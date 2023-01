[株式会社ウカ]







この度、トータルビューティーカンパニーuka(@instauka,@ukacojp)は2月15日(水)に「uka nail oil サクラサク」、2月21日(火)に「サクラサクキットby uka×HOSOO」を数量限定で発売いたします。



春を感じる花、サクラ。「サクラサク」は古くから願いが 叶った時にも用いられてきた表現でもあり、 おめでたいことの象徴。サクラはいつだって私たちを前向きな気持ちに。2022年の春に登場し、すぐに完売した幻のネイルオイルが、2023年の春に再登場です。



ウカりますように、 皆の願いが叶いますように、そんな想いを込めて。



お手入れが行き届いた潤いの ある指先は、所作まで美しく見えるもの。お花を生ける、お茶を点てる、きものに似合う爪先を演出するアイテムを作れないか。西陣織「細尾」の 12代目細尾夫妻と渡邉季穂のそんなお話から、コラボレーションがスタートしました。



桜餅を思わせるトンカビーンズに、ダマスクローズ、ジャスミン、イリスを配合した春らしく華やかな香り。ボトルはサクラサク限定のピンクのフロストボトルにピンクの文字色を採用。蓋を開けたときに見える内筒部分には、コラボレーションのために特別に作成いただいた HOSOO のテキスタイルをプリントしました。



外筒はソメイヨシノをイメージした柔らかなピンク色。上品な風合いの和紙と金の箔押しが、より気品のある印象を与えます。



2023年のポーチはインナーの色を変更し、きもの(または伝統的な和)の世界では桜の色合わせによく用いられるグリーンになり、さらにフレッシュな印象。美しい桜色のファスナーを開けるとあらわれる鮮やかなインナーとのコンビネーションに心が弾みます。



サクラサクキットをご購入いただいた方には、春をイメージした限定カラーのuka ピンクショッパーSをお付けいたします。



また、2月21日(火)よりuka ショッパーSをご購入のお客さまにも先着順で、ピンクショッパーをお渡しします。就職や合格のお祝い、新たな門出を応援する送別品など、さまざまな春のシーンでのギフト選びにぜひご利用ください。





商品名:uka nail oil サクラサク

uka ネイルオイル サクラサク

価格:4,510円(税込)

容量:5mL

発売日:2023年2月15日(水) 数量限定



お取り扱い店舗:公式オンラインストアukakau / uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店 / uka GINZA SIX / ukacojp/store(表参道) / uka store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka POP UP STORE Sendai PARCO / uka store Hankyu Mode Kobe / uka store Osaka LUCUA 1100 / 伊勢丹新宿店 B2F Beauty Apothecary uka棚 / 伊勢丹新宿店 メンズ館1F コスメティクス







商品名:サクラサクキット by uka×HOSOO

価格:19,800円(税込)

発売日:2023年2月21日(火) 数量限定



お取り扱い店舗:公式オンラインストアukakau / uka 東京ミッドタウン 六本木 / uka 広尾店 / uka GINZA SIX / ukacojp/store(表参道) / uka store Kyoto ShinPuhKan / uka store NEWoMan YOKOHAMA / uka store Shibuya RAYARD MIYASHITA PARK / uka store Sapporo Stellar Place / uka store Nagoya Takashimaya GATE TOWER MALL / uka store NEWoMan SHINJUKU / uka POP UP STORE Sendai PARCO / uka store Hankyu Mode Kobe / uka store Osaka LUCUA 1100 / HOSOO FLAGSHIP STORE / HOSOO オンラインストア



【About HOSOO】

『HOSOO』は元禄年間(1688 年)、京都西陣において大寺院御用達の織屋として創業しました。京都の先染め織物である西陣織は1200 年前より貴族をはじめ、武士階級さらには裕福な町人達の圧倒的な支持を受けて育まれてきました。HOSOO は帯やきものといった伝統的な西陣織の技術を継承しながら、革新的な技術とタイムレスなデザイン感性を加えることによって、唯一無二のテキスタイルを生み出し、国内外のラグジュアリーマーケットに向けて展開しています。卓越した職人技によってのみ成し得る、究極のクラフツマンシップをお楽しみください。

●HOSOO Official Website

https://hosoo.co.jp/



