[株式会社サザビーリーグ アイシーエルカンパニー]

ライフスタイルブランド『Afternoon Tea LIVING(アフタヌーンティー・リビング)』は、アメリカ発のサーマルウェアブランド「STANLEY(スタンレー)」とのコラボレーションで、日本初となるグラデーションカラーの「ゴー真空ボトル0.37L」を6月9日(金)にアフタヌーンティー・リビング店舗、アフタヌーンティー公式オンラインストアにて販売開始いたします。







コラボレーション第4弾となる今回は、フォギーな空模様をイメージしたグラデーションカラーで展開。テーマはそれぞれ、「ブルー:Signs of morning(朝の気配)」「ピンク:Mood of twilight(夕方のムード)」「グレー:Beginning of night(夜のはじまり)」とし、時間とともにうつり行く空の色を表現しました。

くわしくはこちら:https://shop.afternoon-tea.net/shop/e/efeature-STANLEY/





商品一覧





■ゴー真空ボトル(ピンク/ブルー/グレー) 各¥5,500(税込)

■内容量:0.37L

■保温力目安:61℃以上(6時間)

■保冷力目安:10℃以下(6時間)

※保温・保冷効力は使用環境などによって変わります



ブルー

Signs of morning (朝の気配)





ピンク

Mood of twilight (夕方のムード)





グレー

Beginning of night (夜のはじまり)







発売を記念してオリジナルトートバッグプレゼント





コラボレーション商品の発売を記念して、アフタヌーンティー・リビング店舗、アフタヌーンティー公式オンラインストアにて、対象商品をご購入いただいた方にオリジナルトートバッグ(非売品)をプレゼント。

先着1,000名様(全国合計)限定です。

スタンレーのアイコンがポイントの、マチの広いA4サイズで、ショルダーにも肩掛けにもなるタイプです。



※なくなり次第、終了となります

※店舗:お一人様1点プレゼント

※公式オンラインストア:一会計につき1点プレゼント







■STANLEY(スタンレー)紹介

1913年、アメリカで生まれたサーマルウェアブランド。創業 100 年を超えたスタンレーの商品は、孫の代まで使えるといわれ、今もなお、ユニークでオリジナルなデザインで、世界中の人々に愛され続けています。「スタンレーボトルを持つことは、良質のギアを手にするということ」、このシンプルな約束を、創業以来ひたむきに守り続けています。

保温効果が高く、とても丈夫で耐久性が高いステンレスボトルの他、今ではフードジャーやマグ、クッカー、クーラーボックスなど様々な商品が発売されています。

STANLEYオフィシャルオンラインストア: https://jp.stanley1913.com/

Instagram :stanley_jp





■Afternoon Tea LIVING紹介

「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生活を演出する。

そんなシアワセのきっかけと出会え、暮らしの中にちょっとしたスパイスをお届けするライフスタイルブランド。



Afternoon Tea LIVING には、ダイニングやキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウエアまで幅広いアイテムが揃います。

現在、全国約120店舗とオンラインストアを展開中。

2022年8月から「Afternoon Tea LIVING Loves EUROPE」をテーマに掲げ、ブランドの起源であるヨーロッパのような日常の提案をしていきます。



Afternoon Tea LIVINGブランドサイト:https://www.afternoon-tea.net/living/



