総フォロワー数860万人! お笑い芸人、YouTuber、声優、ボカロPが参加!







中京テレビ放送株式会社(名古屋市中村区 代表取締役社長:伊豫田 祐司)は、2023年8月25日(金)~ 8月27日(日)の3日間、「24時間テレビ」の募金会場として「メタバース募金会場」を設立し、フェス形式の大規模イベントを開催いたしました。(注:24時間テレビは、8月26日・27日 放送)

https://www.ctv.co.jp/24htv/metaverse/index.html



3日間で約8万人が来場!





会場には、北海道から沖縄まで全国から約8万のお客様が詰めかけました。たくさんのご参加、募金へのご協力、誠に有難う御座いました。総フォロワー数860万人超の人気インフルエンサー総勢50名によるバラエティー&DJライブも、常時ハートのエモートが飛び交う大盛況のイベントとなりました。







メタバースの双方向性を活かしたバラエティステージ!





さらに、チャンネル登録者100万人超えのYouTuberコヤッキースタジオのトークライブや、名古屋発の人気グループ「BOYS AND MEN」は参加者参加型のクイズ大会を実施。サンシャイン池崎は、オリジナルエモート「ジャスティス」を500人以上のお客さんと同時に行う企画で会場を盛り上げました。募金エリアでは、タレントとお客様が至近距離で交流する、メタバースならではの取り組みを実施しました。





テレビとメタバースを繋ぐ生中継も!





24時間テレビ本編の中継先としても機能していた会場では、そっくりアバターに扮した古坂大魔王が、テレビとメタバース会場を繋ぐリポーターとしても活躍しました。



大盛り上がりのDJライブ!





ボカニココラボ(picco、higma)、DJやついいちろう、DJダイノジ、DJ KOO、マークパンサーは、チャット欄がコメントで埋め尽くされる大盛り上がりのDJライブを実施しました。







福島中央テレビとのコラボレーションも実施!





同じく日本テレビ系列の福島中央テレビも「ふくしまステージ」を同空間に設立。中京テレビエリアと地続きで回遊可能な空間として、様々なステージイベントを実施しました。地元のアイドル「けっぱって東北」や、チャンネル登録者300万人超の人気動画クリエイター「HIMAWARIちゃんねる」をはじめ、人気インフルエンサーが続々登場。中京テレビ-福島テレビ 両アナウンサーのSPコラボも実施するなど、空間を越えたメタバースならではのコラボレーションを行いました。







中京テレビのメタバースソリューション「エブリバース」





中京テレビは、メタバースを活用して様々なビジネスに挑戦しています。

音楽フェスやアイドルのファンミーティングといったエンターテインメントイベントのみならず、

「就職フェア」「360度評価」「Z世代マーケティング」など、様々な法人向けサービスを開発しております。

https://www.ctv.co.jp/swing/everyverse/



メタバースの可能性は無限大です。やってみたいこと、何でもお問い合わせください。

中京テレビ「24時間テレビ」メタバース会場 概要





※本イベントは終了しております。

開催日 :2023年8月25日(金)~27日(日)

参加費 :完全無料

出演者 :・JP ・サンシャイン池崎 ・大蔦エル ・ドリアン・ロロブリジーダ ・マークパンサー

・シークエンスはやとも ・BOYS AND MEN ・DJやついいちろう ・Spread From Fukushima

・中高生SOCIAL ACTION ・DJダイノジ ・けっぱって東北 ・DJ KOO ・角由紀子

・都市ボーイズ ・岡田康太 ・加賀翔(かが屋) ・ぼくたちのあそびば

・葦原海(あしはらみゅう) ・HIMAWARIちゃんねる ・picco ・higma

・ゆりいちちゃんねる ・内田彩 ・ブリドカットセーラ恵美 ・DELIVA

・岩本駿介 ・コヤッキースタジオ(出演順)

公式サイト:http://www.ctv.co.jp/24htv/everyverse/

会 場 :メタバース空間「エブリバース」

会場には、中京テレビが開発したメタバースサービス「エブリバース」を使用しています。

エブリバースとは:【https://www.ctv.co.jp/swing/everyverse/】

中京テレビ放送ビジネス開発グループHP https://www.ctv.co.jp/swing/

中京テレビ放送ビジネス開発グループnote https://note.com/ctv_business



