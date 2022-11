[株式会社オープンハウスグループ]

株式会社オープンハウスグループ(本社 東京都千代田区、代表取締役社長 荒井正昭、以下「当社」)より、当社社長室 西村 依希子が、株式会社ニューズピックス(東京都千代田区、代表者 稲垣裕介 / 佐久間衡)が2022年10月24・25日に開催した「CHANGE to HOPE 2022」にて登壇し、衆議院議員平将明氏、Thirdverse代表取締役CEO國光宏尚氏と共に、Web3での事業開発についてお話させていただきましたので、お知らせいたします。







「CHNGE to HOPE」は、NewsPicks社が「変化は希望だ!」をコンセプトに掲げ、「地球の希望」「個人の希望」「ビジネスの希望」3つのテーマを軸に、グローバルへ羽ばたく日本スタートアップの未来、Technology×デザインの力で進化する日本の新しいモノづくり産業、Web3が切り開くビジネスの可能性、世界の視点から考える日本のエネルギーシフトなど、さまざまな切り口から新しい進化の形を探ってくイベントとして開催され、当日は丸の内がNewsPicks一色にジャックされ、数千名が参加する大盛況のイベントとなりました。



このセッションでは、暗号資産やNFTに対する規制が他国より厳しい「規制先進国」といわれる日本において、世界的なムーブメントであるWebの潮流を、どうとらえ、どう実行していくかについて、自民党Web3PTの座長も務められる平議員と、メタバースやトークンエコノミ―の領域に多く投資をし自身も事業を手掛ける起業家目線での國光氏、そして暗号資産業界で黎明期から業界団体の設立と運営に関わり金融規制の道筋を共に歩み、現在当社にて企業の事業サイドとしての関わり方を模索する西村が、それぞれの立場からの討論をいたしました。



CHANGE to HOPE 2022

日時:2022年10月25日(火)15:00~15:45

登壇者:衆議院議員 平 将明氏

Thirdverse代表取締役CEO兼フィナンシェ代表取締役CEO 國光 宏尚氏

当社 社長室 西村 依希子

演目:Web3ビジネスの勝機「ジャパン・ウェイ」はこれだ!



NewsPicksについて

NewsPicks編集部が作成するオリジナル記事など国内外100以上のメディアのニュースを配信するソーシャル経済メディアです。各業界の著名人や有識者が投稿したコメントと共に、多角的にニュースを読み解くことができます。

https://newspicks.com/about/



株式会社オープンハウスグループについて

株式会社オープンハウス及び関係各社は、2022年1月より、株式会社オープンハウスグループを純粋持株会社とする持株会社体制に移行いたしました。グループの事業は、戸建関連事業、マンション事業、収益不動産事業、アメリカ不動産事業を中心に、住まいや暮らしに関連する各種サービスを展開し、地域につきましても、創業の首都圏に加え、名古屋圏、大阪圏、福岡圏へと拡大、更に近年は、地域共創のための活動や、環境保全活動にも力をいれております。1997年の創業以来の主要事業である戸建事業では、用地の仕入から、建設、販売・管理まで製販管一体の体制を整え、便利な立地かつ手の届きやすい価格の住まいを提供しております。共働き世帯の増加により求められる職住近接した立地、多様化する働き方の中で新しいニーズに応える企画等、グループならではの連携をとった取組を進めてまいりました。これからも、当社グループは、より多くのお客様に選んでいただける住まいのご提供に努めてまいります 。

株式会社オープンハウスグループ Web サイト URL:https://openhouse-group.co.jp/

株式会社オープンハウス Web サイト URL:https://oh.openhouse-group.com/



