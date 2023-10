[株式会社 FM802]





FM802が毎年年末にお送りするロック大忘年会「FM802 RADIO CRAZY」。今年は12月27日~29日、インテックス大阪にて開催します。この度出演者第一弾が発表になりました。



本日11日のFM802 「ROCK KIDS 802-OCHIKEN Goes ON!!-」にて、27組のメインステージ出演者が発表となりました。



KANA-BOON、クリープハイプ、Saucy Dog、緑黄色社会など、FM802オンエアチャートの上位にランクインするアーティストが続々ラインナップする他、レディクレ初登場となるアイナ・ジ・エンドやヨルシカらも出演決定。さらにキタニタツヤやTele、This is LASTらメインステージ初登場となる顔ぶれなど、様々な出演者が登場するロック大忘年会となります。



本日の出演者発表を受けて、1DAY TICKETのFM802番組受付がスタート!

また本日21時~は、豪華特典付きのVIP 3DAYS TICKETも先着受付中(予定枚数に達し次第終了)。オリジナルグッズ、会場での優待サービスなどが含まれているのでぜひチェックしてください。

皆様のご来場お待ちしております!



【イベント詳細】

●イベント名=『FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2023』

●日時=2023年12月27日(水)、28日(木)、29日(金)11:00 OPEN・12:00 START

※OPEN、START変更になる可能性がございます

※START時間は改めてステージタイムテーブルをご確認下さい

●出演者

<27日>

Creepy Nuts/THE ORAL CIGARETTES /キタニタツヤ/10-FEET/東京スカパラダイスオーケストラ/にしな/My Hair is Bad /緑黄色社会/ヨルシカ

<28日>

アイナ・ジ・エンド/クリープハイプ/帝国喫茶/Tele/This is LAST/flumpool/ヤバイTシャツ屋さん/UNISON SQUARE GARDEN/凛として時雨

<29日>

OKAMOTO'S/KANA-BOON/Saucy Dog/THE SPELLBOUND (BOOM BOOM SATELLITES 25th Anniversary SET)/THE BAWDIES/SHISHAMO/w.o.d./Chilli Beans./ハンブレッダーズ



●会場=インテックス大阪(https://www.intex-osaka.com/jp/access/)

●協賛=マクセル/アコム/サントリー謹製 ビアボール/クリスタ長堀/トヨタ自動車/エレコムの調理家電

●主催=FM802/キョードー関西

●企画制作=FM802/キョードー関西

●チケット=

◎3DAYS TICKET(VIPサービス付):¥33,000

VIPサービス…

・レディクレ3DAYS記念マフラータオル

・クロークバッグ

・クローク&グッズ販売優先レーン

・インテックス会場の入場時の専用エントランスゲート

・オリジナルリストバンド(スペシャルカラー)

◎1DAY TICKET(27・28・29日券):各¥11,500

◎【中高生割引】ジュニア1DAY TICKET(27・28・29日券):各¥8,800

※当日学生証持参必須。 ※予定枚数に達し次第、受付を終了します。

◎レディクレグループサポート割(27・28・29日券):

3名:¥33,900 4名:¥44,500 5名:¥54,500 6名:¥63,900 7名:¥72,800

※お友達の分も一緒に購入いただくことで一般チケットよりも低価格でご来場いただけます。



※保護者1名同伴で小学生以下1名まで入場無料(追加小学生は1DAY一般料金)

※全券種整理番号なし。

※2023年は夕方以降にお楽しみいただけるチケットを予定しております。タイムテーブル発表タイミングでの

アナウンスとなりますのでご希望のお客様はそちらをお待ちください。(但し、販売は限定枚数となります。)

●詳細=https://radiocrazy.fm/



【SNSアカウント】

●FM802オフィシャル X=@fm802_pr

●FM802 RADIO CRAZY X=@FM802RADIOCRAZY

●FM802 オフィシャルInstagram=@fm802_pr

●イベントハッシュタグ:#レディクレ



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-11:46)