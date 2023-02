[株式会社文藝春秋]

小説をモチーフとした楽曲『ただ いま (with 橋本愛)』も配信開始!





株式会社文藝春秋(本社:東京都千代田区、社長:中部嘉人)は、作家、清志まれさんの著書『おもいでがまっている』を3月22日(水)に発売します。

また、HIROBAより本小説をモチーフにした楽曲『ただ いま (with 橋本愛)』が、本日2月13日より各種音楽配信サイト・ストリーミングサービスにて先行配信を開始します。









■小説『おもいでがまっている』について

「待つ」ことでしか、進まなかった人生がある。



今は古びた平成初期の新興マンション。

その一室に、ひとりの年老いた男が、孫とともに住んでいた。

男が訥々と語る、心温まる、この部屋の思い出。

孫はここで、ずっと母を待っている。この部屋に残された母の愛に囲まれて。



しかし、男が語る思い出はすべて“嘘”だった。

かつてこの男は、とある幼い兄妹から、この部屋を奪った。

男には、そうしなければならない、痛切な理由があったーー。



風吹く部屋で、ずっと誰かを待ち続けた、ある家族と男の物語。

水野良樹(いきものがかり)が筆名で描く、渾身の書き下ろし小説。



■著者からのメッセージ

すぐに話せて、すぐに理解できる。

待つことが少なくなったそんな世界において、人に会えず、先が読めず、いつ終わるかわからない、待つことを強いられた3年間でもありました。

今という瞬間を侵食する過去との向き合い方。そして場所に沈殿し、宿り続ける記憶。

人生という自分たちの時間を、前に進めようともがく人々の物語です。



■清志まれ(きよし・まれ)/水野良樹(みずの・よしき)プロフィール

1982年生まれ。神奈川県出身。2006年「いきものがかり」でCDデビュー。

グループ活動のみならず、ソングライターとして楽曲提供多数。

2022年に初小説『幸せのままで、死んでくれ』(文藝春秋刊)を刊行し、小説の「主題歌」も同時に配信リリースされ大きな話題となった。



■小説『おもいでがまっている』書誌情報

著者:清志まれ

出版社:文藝春秋

発売日:2023年3月22日(水)

定価:1,760 円(税込)

ISBN:978-4-16-391673-6



■楽曲『ただ いま(with 橋本愛)』について

HIROBA『ただ いま (with 橋本愛)』

唄:橋本愛 作詞:橋本愛 作曲:清志まれ 編曲:鈴木正人

MVリンク

▼▼▼

https://youtu.be/BjfThipzY60



本小説のプロットから受けたインスピレーションを元に創り上げられた楽曲『ただ いま (with 橋本愛)』が、2月13日より各種音楽配信サイト・ストリーミングサービスにて先行配信開始。

同日21時から、HIROBA official YouTube channelにてミュージックビデオもプレミア公開される。

本楽曲は女優の橋本愛さんが初めて作詞を手掛け歌唱を担当。作曲は著者の清志まれ、編曲は鈴木正人さんが手掛けた。2月15日(水)に発売される、HIROBAのフルアルバム「HIROBA」に収録されている。



■フルアルバム『HIROBA』リリース情報

□タイトル

HIROBA「HIROBA」

□発売日

2023年02月15日(水)

初回仕様限定盤[CD+BD]

□品番

ESCL-5728~9

□価格

¥4,180(税込)

□内容

三方背スリーブケース仕様 (初回仕様のみ)

□購入サイト

https://erj.lnk.to/Hdz67a



●収録内容

[Disc1:CD]

01.ただ いま (with 橋本愛)

02.透明稼業 (feat. 最果タヒ, 崎山蒼志 & 長谷川白紙)

03.哀歌 (feat. 皆川博子, 吉澤嘉代子 & 世武裕子)

04.光る野原 (feat. 彩瀬まる, 伊藤沙莉 & 横山裕章)

05.ふたたび (with 大塚 愛)

06.幸せのままで、死んでくれ

07.僕は君を問わない (with 高橋 優)

08.ステラ2021 (feat. 重松清, 柄本佑 & トオミヨウ)

09.I

10.南極に咲く花へ (feat. 宮内悠介, 坂本真綾 & 江口亮)

11.凪 (with 高橋優)

12.YOU (with 小田和正)

13.星屑のバトン



[Disc2:Blu-ray]

01.ただ いま (with 橋本愛) Music Video

02.ふたたび (with 大塚 愛) Music Video

03.Making of HIROBA SONGS



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/13-18:46)