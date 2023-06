[株式会社アマナ]

~2023年6月1日(木)から6月30日(金)まで開催~



コミュニケーション変革をクリエイティブで実現するアマナグループ傘下で、パリ発・アートフォト専門店を展開する株式会社イエローコーナージャパン(本社:東京都品川区、代表取締役社長 堀越欣也、以下「イエローコーナー」)は、イラストレーターのナガシまモモ氏とコラボレーションし、2023年6月1日(木)から6月30日(金)まで、イエローコーナー日比谷店と横浜店にてイラスト作品を展示販売いたします。







テーマは「SUKINA MONO SUKINA KOTO SUKINA IRO」。ナガシまモモ氏による、好きなモノや好きなコトをモチーフにしたイラストや、好きな色で描かれたイラストを展示販売します。また、今回特別に描き下ろしていただいた限定作品もご用意しました。販売期間は2023年6月1日(木)から2023年6月30日(金)まで。期間中、両店舗ではイラスト作品のみならず、人気のステッカーやキーホルダーなどのグッズも販売します。



開催概要





期 間:2023年6月1日(木)~6月30日(金)

店 舗:イエローコーナー日比谷店

東京都千代田区有楽町1-1-2

東京ミッドタウン日比谷3F

営業時間:11:00~20:00

※営業時間及び定休日共に商業施設に準拠





イエローコーナー横浜店

神奈川県横浜市西区南幸1-1-1

ニュウマン横浜7F

営業時間:11:00~20:00

※営業時間及び定休日共に商業施設に準拠



ナガシまモモ氏プロフィール





2020年よりイラストレーターとしての活動を本格的に開始。ナガシまモモならではのラフなタッチとポップな色使いが魅力で、若い世代を中心に人気を集めています。SNSやオンラインショップでのグッズ販売を中心に活動中です。

Instagram:@momo__dh(https://www.instagram.com/momo__dh/)



販売作品より一部ご紹介







タイトル:NEKO TO WATASHI TO CAMP

https://roomplus.amana.jp/products/2000000000507





タイトル:KUMIAWASE NAYAMITYU

https://roomplus.amana.jp/products/2000000000503





タイトル:ITSUKANO WATASHI

https://roomplus.amana.jp/products/2000000000501





タイトル:KODAWARI MEGANE

https://roomplus.amana.jp/products/2000000000502





タイトル:VS WATASHI

https://roomplus.amana.jp/products/2000000000510





タイトル:OKINIIRI NO RECORD

https://roomplus.amana.jp/products/2000000000509





タイトル:MITSUGO DE OKAIMONO

https://roomplus.amana.jp/products/2000000000506





タイトル:NYOKITTO

https://roomplus.amana.jp/products/2000000000508



イエローコーナーについて





「まるで本や雑貨を購入するように、毎日の生活にもっと気軽にアートフォトを取り入れて欲しい」―――そんな願いから2006年にパリで誕生したイエローコーナー。ヨーロッパを中心に急成長し、現在では世界で100店舗以上を展開しています。日本には2015年に上陸。若手から著名作家まで200名以上のアーティストの、幅広いラインナップのアート写真を手ごろな価格で販売する事で、アート写真と社会をつなぐ架け橋となっています。

公式サイトhttps://www.yellowkorner.jp/



