTH(大地)

上代価格 :3,960,000円(税込)

特設HP:https://professional.delonghi.co.jp/cameo_lp











エバシスのハイエンドモデル。1時間に350杯のエスプレッソを抽出可能で、シリーズ最大の生産性を誇り、コーヒービジネスにおける費用効率アップに貢献します。お店のコンセプトや使用環境に合わせて選べる、2色のカラーバリエーションをご用意しています。

【 製品情報 】

製品名:エバシス エニグマE’4ms

本体色:TEMPEST(嵐)、EARTH(大地)

上代価格:6,160,000円(税込)

特設HP:https://professional.delonghi.co.jp/enigma









9月26日(火)開始「ミーオ!デロンギ プロフェッショナル」について



「ミーオ!デロンギ プロフェッショナル」は、デロンギの業務用小型全自動コーヒーマシン「デロンギ マグニフィカ S スマート( ECAM23013BH )」もしくは、「デロンギ エレッタ カプチーノ(ECAM44660BH)」を最低契約期間である2年間無料でお貸しし、イタリアのコーヒー豆のトップブランド「ムセッティ」の2種類のコーヒー豆の中から、お好きな豆を定期的にお届けする業務用サービスです。



■「ミーオ!デロンギ プロフェッショナル」プラン概要



ミーオ!デロンギ プロフェッショナル特設サイト:https://pro.mio-delonghi.jp/



※初回のみ事務手数料と保証料として13,980円を上記と別途お支払いいただきます。

「ミーオ!デロンギ プロフェッショナル」は、全自動コーヒーマシンの取り扱いに慣れていない事業者の方を

丁寧にサポートできるよう、以下のサポートサービスをご用意しています。

◆「デロンギお客様サポートセンター」:もしもの時に、土、日、祝日を除く毎日9:30~18:00にお電話もしくはメールからお問い合わせいただけます。

◆「2年間の製品保証」:通常利用の範囲内で故障が発生した場合、パーツや付属品の無料交換に対応致します。

◆「デロンギケア」: 月額300円(税込)で加入でき、全自動コーヒーマシンが故障した際に、代替機の貸し出しに対応いたします。



■お届けするイタリアのコーヒー豆トップブランド「ムセッティ」について





ムセッティ社は、1934年にイタリアのピアチェンツァで創業。20カ国以上のコーヒー豆を吟味し、イタリアの伝統的製法を重んじた最新の焙煎システムで、厳選されたブレンドを提供しています。本国イタリアのみならずヨーロッパ各国、アメリカ、カナダなどで「正真正銘のイタリアンエスプレッソ」として高い信頼を得ています。











2種類の異なる豆から

お選びいただけます。

※お届けするコーヒー豆の種類は随時変更可能。

(左)エボリューション

(右)パラディソ





デロンギ ― 進化し続けるブランド ―

デロンギ(De’Longhi)は、20世紀前半より、イタリア北部の街トレヴィーゾでクラフトマンワークショップ(職人の作業場)としてスタートしたイタリアの家電ブランドです。1974年に、最初の電気機器であるオイルヒーターを製造し、工房から工場へと飛躍的に発展を遂げました。1990年代には、暖房器具の製造で使われる技術を用いて、コーヒーマシンの開発・製造にも参入。コーヒー市場に積極的に新しい製品を投入し続け、現在、全自動コーヒーマシンをはじめとするコーヒーマシン市場において世界的トップシェアを誇ります。



「エバシス」ブランドについて

エバシスはスイスを拠点とする企業で、飲料業界の先進的なソリューション開発に30年携わる経験豊かなエンジニアたちによって2009年に設立されました。

創業者Jean-Paul In-AlbonとRobert Bircherのリーダーシップの下、これまで革新的な業務用コーヒーマシンを生み出しています。2021年、デロンギはエバシスと資本提携を結んだことで正式に関連会社となりました。



■デロンギ・ジャパンについて

デロンギ・グループの日本法人の「デロンギ・ジャパン株式会社」は1995年に設立。主な事業は、日本市場向け家庭用・業務用電気製品の輸入販売となり、以下分野の商品・付帯サービスを取り扱っています。

1. オイルヒーター、マルチダイナミックヒーター、パネルヒーター、ファンヒーター等の暖房機器および空気清浄機能付きファン。

2. 全自動コーヒーマシン、エスプレッソ・カプチーノメー

カー、ドリップコーヒーメーカー等のコーヒー機器。

3. ハンドブレンダー、フードプロセッサー、コンベクションオーブン、電気ケトル等の小型調理家電製品。

主力商品であるオイルヒーターは、2004年以来19年間、日本市場において販売台数・売上No.1※1の地位にあり、多くのお客様から支持され続けています。コーヒー機器分野でも、日本だけでなく世界各国でコーヒーメーカー売上No.1※2を獲得しており、優れた機能だけでなく、洗練された美しいデザイン性を備えたデロンギ製品は、世界の国と地域で愛されています。



※1 独立調査機関調べ 2004年1月~2022年12月 日本国内数量・金額シェア

※2 独立調査機関調べ 2022年1月~12月



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-14:46)