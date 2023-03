[株式会社CRAZY BUMP]

マンガ、アニメ、特撮などをはじめとするサブカルチャーをテーマにした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは株式会社エニーと共同主催にて開催された「ブレイブリーデフォルト10周年記念展」のPOP UP STOREを、4月29日(土・祝)~5月14日(日)の期間、博多マルイ 7階イベントスペースにて開催いたします。(https://hakabanogarou.jp/bravely-default)







大好評のうちにフィナーレを迎えた「ブレイブリーデフォルト10周年記念展」。こちらのイベントオリジナルグッズを販売するPOP UP STOREを博多マルイにて開催。





各会場で登場したオリジナルグッズを販売!

一部商品をご紹介いたします。



・ブレイブリーデフォルト10周年記念展 公式パンフレット 1,980円(税込)



・マグカップ 1,980円(税込)



ドット絵ガラスマグ 1,980円(税込)



・化粧ポーチ 1,980円(税込)



・モチーフ総柄 タオルハンカチ 1,540円(税込)



・10周年記念イラストフルカラータオル 4,400円(税込)



・ブレイブリーソードペーパーナイフ 6,050円(税込)



・ブラインドあたり付き缶バッジコレクション全20種 単品330円(税込) / コンプリートボックス 19,800円(税込)



・マスキングテープ2種 各660円(税込)



・フィルムステッカーシート(クリアファイル入り) 2,090円(税込)



・サンリオキャラクターズコラボ Tシャツ 全5種各5,500円(税込)

・サンリオキャラクターズコラボ タオルハンカチ1,760円(税込)

・サンリオキャラクターズコラボ エンベロープケース1,430円(税込)

・サンリオキャラクターズコラボ マグカップ2,420円(税込)

・サンリオキャラクターズコラボ クリアファイル5枚セット2,200円(税込)

・サンリオキャラクターズコラボ ポストカード5枚セット1,100円(税込)

・サンリオキャラクターズコラボ ダイカットステッカー5枚セット990円(税込)

・サンリオキャラクターズコラボ 缶バッジ5個セット1,760円(税込)

・サンリオキャラクターズコラボ アクリルスタンドキーホルダー 全5種 各990円(税込)

・サンリオキャラクターズコラボ ミニアクリルブロック(スタンド付) 全5種 各1,650円(税込)





<<お買い上げ特典くじを実施>>

“買ったら当たる!” お買い上げ特典くじ!

開催期間中、ブレイブリーデフォルト10周年記念展POP UP STOREにてグッズご購入3,000円(税込)毎に1回、豪華賞品が当たる抽選会にご参加いただけます。

<賞品>

1等 :ブレイブリーデフォルト10周年記念展タペストリー

2等 :歴代パッケージイラストアートボード(4種)

3等 :キャラクター紙コースター(14種)

※絵柄はお選びいただけません。





4等 :原画イラストポストカード(27種)

※絵柄はお選びいただけません。





※ご参加には、当会場にてグッズをご購入いただいたレシートが必要になります。

※ご購入いただいた当日限りのレシートのみ有効とさせていただきます。

※レシートの合算は不可となります。

※賞品はなくなり次第、配布終了となります。

商品販売の他にも、会場には歴代年賀状スタンプ、浅野智也氏・吉田明彦氏・生島直樹氏の直筆サイン色紙の展示もございます!





【ブレイブリーデフォルト10周年記念展 POP UP STORE福岡 概要】

会期:4月29日(土・祝)~5月14日(日)

会場:博多マルイ 7階イベントスペース

開催時間:10時~21時





■主催:株式会社クレイジーバンプ/墓場の画廊、株式会社エニー

■監修:株式会社スクウェア・エニックス

■公式サイト:https://hakabanogarou.jp/bravely-default/

(C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

※日程や内容は、予告なく変更になる場合があります。



