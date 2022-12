[アイディアファクトリー株式会社]

アイディアファクトリー株式会社(代表取締役社長:佐藤 嘉晃/所在地:東京都豊島区)の

子会社である株式会社コンパイルハート(取締役社長:深谷 精一/所在地:東京都豊島区)は、

2022年12月21日(水)からPlayStation(R)4、Nintendo Switch™のダウンロード版ゲームソフトのセールを開始いたしました。



■セール名:「コンパイルハート ニューイヤーセール2023!」

■2022年12月21日(水)から ニンテンドーeショップ:2023年1月15日(日)まで

PlayStation Store:2023年1月18日(水)まで



■特設ページ: https://www.compileheart.com/dl/sale/

※ご購入の際は販売価格がセール価格に変更されていることをご確認の上、お買い求めください。

※対応機種によって価格が異なります。ご確認の上、お買い求めください。





対象タイトル・セール価格



【 Nintendo Switch™タイトル 】





「限界凸旗 セブンパイレーツ H」

https://www.compileheart.com/seven_pirates/switch/

セール価格【30%OFF!!】:3,360円(税込)※通常価格:4,800円(税込)





「限界凸記 モエロクロニクル H」

https://www.compileheart.com/moe-chro/h/

セール価格【30%OFF!!】:2,852円(税込)※通常価格:4,074円(税込)





「限界凸起 モエロクリスタル H」

https://www.compileheart.com/moe-cry/h/

セール価格【30%OFF!!】:2,852円(税込)※通常価格:4,074円(税込)





「アズールレーン クロスウェーブ」

https://www.compileheart.com/alcw/switch/

セール価格【50%OFF!!】:3,850円(税込)※通常価格:7,700円(税込)



「アズールレーン クロスウェーブ 『ニューウェーブセット』」(DLC)

https://www.compileheart.com/alcw/switch/info/?page=dlc

セール価格【30%OFF!!】:2,079円(税込)※通常価格:2,970円(税込)

※本DLCの適用には別途「アズールレーン クロスウェーブ」が必要となります。





「新次元ゲイム ネプテューヌVII」

https://www.compileheart.com/neptune/v2/switch/

セール価格【30%OFF!!】:3,360円(税込)※通常価格:4,800円(税込)





「勇者ネプテューヌ 世界よ宇宙よ刮目せよ!! アルティメットRPG宣言!!」

https://www.compileheart.com/neptune/yu-shanep/

セール価格【50%OFF!!】:3,740円(税込)※通常価格:7,480円(税込)





「ガンガンピクシーズ HH」

https://www.compileheart.com/ggp/hh/

セール価格【50%OFF!!】:3,740円(税込)※通常価格:7,480円(税込)





「アークオブアルケミスト for Nintendo Switch」

https://www.compileheart.com/aoa/

セール価格【70%OFF!!】:2,112円(税込)※通常価格:7,040円(税込)



【 PlayStation(R)4 タイトル 】





「閃乱忍忍忍者大戦ネプテューヌ -少女達の響艶-」

https://www.compileheart.com/neptune/ninnep/

セール価格【40%OFF!!】:5,016円(税込)※通常価格:8,360円(税込)





「限界凸城 キャッスルパンツァーズ」

https://www.compileheart.com/castle_panzers/

セール価格【40%OFF!!】:4,224円(税込)※通常価格:7,040円(税込)





「アズールレーン クロスウェーブ」

https://www.compileheart.com/alcw/

セール価格【50%OFF!!】:3,850円(税込)※通常価格:7,700円(税込)



「アズールレーン クロスウェーブ 『ニューウェーブ パス』」(DLC)

https://www.compileheart.com/alcw/switch/info/?page=dlc

セール価格【50%OFF!!】:2,475円(税込)※通常価格:4,950円(税込)

※本DLCの適用には別途「アズールレーン クロスウェーブ」が必要となります。





「Death end re;Quest」

https://www.compileheart.com/derq/

セール価格【50%OFF!!】:3,520円(税込)※通常価格:7,040円(税込)





「Death end re;Quest2」

https://www.compileheart.com/derq2/

セール価格【50%OFF!!】:3,960円(税込)※通常価格:7,920円(税込)





「デート・ア・ライブ 蓮ディストピア」

https://www.compileheart.com/date/ren/

セール価格【50%OFF!!】:3,520円(税込)※通常価格:7,040円(税込)





「デート・ア・ライブ凜緒リンカーネイション HD」

https://www.compileheart.com/date/ps4/

セール価格【50%OFF!!】:3,300円(税込)※通常価格:6,600円(税込)





「オメガクインテット」

https://www.compileheart.com/omega_quintet/

セール価格【70%OFF!!】:1,980円(税込)※通常価格:6,600円(税込)





「アークオブアルケミスト」

https://www.compileheart.com/aoa/

セール価格【70%OFF!!】:2,112円(税込)※通常価格:7,040円(税込)





対象タイトル概要



「限界凸旗 セブンパイレーツ H」

ジャンル:パイ育RPG

タイトル紹介:

限界凸騎シリーズの4作目がH(ハイパー)になってNintendo Switchに登場!

衝撃の“パイ育”システムはそのままに、パイ育やオットンチャージのスティック操作対応やHD振動対応などの新要素を追加。また、PlayStation Vita版で配信されたダウンロードコンテンツもすべて収録。

海賊少女「パルテ」とともに、幻の海「モンスピ海」を冒険しよう!

権利表記:(C)2022 IDEA FACTORY / COMPILE HEART / FELISTELLA



「限界凸記 モエロクロニクル H」

ジャンル:H(ハイパー)な3DダンジョンRPG

タイトル紹介:

肌色多め、お色気満載の限界凸騎シリーズの2作目がNintendo Switchに登場!

HDになってよりH(ハイパー)になった3DダンジョンRPG!

「たぎる煩悩」パワーを発射してモン娘に注ぎ込んでバトルのサポートをしながら、「正の煩悩」パワーでモン娘を仲間にし、モンスター世界への冒険に旅立とう!

権利表記:(C)2019 COMPILE HEART



「限界凸起 モエロクリスタル H」

ジャンル:H(ハイパー)な3DダンジョンRPG

タイトル紹介:

肌色+お色気はさらなる進化を遂げた!限界凸騎シリーズ3作目!

「結合48手」や「下着セパレート」などH(ハイパー)な新システムを駆使し、モン娘たちとのさらなる交流を深めよう!

古来の伝承を胸に、【光明のパンツ】を携えた3人のブラをめぐる壮大な冒険が幕を開ける!

権利表記:(C)2019 COMPILE HEART



「アズールレーン クロスウェーブ」

ジャンル:進撃海戦RPG

タイトル紹介:

スマートフォン向けアプリの原作「アズールレーン」をRPGに再構成した「アズールレーン クロスウェーブ」がNintendo Switchに登場!

原作の登場キャラクターを愛らしく3Dモデル化し、オリジナルストーリーによる迫力の3Dシューティングバトルが楽しめます。

追加キャラクターや追加シナリオが楽しめるDLC「ニューウェーブ セット」も同時割引中です。

権利表記:(C)2020 IDEA FACTORY / COMPILE HEART / FELISTELLA / Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. / Yostar, Inc.



「アズールレーン クロスウェーブ 『ニューウェーブセット』」(DLC)

ジャンル:進撃海戦RPG

権利表記:(C)2020 IDEA FACTORY / COMPILE HEART / FELISTELLA / Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. / Yostar, Inc.



「新次元ゲイム ネプテューヌVII」

ジャンル:RPG

タイトル紹介:

「零次元」「超次元」「心次元」3つの次元を舞台に、新たなネプテューヌの冒険が幕を開ける!

笑いあり、涙ありのネプテューヌシリーズのナンバリング作品となっています。

権利表記:(C)2020 IDEA FACTORY / COMPILE HEART



「勇者ネプテューヌ 世界よ宇宙よ刮目せよ!! アルティメットRPG宣言!!」

ジャンル:ねぷねぷ2D RPG

タイトル紹介:

ネプテューヌが“2D”で勇者(自称)となって登場!

どこか懐かしい雰囲気の世界を冒険しよう。

権利表記:(C)2019 IDEA FACTORY / COMPILE HEART / Artisan Studios



「ガンガンピクシーズ HH」

ジャンル: 女子寮×スケルスガンアクション

タイトル紹介:

日本の女子寮を舞台にしたガンアクション×アドベンチャー!

小人の美少女軍人コンビを操作し、オトメの秘密に迫っていこう!!

権利表記:(C)2019 COMPILE HEART / SHADE Inc.



「アークオブアルケミスト for Nintendo Switch」

ジャンル:タクティカルアクションRPG

タイトル紹介:

「ガラパゴスRPG」第6弾がNintendo Switchに登場!

個性ある仲間や装備を自由に組み合わせ、多彩な戦術を編み出せる戦略的アクションバトルや探索やバトルで得られた資源で拠点を自由に発展させ、施設効果で冒険がより楽しめる。

人類存続の希望をかけ「大いなる力」を求めろ!

権利表記:(C)2019 COMPILE HEART



「閃乱忍忍忍者大戦ネプテューヌ -少女達の響艶-」

ジャンル:ねぷねぷ忍者大戦ARPG

タイトル紹介:

「ネプテューヌ」VS「閃乱カグラ」!ゲーム業界【最強忍者】決戦の幕が開く!!

プレイアブルキャラクターに「閃乱カグラ」の少女たちを迎えた本作。

忍び装束に身を包んだ四女神が、飛鳥、焔、雪泉、雅緋と共に華麗なアクションで舞い踊る!!

閃光のように敵の攻撃を掻い潜り、忍術スキルを叩き込む「超ハイスピード忍術アクションRPG」を刮目せよ!!

権利表記:(C)2021 IDEA FACTORY / COMPILE HEART / TAMSOFT (C)Marvelous Inc. (C)ACQUIRE Corp.



「限界凸城 キャッスルパンツァーズ」

ジャンル:P.S.RPG(パイ×シリRPG)

限界凸騎シリーズ第5弾がジャンルと世界観を一新して登場!

仲間にできる「モンスター娘」は衝撃の70人超え!

シリーズおなじみの「スクラッチ」はもちろん、新システムの「育育システム」で更に奥深くなったヒロインのカスタマイズも楽しめる!

権利表記:(C)2017 COMPILE HEART / FELISTELLA



「アズールレーン クロスウェーブ」

ジャンル:進撃海戦RPG

タイトル紹介:

スマートフォン向けアプリの原作「アズールレーン」をRPGに再構成!

原作の登場キャラクターを愛らしく3Dモデル化し、オリジナルストーリーによる迫力の3Dシューティングバトルが楽しめます。

追加キャラクターや追加シナリオが楽しめるDLC「ニューウェーブ パス」も同時割引中です。

権利表記:(C)2018 IDEA FACTORY / COMPILE HEART / FELISTELLA / Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. / Yostar, Inc.



「アズールレーン クロスウェーブ 『ニューウェーブ パス』」(DLC)

ジャンル:進撃海戦RPG

権利表記:(C)2018 IDEA FACTORY / COMPILE HEART / FELISTELLA / Manjuu Co.,Ltd. & Yongshi Co.,Ltd. / Yostar, Inc.



「Death end re;Quest」

ジャンル: RPG

タイトル紹介:

「意志あるバグ」「人の心を持ったNPC」「存在し得ないキャラクター」「不可解な都市伝説」……多くの謎が絡み合い不可避の絶望が襲うサスペンスホラーRPG

「ゲーム」と「現実」二つの視点を切り替えてバグってしまったゲームからのログアウトを目指せ!

権利表記:(C)2017 COMPILE HEART



「Death end re;Quest2」

ジャンル: RPG

タイトル紹介:

前作「Death end re;Quest」から続くサスペンスホラーRPGの続編!

呪われた街“リズ・ショアラ”にある女子寮を舞台とした新たな絶望の物語が始まる。

少女達の暮らす寮や街で起こる不可解な事件を「呪い(ハッキング)」の力を使って調査していく。

権利表記:(C)2019 COMPILE HEART



「デート・ア・ライブ 蓮ディストピア」

ジャンル:精霊攻略アドベンチャー

タイトル紹介:

人気ライトノベルシリーズ「デート・ア・ライブ」のゲームシリーズ最新作!

新キャラクター「蓮」の登場により新たな物語の幕が開く!

“橘公司”によるストーリー原案と“つなこ”デザインの新規オリジナルキャラクターが登場するゲームオリジナルストーリーが展開されます。

権利表記:(C)2013 橘公司・つなこ/富士見書房/「デート・ア・ライブ」製作委員会

(C)2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブII」製作委員会

(C)2019 橘公司・つなこ/KADOKAWA/「デート・ア・ライブIII」製作委員会

(C)2019 COMPILE HEART / STING



「デート・ア・ライブ凜緒リンカーネイション HD」

ジャンル:精霊攻略アドベンチャー

タイトル紹介:

PlayStation(R)Vitaで発売された「デート・ア・ライブ Twin Edition 凜緒リンカーネイション」が装いを新たにPlayStation(R)4で登場!

人気ライトノベルシリーズ「デート・ア・ライブ」のゲームシリーズ「凜祢ユートピア」、「或守インストール」、「凜緒リンカーネーション」が全て収録!

また、過去3作品の特典の「スペシャルブック(小説)」と「ドラマCD」も全て収録。

ゲーム版「デート・ア・ライブ」の全てを余すところなく楽しめる!

権利表記:(C)2013 橘公司・つなこ/富士見書房/「デート・ア・ライブ」製作委員会

(C)2014 橘公司・つなこ/KADOKAWA 富士見書房刊/「デート・ア・ライブII」製作委員会

(C)2017 COMPILE HEART / STING



「オメガクインテット」

ジャンル:アイドルRPG

コンパイルハートのおくる「ガラパゴスRPG」第2弾!

「beep」と呼ばれる現象に浸食された世界で、唯一対抗する力を持つ「詠巫女」。

プレイヤーは主人公タクトとなり詠巫女をサポート!

最大5人のキャラクターによる一斉攻撃「ハーモニックチェーン」でド派手な戦闘が手軽に楽しめる。

また、広大なフィールドの探索やキャラクターの強化、多数のクエストなどやりこみ要素も満載!

権利表記:(C)2014 COMPILE HEART



「アークオブアルケミスト」

ジャンル:タクティカルアクションRPG

コンパイルハートのおくる「ガラパゴスRPG」第6弾!

個性ある仲間や装備を自由に組み合わせ、多彩な戦術を編み出せる戦略的アクションバトルや探索やバトルで得られた資源で拠点を自由に発展させ、施設効果で冒険がより楽しめる。

人類存続の希望をかけ「大いなる力」を求めろ!

権利表記: (C)2019 COMPILE HEART



