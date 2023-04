[株式会社Another works]

株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝、以下「Another works」)は、J1リーグに所属するプロサッカークラブ「セレッソ大阪」を運営する株式会社セレッソ大阪(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:森島 寛晃 、以下「セレッソ大阪」)に当社が提供する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Sport」を導入し、本日より複業人材の募集を開始いたします。公募職種は、YouTubeのディレクター、デザイナー、動画クリエイターの3職種です。



特設サイト:https://forseries.aw-anotherworks.com/cerezoosaka













スポーツ市場の拡大を推進する人材を募集



スポーツを通じた健康長寿社会の実現、地域/経済活性化を目指し、2015年10月にスポーツ庁が設置されました。スポーツ庁は、2015年時点で5.5兆円のスポーツ市場規模を2025年までに15兆円に拡大することを目指しています。



スポーツ市場の拡大には、スポーツチームの経営力強化が必要不可欠です。そのために、マーケティングや広報、施設運営、イベント、興行などを担う人材強化が重要となっています。



そこでAnother worksでは、スポーツチームの人材不足解消のために、専門的なスキルをもつ複業人材とのマッチングを支援すべく、「複業クラウド for Sport」を提供しています。さらに、これまで働く場所や環境でスポーツチームに携わることを諦めていた人材とのマッチングも創出できるため、外部人材との相互のスキルシェアによる組織強化も実現します。





3職種で複業人材募集を開始



この度、外部人材との協働によるさらなる組織の活性化を目的とし、当社が提供する「複業クラウド for Sport」がセレッソ大阪に導入されました。



導入にあたり、YouTubeのディレクター、デザイナー、動画クリエイターの3職種で複業人材の公募を開始しました。登用決定後は運営チームに参画し、チームのさらなる発展に向けサポートしていただく予定です。Another worksは今後も、スポーツ業界への複業人材の登用を支援してまいります。



さらに、スポーツ業界全体の活性化への貢献および複業の社会実装を推進すべく、事業を拡大してまいります。





募集概要



公募職種:

YouTubeのディレクター

https://talent.aw-anotherworks.com/projects/29319



デザイナー

https://talent.aw-anotherworks.com/projects/29320



動画クリエイター

https://talent.aw-anotherworks.com/projects/29321



募集人数:数名

※複業クラウドへの登録後、ご応募ください





代表取締役社長 森島 寛晃 氏からのメッセージ







私たちセレッソ大阪は、「SAKURA SPECTACLE」(サクラ スペクタクル)という クラブ理念のもと、「サッカーを核とする事業を展開し、夢・希望・感動にあふれたスポーツ文化の振興と地域社会の発展に貢献する」ことを目標に掲げています。そのためには、サッカーの勝ち負けと同じくらい地域社会の発展に貢献することは大切なことだと考えています。



決して簡単な道のりではありません。ファン・サポーター、パートナー様、地域の皆様といった、セレッソを応援して頂いているすべての方々を巻き込んでいくことが大切です。そしてセレッソでは、そのようなクラブに関わるステークホルダーの皆様を“セレッソファミリー“と呼ばせていただいております。一人でも多くの方をファミリーとして迎え、輪を拡げていくことが、クラブの成長、そして地域社会の発展へと繋がると信じています。



皆様と一緒に大きな夢を追いかけ、その過程において、ともに成長していきたいと切に願っています。 これからも厚いご支援をよろしくお願いいたします。





株式会社セレッソ大阪 概要



社名:株式会社セレッソ大阪

代表取締役社長:森島 寛晃

所在地:大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1 ヨドコウ桜スタジアム1階

HP:https://www.cerezo.jp/





「複業クラウド for Sport」とは







スポーツチームが複業人材登用により経営強化が可能になるサービスです。スポーツ業界の慢性的な人材不足による課題も解決します。

サービスページ:https://forseries.aw-anotherworks.com/sports





株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に複業クラウドをリリースして以来、東証プライム上場企業から自治体、スポーツチーム、教育機関など、あらゆる業種で複業人材の登用を後押ししてきました。サービス導入を検討されている担当者様は、ぜひお問い合わせください。



タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/



社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

HP:https://anotherworks.co.jp/



