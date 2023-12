[株式会社フットボールクラブ水戸ホーリーホック]

水戸ホーリーホックは、トップパートナー JX金属株式会社(以下、JX金属)のご協力により、ホームタウンに在学・在住の中高生を対象とした試合観戦サービス『TEENSSEAT presented by JX金属(以下、TEENSSEAT)』を実施いたします。







水戸ホーリーホックは、トップパートナー JX金属株式会社(以下、JX金属)のご協力により、ホームタウンに在学・在住の中高生を対象とした試合観戦サービス『TEENSSEAT presented by JX金属(以下、TEENSSEAT)』を実施いたします。

本サービスは、ホームタウン15市町村に在学・在住の中高生を対象に、2024明治安田生命J2リーグにて行われる水戸ホーリーホック主管のホームゲームにおける該当の『市町村の日』を1試合無料で観戦できるサービスです。

より多くの中高生年代に水戸ホーリーホックを身近に感じていただきたいという考えにご賛同いただき、このたびトップパートナーであるJX金属様とともに本取り組みを実施させていただきます。



TEENSSEAT概要





2024明治安田生命J2リーグにて行われる水戸ホーリーホック主管のホームゲームで開催する『市町村の日』に、対象市町村から500名の中高生をご招待する試合観戦サービスです。

応募方法やケーズデンキスタジアム水戸までの往復の交通手段の手配などの詳細は、『市町村の日』の対象となる市町村ごとに協議を行い、各市町村に適した形で実施してまいります。



■サービス名

TEENSSEAT presented by JX金属

■対象者

『市町村の日』に該当するホームタウン市町村に在住・在学の中高生500名程度

■対象座席

・メインサイド自由席・バックホーム自由席・ゴール裏ホーム自由席

■申し込み方法

各市町村から募集を行う予定です。

詳細につきましては、クラブと各市町村よりご案内いたします。



■注意事項

・2024明治安田生命J2リーグ以外の 水戸ホーリーホック主管の試合(天皇杯、ルヴァンカップ、プレシーズンマッチ、プレーオフ等)での実施はございません。

・在住、在学の市町村以外の『市町村の日』では TEENSSEAT をご利用いただくことはできません。

・席種アップグレードにはご対応いたしかねます。

・1試合で定員の500名を大きく超えるご招待となる場合、複数試合に分けて TEENSSEAT を実施する可能性もございます。

・多くの中高生に水戸ホーリーホックの試合観戦を体験していただきたいと考えておりますので、各市町村と都度協議を行い実施して参ります。





企業プレスリリース詳細へ (2023/12/14-18:46)